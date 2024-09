Les universités publiques de Caroline du Nord ont supprimé 59 postes dans le cadre d’une vaste refonte de la DEI cet été

RALEIGH, Caroline du Nord — Près de 200 postes de personnel chargés de la diversité, de l’équité et de l’inclusion ont été supprimés ou réaffectés dans l’ensemble du système universitaire public de Caroline du Nord pour se conformer à une politique à l’échelle du système qui obligeait les institutions à réévaluer leurs efforts en matière de diversité, selon des rapports publiés mercredi.

Dans un premier aperçu de la manière dont les 16 universités publiques de l’État se sont conformées à la nouvelle politique de diversité – qui a supprimé la mention des emplois liés à la diversité dans les universités et les a ensuite mis en danger d’élimination – les rapports de certification des institutions démontrent différentes approches sur la façon dont les campus ont choisi de suivre la nouvelle règle.

Le conseil d’administration de l’Université de Caroline du Nord a examiné les rapports mercredi, où il a évalué diverses mesures, notamment la fermeture de bureaux de diversité et des changements de programmes. Des millions de dollars ont également été réorientés vers des initiatives de réussite étudiante, telles que des efforts de recrutement et des bourses, à la suite de coupes budgétaires et de réaménagements.

« Les rapports seront examinés de près. Certains diront que les campus sont allés trop loin, d’autres diront qu’ils ne sont pas allés assez loin », a déclaré Andrew Tripp, conseiller juridique du système UNC, lors de la réunion. « C’est en fin de compte le conseil d’administration qui jugera de la conformité des campus. »

Fin mai, le Conseil des gouverneurs de l’UNC révoqué et remplacé sa politique de diversité de 2019, qui décrivait plusieurs postes liés à la diversité et leur responsabilité de coordonner les efforts de DEI dans l’ensemble du système. Elle a été remplacée par une politique axée sur l’engagement du système en faveur de l’égalité des points de vue, de la liberté d’expression et de la neutralité institutionnelle, laissant les postes et les programmes liés à la diversité dans l’incertitude.

Les efforts de diversité sont devenus une sujet de colère des conservateurs sur les campus universitaires au cours des dernières années, avec la Université de Floride et le Université du Texas L’entreprise fait la une des journaux nationaux pour avoir démantelé ses bureaux de diversité et réduit ses effectifs. Les opposants à la diversité affirment que cette pratique peut conduire à la discrimination, tandis que ses partisans affirment qu’elle contribue à uniformiser les règles du jeu pour les femmes et les personnes de couleur.

Les dirigeants législatifs républicains de Caroline du Nord font partie de ceux qui ont exprimé leur inquiétude à l’égard de la DEI et, à un moment donné, ont été envisageant une législation restreindre ces programmes avant que le Conseil des gouverneurs de l’UNC n’intervienne.

Le système UNC a envoyé en juin directives générales Cette politique couvrait tous les aspects, des initiatives de réussite des étudiants à la programmation des centres du campus, afin de faciliter les changements à venir. Pour prouver leur conformité à la nouvelle politique, les écoles ont dû soumettre des rapports de certification décrivant les postes supprimés, les réaffectations de postes, les changements de programme et les économies financières résultant des coupes budgétaires.

Les informations sur la manière dont les universités suivaient les directives ont été en grande partie gardées secrètes. même de la part des membres du corps enseignant — avant la date limite de soumission du rapport du 1er septembre.

Aujourd’hui, plus d’une semaine plus tard, ces rapports récemment publiés montrent que les universités ont supprimé 59 postes et en ont réaffecté 131 autres, selon le résumé des statistiques du rapport de certification.

L’UNC-Chapel Hill, l’université phare de l’État et la deuxième université publique la plus peuplée en 2023, représente un tiers des postes supprimés. La deuxième source la plus importante de suppressions se trouve à l’UNC Charlotte avec neuf suppressions, suivie de la North Carolina State University avec huit postes.

En revanche, l’université NC State a procédé à des réaffectations de postes, en déplaçant 29 personnes vers de nouveaux postes et départements. L’UNC-Chapel Hill a réaffecté 27 postes. D’autres universités, comme l’université Eastern Carolina et l’UNC Wilmington, ont choisi de déplacer principalement des postes plutôt que de les supprimer.

Les universités ont également réaffecté une importante somme d’argent – ​​plus de 17 millions de dollars au total dans l’ensemble du système – qui devait être réaffectée à des initiatives de réussite des étudiants. Presque toutes les universités ont déjà dépensé ces économies, mais l’UNC Pembroke et l’Appalachian State University ne l’ont pas encore fait.

Les inquiétudes concernant l’impact de cette politique sur le recrutement et la rétention des étudiants dans les universités ont fait surface lors de la réunion du conseil d’administration, portées par Joel Ford, l’un des rares membres noirs du conseil. Il a appelé le président du système UNC, Peter Hans, à « prendre les choses en main » pour s’assurer que les membres de la communauté savent que les universités du système accueillent toujours tous les étudiants.

« Cela reste notre obligation en vertu de la loi fédérale, de la loi de l’État et également notre obligation morale », a répondu Hans.

D’autres, comme Woody White, membre du conseil d’administration, ont exprimé des inquiétudes sur un autre front : la rapidité et l’intégralité de la mise en œuvre de la politique. M. White a exprimé son scepticisme quant à la question de savoir si toutes les universités avaient « significativement » apporté des ajustements à la politique, notant qu’il n’avait pas constaté « le même niveau de rapidité » dans la mise en œuvre de la nouvelle politique que lors de l’approbation de la politique de 2019.

Le respect de cette politique se poursuivra sur une base annuelle, mais les rapports constituent un « grand premier pas », a déclaré Tripp.