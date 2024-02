Les universités organisées sont invitées à se montrer plus fortes face à la crise à Gaza

AFRIQUE DU SUD

Le monde universitaire organisé en Afrique du Sud est sous le feu des critiques de la part des membres de la communauté plus large de l’enseignement supérieur du pays pour ne pas avoir adopté une position suffisamment ferme sur la crise en cours à Gaza.

Le « silence » persistant de Universités d’Afrique du Sud (USAf)le Académie des sciences d’Afrique du Sud (ASSAf) – ainsi que la plupart des 26 universités publiques du pays et leurs vice-chanceliers – sur le déroulement du « génocide palestinien et du scolasticide » est « honteux », ont déclaré les rédacteurs d’un lettre ouverte à la fin de l’année dernière dans leurs commentaires aux signataires cette semaine.

L’Afrique du Sud a déposé une plainte pour génocide contre Israël Cour internationale de Justice (CIJ) le 29 décembre 2023.

Le 26 janvier, la CIJ, dans une conclusion provisoire, a statué qu’« au moins certains des actes et omissions allégués par l’Afrique du Sud comme ayant été commis par Israël à Gaza semblent susceptibles de tomber sous le coup des dispositions de la Convention ». [Genocide] Convention».

Le 24 janvier, Journée internationale de l’éducation, qui avait cette année pour thème « apprendre pour une paix durable », a déclaré l’ONU dans un communiqué. déclaration cet apprentissage avait été « dévasté » dans les « conditions catastrophiques » de la guerre dans la bande de Gaza.

« Solidarité avec la Palestine »

En novembre 2023, plus de 1 000 personnes liées à l’enseignement supérieur en Afrique du Sud – parmi lesquelles des chercheurs, des enseignants, des administrateurs et des étudiants d’universités publiques et d’autres structures – ont signé une lettre ouverte « de solidarité avec la Palestine ».

Ils « condamnent[ed] L’attaque israélienne contre la population de Gaza… et le ciblage des écoles, des universités, des hôpitaux et des infrastructures de soutien d’urgence », appelant l’USAf, l’ASSAf et leurs membres à faire de même.

Israël a lancé une guerre dans la bande de Gaza, longue de 41 km, après que les combattants du Hamas sont entrés sur son territoire le 7 octobre et ont tué des centaines de civils et de soldats israéliens, faisant environ 1 200 morts. Ils ont également pris environ 240 otages.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré mercredi que près de 30 000 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tuées et près de 70 000 blessées jusqu’à présent dans la réponse militaire israélienne, impliquant des frappes aériennes et une invasion terrestre. La guerre a également créé une crise humanitaire, la plupart des deux millions d’habitants du territoire étant contraints de fuir leurs foyers.

L’USAf et l’ASSAf ont depuis répondu à la lettre ouverte, mais leurs réponses ont été « pour le moins décevantes », a déclaré Nasima Badsha. Nouvelles du monde universitaire.

Elle est l’une des six personnes qui ont coordonné la lettre ouverte, les autres étant Saleem Badat, Ahmed Bawa, Leigh-Ann Naidoo, Salim Vally et Judy Favish.

Badat est professeur-chercheur au département d’histoire de l’Université Université de l’État libre (UFS)le professeur Ahmed Bawa est l’ancien PDG de Universités Afrique du Sud (USAf), le professeur Salim Vally est directeur du Centre pour les droits et la transformation de l’éducation au Université de Johannesbourg (UJ), Nasima Badsha est l’ancienne PDG de Consortium pour l’enseignement supérieur du Cap et directrice générale adjointe de l’enseignement supérieur, Leigh-Ann Naidoo est maître de conférences à l’Université du Cap (UCT) et Judith Favish est affiliée à l’Unité de recherche sur le travail et le développement en Afrique australe à UCT.

Retours d’expérience de l’USAf et de l’ASSAf

Ils ont distribué cette semaine un rapport contenant des commentaires sur la réponse de l’USAf et de l’ASSAf à la lettre ouverte. Il a été envoyé par courrier électronique à tous les signataires, ainsi qu’aux deux organisations.

Les six ont regretté que « ni l’USAf ni l’ASSAf n’aient encore rejoint l’appel universel à la fin du génocide à Gaza, sans parler d’un cessez-le-feu, de l’ouverture de canaux d’aide humanitaire et de solidarité avec les universités, universitaires et étudiants palestiniens ».

“Nous trouvons les positions des deux organisations, censées diriger les universités et la science, et, en particulier, leur silence en ce moment déconcertant”, peut-on lire dans les commentaires.

Nouvelles du monde universitaire a demandé à l’ASSAf et à l’USAf leurs réponses à la lettre ouverte de novembre et aux points soulevés par les rédacteurs cette semaine.

