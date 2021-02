L’aide – qui s’ajoute aux 20 millions de livres sterling mis à disposition en décembre – peut être utilisée pour aider les étudiants qui perdent leur emploi ou qui font face à des coûts supplémentaires pour maintenir un logement à deux endroits.

Michelle Donelan, la ministre des universités, a déclaré que le Bureau des étudiants (OfS) distribuerait l’argent supplémentaire aux universités, «qui auront la flexibilité dans la façon dont ils attribueront le financement aux étudiants, y compris les étudiants internationaux, d’une manière qui donnera la meilleure priorité à ceux qui le plus grand besoin ».

Le financement supplémentaire intervient dans le cadre du nouveau verrouillage de l’Angleterre, qui a vu la plupart des cours être mis en ligne et les étudiants ont dit de rester où ils étaient pendant les vacances de Noël.

Alistair Jarvis d’Universities UK, qui représente plus de 100 institutions, a salué l’augmentation du financement, mais a déclaré que les difficultés des étudiants n’étaient «qu’un des nombreux problèmes de plus en plus difficiles» auxquels les étudiants, le personnel et les universités sont confrontés en raison du coronavirus.

«Alors que le grave impact de la pandémie sur la santé mentale continue de se faire sentir, les universités ont besoin de fonds supplémentaires pour atténuer les augmentations substantielles de la demande que connaissent les services de bien-être et de soutien universitaires», a déclaré le directeur général.

«Bien que le personnel universitaire fasse d’énormes efforts pour offrir un apprentissage en ligne de haute qualité, le gouvernement devrait fournir un soutien qui reconnaît que les étudiants passent à côté de l’expérience étudiante plus large dont ils bénéficieraient au cours d’une année normale.»

Pendant ce temps, Jo Grady de l’Université et des collèges (UCU) a déclaré: «Bien que nous soyons heureux que le gouvernement ait finalement reconnu le désordre que leurs tergiversations et leurs demi-tours ont créé, cela n’aurait pas dû obliger les étudiants à faire la queue pour les banques alimentaires, ou des vagues de grèves de loyer, pour que le gouvernement commence à reconnaître l’ampleur du problème.

«Les programmes de financement à petite échelle comme celui-ci ne sont qu’un plâtre collant et non la réponse aux problèmes répandus auxquels le secteur est confronté.»

Le secrétaire général de l’UCU a appelé le gouvernement à «aller plus loin et à fournir un financement adéquat pour éviter des dommages irréparables à long terme» à la réputation du secteur de l’enseignement supérieur.

Larissa Kennedy, présidente nationale de l’Union nationale des étudiants (NUS), a déclaré que «de nombreux étudiants» faisaient face à une «pression financière extrême» en raison de la pandémie, accusant un retard sur le loyer et utilisant les banques alimentaires. Les 50 millions de livres supplémentaires n’étaient «pas suffisants pour s’attaquer à l’ampleur du problème», a-t-elle déclaré.

Annonçant le financement supplémentaire, Mme Donelan, la ministre des Universités, a déclaré que de nombreux étudiants n’étaient toujours pas hébergés pendant la session d’études et suivaient des cours en ligne, en raison du troisième verrouillage national de l’Angleterre.

«En raison de ces circonstances exceptionnelles, certains étudiants sont confrontés à des difficultés financières, certains encourant maintenant des coûts supplémentaires à leur autre adresse», a-t-elle déclaré dans un écrit. déclaration au parlement.

Le ministre des universités s’est félicité de la nouvelle: «un certain nombre d’universités et de grands fournisseurs de logements» ont offert des remboursements de loyer aux étudiants invités à ne pas séjourner dans un logement à durée déterminée en raison du verrouillage.

Elle a déclaré que le gouvernement encourageait les universités et les grands fournisseurs privés à offrir des remboursements ou d’autres compensations financières, s’ils ne l’ont pas déjà fait.

De nombreuses universités ont renoncé au paiement du loyer ou offert des remboursements aux étudiants empêchés de retourner dans un logement à durée déterminée en lock-out.

Un certain nombre d’universités ont déplacé les cours en ligne jusqu’à encore plus tard dans l’année universitaire, ce qui a suscité des campagnes de remise de loyer pour l’hébergement à terme et le remboursement des frais de scolarité.

Mme Kennedy de la NUS a également appelé le gouvernement à garantir le loyer que les étudiants paient pour un logement auquel ils ne peuvent pas accéder ou se payer.

Nicola Dandridge, directeur général de l’OfS, a déclaré: «La pandémie a un impact profond et continu sur les étudiants, certains étant confrontés à de graves difficultés financières et ayant du mal à couvrir les frais d’hébergement et autres.

« Ce financement supplémentaire destiné à aider les étudiants confrontés à des difficultés financières est le bienvenu. Nous avons l’intention de le distribuer le plus rapidement possible pour bénéficier à ceux qui en ont le plus besoin. Nous écrirons prochainement aux universités et aux collèges avec plus de détails. »