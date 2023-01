Les universités «réveillées» critiquées pour avoir émis des avertissements de déclenchement sur Peter Pan et Harry Potter

Les UNIVERSITÉS ont été critiquées pour avoir été “réveillées” et avoir émis des avertissements à l’encontre de Peter Pan et Harry Potter

Une étude récente a révélé les instituts qui peuvent désormais célébrer le fait d’être connus comme éveillés – ce qui signifie qu’ils sont conscients et activement attentifs aux faits et problèmes de société importants.

L’université d’Aberdeen a été critiquée pour être trop «réveillée» Crédit : Getty

L’université a ajouté un avertissement à Peter Pan disant que c’était “émotionnellement difficile” Crédit : Alamy

Selon l’Université de Chester, les romans de Harry Potter “peuvent mener à des conversations difficiles sur le genre, la race, la sexualité, la classe et l’identité” Crédit : Alamy

Mais cela a vu de nombreuses écoles critiquées pour leurs efforts pour être bien informées et conscientes.

La liste “réveillée” a été dressée par le Dr Richard Norrie, chercheur au groupe de réflexion Civitas, qui a créé un tableau classant 137 universités.

Selon Critis, les résultats montrent que plus de la moitié des universités britanniques colportaient des idéologies controversées et radicales “réveillées” sur les étudiants.

Cela comprenait l’Université d’Aberdeen mettant un avertissement déclencheur sur le livre au sujet du garçon qui ne grandit jamais car c’est “émotionnellement difficile”.

Et l’Université de Chester met en garde contre les romans de JK Rowling car ils “peuvent conduire à des conversations difficiles sur le genre, la race, la sexualité, la classe et l’identité”.

Ces universités, y compris les institutions les plus prestigieuses du pays, ont maintenant été critiquées pour “avoir empoisonné l’esprit des générations à venir”.

Les résultats ont été qualifiés de “dérangeants” par les militants de la liberté d’expression et les députés, qui affirment qu’une “ombre noire” du politiquement correct est maintenant tombée sur nos universités les plus recherchées.

Le Dr Richard Norrie a créé le tableau après avoir parcouru des sites Web, des médias nationaux et locaux et du matériel promotionnel.

Il a été constaté que 62 % d’entre eux avaient des références pour déclencher des avertissements ou des “notes de contenu”, conçues pour alerter les étudiants sur des contenus jugés potentiellement dangereux ou inquiétants.

Soixante-dix-neuf établissements mentionnaient le « privilège blanc » dans les conseils offerts au personnel et aux étudiants ou sur leur site Web, tandis que 59 % proposaient du matériel de formation ou des ressources sur « l’antiracisme » en ligne.

Le député de Sir John Hayes, président du Common Sense Group of Tories et ancien ministre de l’Enseignement supérieur, a déclaré que les universités gaspillaient des ressources sur des “absurdités éveillées”.

Il a déclaré à MailOnline: “Les universités devraient être des lieux de lumière et d’apprentissage en toute liberté, mais une ombre noire est tombée sur une trop grande partie de l’enseignement supérieur.”

“Les absurdités éveillées ont remplacé l’érudition et trop d’universités non seulement gaspillent des ressources, mais risquent d’empoisonner l’esprit des générations à venir.

“Le rapport est inquiétant.”

L’étude a révélé que les universités d’élite britanniques étaient presque deux fois plus susceptibles de promouvoir des concepts “radicaux” et “controversés” que des institutions moins connues, ce que le Dr Norrie a qualifié de “nouveau moralisme qui pue l’hypocrisie”.

Les universités Elite Russell Group ont dominé le tableau et ont atterri dans huit des 10 premières places du tableau.

Cambridge et Oxford sont en tête de liste en tant que premier et deuxième, après avoir introduit des “préjugés inconscients” et des ateliers de course pour les étudiants de première année.

L’Université de Bristol, qui a interdit des mots tels que “l’humanité” pour éviter d’offenser, a atterri à la troisième place.

D’autres exemples incluent l’Imperial College de Londres encourageant ses étudiants et son personnel à avoir des “conversations difficiles” avec des amis et des membres de la famille qui nient le privilège des Blancs.

L’Université de Warwick a maintenant interdit le terme “avertissement de déclenchement” affirmant qu’il pourrait déranger les étudiants.

Les patrons de l’Université de Glasgow ont également averti les étudiants en archéologie que leur cours pourrait impliquer l’examen d’ossements et l’examen d’un “corps de tourbière” préservé.

Un porte-parole du Russell Group a déclaré : “Nos universités sont des lieux où la liberté d’expression et l’expression de toutes les idées et de tous les points de vue sont encouragées et protégées.

“Rien dans ce rapport, qui est basé sur des hypothèses erronées, ne suggère que ce n’est pas le cas.”