Le professeur Stephanie Burton, présidente par intérim de l’ASSAf et présidente de son conseil, a déclaré : « Nous avons examiné la lettre et la prenons au sérieux. À la suite de notre récente réunion du conseil, nous avons maintenant entamé un processus de fond pour l’Académie, qui comprend la création d’un groupe de travail pour nous guider dans l’élaboration de notre position. Cela nécessite également une large consultation de nos membres. Nous avons un calendrier pour tout cela et nous demandons de la patience pour permettre que notre processus soit suivi.

Mateboho Green, responsable de la communication de l’USAf, a déclaré que l’organisation « n’a publié aucune déclaration sur la question Israël-Gaza ». Il lui fallait également du temps pour réagir.

Dans leurs commentaires aux signataires, les rédacteurs de la lettre ouverte affirment que l’USAf a répondu à leur appel en observant que « les universités individuelles exprimaient leurs opinions de manière indépendante comme elles le jugeaient approprié et n’étaient pas enclines à être liées par une déclaration collective qui pourrait dénaturer elles-mêmes ou leurs propres opinions ». établissements. »

Quelques-unes des 26 universités publiques d’Afrique du Sud ont pris une certaine position à propos de Gaza.

Réponses des universités

Nouvelles du monde universitaire signalé précédemment que le Université de l’État libre l’année dernière, a publié une déclaration sur Gaza, et que Université de Stellenbosch communiquées en interne au personnel et aux étudiants.

Depuis la lettre ouverte, Université Nelson Mandela (NMU)ainsi que l’UCT, l’UJ et le Université de Fort Hare (UFH) ont rejoint ce club.

Le NMU a appelé à « une « pause » permanente dans le conflit et à un engagement à intensifier les interventions d’aide humanitaire », ainsi qu’à une « paix juste au Moyen-Orient, enracinée dans la promotion et la protection des droits de l’homme pour tous ». Sa déclaration a été publiée par l’ambassadeur Nozipho January-Bardill, président de son conseil.

L’UJ a appelé à « un cessez-le-feu immédiat et à la cessation du conflit armé » ainsi qu’à un « couloir humanitaire » pour « permettre l’accès à l’eau, à la nourriture, à l’énergie et aux fournitures médicales ». L’université a également affirmé « son engagement en faveur de la liberté académique, de la recherche critique et de la dissidence intellectuelle ».

À l’UCT, le Sénat – dans une ligne simple – a appelé « à un cessez-le-feu immédiat et à l’acheminement de l’aide humanitaire vers Gaza, ainsi qu’à la libération des otages et des prisonniers illégalement détenus ».

La déclaration du conseil de l’UCT était plus détaillée. Dans un exercice d’équilibre prudent, il a condamné à la fois « l’attaque du Hamas contre des civils israéliens » et « l’attaque israélienne contre des civils et des infrastructures civiles dans le cadre d’actes de punition collective à Gaza ».

L’organisme a ensuite appelé à un « cessez-le-feu immédiat, imposé par les Nations Unies » ; « la libération immédiate de tous les otages civils, la libération immédiate des Palestiniens détenus sans procès » ; « un accès humanitaire immédiat à toutes les régions de Gaza » ; « une enquête internationale sur les crimes de guerre commis par toutes les parties engagées dans ce conflit et les actions qui en ont résulté contre les auteurs » ; « une conférence internationale sur la recherche d’une résolution du conflit israélo-palestinien qui cherche à imposer la justice et la sécurité aux Palestiniens et aux Israéliens » ; et « condamnation de toutes les formes d’antisémitisme, d’islamophobie et de racisme ».

Dans leurs commentaires aux signataires cette semaine, les rédacteurs de la lettre ouverte ont remercié les universités qui ont publié des « déclarations de principe ». Ils ont souligné une déclaration du conseil de l’UFH pour avoir fourni « le genre de leadership moral et politique que l’on espérait que l’USAf et l’ASSAf fourniraient ».

Faire progresser la citoyenneté

« Les universités prétendent jouer un rôle clé dans la promotion d’une citoyenneté critique. Malheureusement, le silence de l’USAF signifie qu’elle a manqué à sa responsabilité de promouvoir la citoyenneté essentielle qui est la base d’une société dynamique et démocratique », ont ajouté les rédacteurs.

Les rédacteurs de la lettre ouverte affirment qu’après avoir reçu la réponse de l’USAf, ils ont demandé une réunion en ligne, mais leur demande a été rejetée parce que le comité exécutif de l’organisation a considéré « l’affaire comme conclue ».

Il semble que la question de Gaza continuera à être sous les feux des projecteurs dans les universités sud-africaines dans un avenir proche. Les rédacteurs de la lettre ouverte affirment que, dans les semaines à venir, il y aura « une mobilisation intensifiée sur les campus et une plus grande coordination nationale ».

Ils terminent leurs commentaires en appelant les étudiants, les universitaires et les organisations de défense des droits de l’homme et de justice sociale de chaque université publique d’Afrique du Sud à utiliser les structures de gouvernance de leur institution pour s’engager sur la question et à faire campagne pour la solidarité et la collaboration avec les universités et les universitaires palestiniens. et les étudiants.