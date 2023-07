Les universités WOKE doivent mettre fin à la « culture de l’intimidation » envers les opinions controversées, avertira un ministre de l’Éducation.

Claire Coutinho avertit les campus que les étudiants qui cherchent à « fermer un débat plus large » ne sont pas acceptables.

Claire Coutinho demande aux universités de protéger la liberté d’expression Crédit : Damien McFadden

L’étoile montante conservatrice utilisera un discours aujourd’hui pour dénoncer la culture d’annulation et rappeler aux universités les nouvelles lois consacrant la liberté d’expression.

Les ministres sont devenus inquiets que le débat ouvert soit étouffé et Rishi Sunak a récemment critiqué les étudiants d’Oxford pour avoir tenté d’empêcher la militante féminine Kathleen Stock de parler.

Tirant la sonnette d’alarme, Mme Coutinho avertira que la liberté d’expression est « menacée aux endroits mêmes où les débats les plus controversés devraient avoir lieu – sur le campus ».

Elle dira au groupe de réflexion Policy Exchange : « Si nous ne mettons pas fin à cette culture de l’intimidation, nous permettons qu’un sédatif intellectuel soit injecté dans l’expérience universitaire.

En particulier, elle s’en prendra aux « militants qui habillent leur oppression dans le langage de la tolérance et de la sécurité émotionnelle », et ceux qui « lancent beaucoup de tweets et rédigent des lettres ouvertes non seulement pour exprimer une opinion, mais pour fermer plus largement débat. »

La loi sur l’enseignement supérieur impose aux universités l’obligation légale de garantir la liberté d’expression avec la menace de sanctions et d’amendes pour les contrevenants.

Saluant la loi, Mme Coutinho dira: «Je suis ravie que Kathleen Stock – malgré les meilleures tentatives de certains – ait en fait parlé récemment à des étudiants curieux et respectueux.

« Je suis également heureux que les étudiants qui n’étaient pas d’accord aient été autorisés à manifester à l’extérieur. Les deux sont importants.