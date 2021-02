Michelle Donelan, ministre des Universités – Will Wintercross / Will Wintercross

Les universités qui autorisent la censure des livres sur les listes de lecture risquent une fictionnalisation de l’histoire à la soviétique, a averti le gouvernement dans le dernier front des soi-disant guerres culturelles.

Michelle Donelan, la ministre des Universités, a déclaré que la suppression des textes clés des listes de lecture était « une voie très dangereuse et étrange à emprunter, et elle n’a certainement pas sa place dans nos universités ».

L’année dernière, les étudiants de l’Université d’Oxford ont averti que les listes de lecture devraient être accompagnées d ‘«avertissements déclencheurs» et ont appelé l’université à publier des conseils à l’intention des facultés afin de déterminer si les articles sur les listes de lecture constituaient un «discours de haine».

Les étudiants ont voté contre les listes de lecture «capables, classistes et misogynes», affirmant qu’ils ne devraient pas être forcés de s’engager avec des «contenus haineux».

Cependant, Mme Donelan a déclaré au podcast Chopper’s Politics d’aujourd’hui, que vous pouvez écouter sur le lecteur audio ci-dessus: «La soi-disant décolonisation du programme est, en fait, une censure de l’histoire.

« Et, en tant qu’étudiant en histoire moi-même, je suis un protecteur véhément et un champion de la sauvegarde de notre histoire. Sinon, cela devient de la fiction, si vous commencez à l’éditer, en supprimant des morceaux que nous considérons comme des taches.

« Une partie fondamentale de notre histoire consiste à en tirer des leçons, à ne pas répéter les erreurs, à pouvoir analyser et contester pourquoi ces événements se sont produits, comment ces décisions ont été prises afin que nous ne répétions pas ces actions à l’avenir. »

Elle a ajouté: « Si nous suivons cette voie de retirer des morceaux, allons-nous finir par mettre des morceaux dans ce que nous aurions souhaité avoir eu lieu?

«C’est une route très dangereuse et étrange à emprunter, et elle n’a certainement pas sa place dans nos universités, je dirais, et elle n’a pas sa place dans les études universitaires.

« Et cela ne fonctionne tout simplement pas quand les gouvernements essaient de supprimer des éléments de l’histoire. Regardez l’Union soviétique, regardez la Chine. Il y a de nombreux exemples où cela a été essayé. Cela ne fonctionne pas.

«Je suis tout à fait favorable à l’ajout de choses pour enrichir notre compréhension de l’histoire, à l’ajout de sources provenant d’individus moins connus et souvent négligés dans l’histoire.

«Enrichissons notre compréhension et donnons à nos jeunes une image plus complète et une compréhension plus complète et plus profonde de notre histoire.

« Mais la plupart du récit qui sort … concerne la suppression d’éléments de l’histoire, le blanchiment et la prétention que cela ne s’est jamais produit, ce que je trouve juste naïf et presque irresponsable. »

Elle a ajouté: «Une grande partie des discussions sur la décolonisation consiste en fait à supprimer ces éléments, il ne s’agit pas d’englober davantage dans l’histoire.

«Et quand vous regardez des gens qui disent que notre étude est erronée au Royaume-Uni, vous ne les entendez pas souvent parler simplement d’enrichir les sources qui sont utilisées pour que les étudiants y étudient, il s’agit de supprimer certains textes et livres et les remplacer par des alternatives.

«Et je suis aussi désolé pour les étudiants ici, je veux dire, les étudiants veulent vraiment apprendre correctement et si nous ajoutons des choses, c’est génial, mais les retirer ne les fera pas apprendre.

Un rapport du groupe de réflexion Policy Exchange de la droite du centre en août dernier a révélé que les universitaires pro-Brexit et de droite se sentent obligés de censurer leurs opinions politiques, mettant ainsi en danger la liberté d’expression dans les universités.

On a constaté que les campus étaient de plus en plus régis par des règles non écrites, ce qui signifie que les conférenciers sont sous pression pour museler les opinions démodées de peur d’être ostracisés ou ignorés pour une promotion.

Un sondage YouGov auprès de 820 universitaires a révélé que près d’un tiers – 32% – de ceux qui déclarent que leurs opinions politiques sont «justes» ou «assez justes» ont cessé d’exprimer ouvertement leurs opinions dans l’enseignement et la recherche, contre 13% de ceux qui au centre et à gauche.

Parmi les partisans du Brexit, 27% ont déclaré s’être abstenus de publier ou de diffuser des opinions par «peur des conséquences».

Écoutez l’interview complète de Michelle Donelan, ainsi que les conversations avec Sir Stephen Bubb et Patrick O’Flynn sur Chopper’s Politics Podcast, en utilisant le lecteur audio en haut de cet article ou sur Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée.