Les Upshaws sont de retour pour plus de manigances dans la bande-annonce de la partie 4

Êtes-vous prêt pour la partie 4 ?

Nous ne sommes qu’à quelques semaines de Les Upshaws : 4e partie où Bennie, Regina, Lucretia et l’équipage continuent de traverser les hauts et les bas de la vie, y compris de nouveaux emplois, de plus grands rêves, des problèmes de santé et des surprises majeures dans la vie tout en restant accrochés à l’amour qui vient avec la famille.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

La saison à venir (première le 17 août sur Netflix), met en vedette la star invitée Jennifer Lewis en tant que nouvelle thérapeute pragmatique de la Dre Pearl Edmunds–Regina, l’aidant à trouver un équilibre entre la priorisation d’elle-même, sa santé mentale et ses innombrables obligations familiales.

Les fans peuvent également s’attendre à voir Marsha Warfield faire une apparition au cours de la saison qui a été taquinée dans une promo spéciale mettant en vedette le casting.

Dans le clip de bien-être, nous voyons l’actrice Kim Fields quitter le plateau pour une conversation en coulisses avec le casting.

« Les gars, j’ai des nouvelles qui pèsent lourd sur mon cœur », dit Fields, d’un ton qui suggère qu’elle est sur le point d’annoncer de mauvaises nouvelles. Au lieu de cela, ce que Fields partage fait éclater toute la distribution dans la célébration.

Créé par Regina Y. Hicks et Wanda Sykesla série à succès suit le charmant mécanicien bien intentionné et le désordre de toute une vie Bennie Upshaw (Mike Eps), épouse Regina (Kim Fields), leurs deux jeunes filles (Khali Spraggins et Voyage Christine), fils aîné (Jermelle Simon)–le fils adolescent (Diamant Lyon) il a engendré avec une autre femme (Gabrielle Denis) – et sa belle-sœur sardonique (Wanda Sykes), le tout sans plan de réussite, selon Date limite.

Mais les Upshaw sont déterminés à le faire fonctionner et à passer au niveau supérieur, ensemble. Découvrez ci-dessous quelques images de premier aperçu de la partie 4 :