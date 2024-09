Les universités du Wisconsin adoptent une politique de neutralité des points de vue pour les dirigeants des collèges

MADISON, Wisconsin — Les dirigeants de l’Université du Wisconsin doivent limiter leurs déclarations publiques aux questions qui affectent le fonctionnement de l’école et maintenir des points de vue neutres dans le cadre d’un nouvelle politique que les administrateurs système ont publié vendredi.

Le porte-parole du système UW, Mark Pitsch, a déclaré dans un courriel adressé à l’Associated Press que la politique entrerait en vigueur immédiatement et n’avait pas besoin de l’approbation du conseil d’administration. Interrogé sur les raisons qui ont motivé la création de cette politique, Pitsch a souligné le libellé de la politique qui stipule que les restrictions sont nécessaires pour préserver la liberté académique et un environnement où les idées peuvent s’affronter librement.

Cette décision intervient après que le chancelier de l’UW-Milwaukee, Mark Mone, a conclu un accord en mai mettant fin à manifestations pro-palestiniennes sur les campusL’université a accepté d’appeler à un cessez-le-feu à Gaza et de discuter de la rupture des liens avec les entreprises israéliennes.

L’accord a suscité de vives critiques de la part des groupes juifs. Le président du système universitaire de l’UW, Jay Rothman, a également critiqué Mone à propos de l’accord, en publiant sur X que les campus doivent rester neutres sur le plan des points de vue et s’assurer que les actions sur le campus ont des conséquences. Rothman essaie de rester en bons termes avec les républicains qui contrôlent la législature dans l’espoir d’obtenir une augmentation de 855 millions de dollars pour le système dans le prochain budget de l’État.

Les législateurs républicains se sont plaints Depuis des années, les universités sont devenues des bastions de la pensée libérale et étouffent les voix conservatrices. Certains membres du Parti républicain ont appelé à une législation fédérale qui obligerait les universités à protéger la liberté d’expression et à punir ceux qui portent atteinte aux droits d’autrui.

Mone a annoncé cet été qu’il envisage de démissionner Le chancelier de l’Université de Milwaukee, Angelica Duria, n’a pas immédiatement répondu à un courriel envoyé vendredi demandant des commentaires. Comme tous les chanceliers de l’Université de Milwaukee, il a dû faire face à des problèmes financiers, causés en grande partie par la baisse des inscriptions et par une aide publique relativement stable.

En vertu de la nouvelle politique, les dirigeants des universités ne peuvent faire de déclarations publiques que sur des sujets qui touchent directement le fonctionnement de l’université et sa mission principale. Ils doivent maintenir la neutralité de leur point de vue lorsqu’ils font référence à une controverse politique ou sociale.

Toute expression de soutien ou d’opposition doit être approuvée par Rothman ou le chancelier de l’école. Les déclarations exprimant de la solidarité ou de l’empathie doivent être évitées lorsqu’elles impliquent un soutien au point de vue d’un groupe plutôt qu’à celui d’un autre.

Cette politique s’applique à Rothman, aux vice-présidents du système, aux chanceliers d’université, aux prévôts, aux vice-chanceliers, aux doyens, aux directeurs, aux chefs de département et à toute autre personne perçue comme parlant au nom d’une institution du système.

La politique ne s’applique pas aux professeurs et aux membres du personnel lorsqu’ils enseignent ou expriment leur expertise dans une situation liée à leur domaine, mais ils doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils publient de telles déclarations sur des canaux appartenant à l’université afin qu’elles ne soient pas interprétées comme représentant la position de l’établissement. La politique ne s’applique pas non plus aux déclarations personnelles des professeurs et des membres du personnel sur des canaux n’appartenant pas à l’université.

La section du Wisconsin de l’Union américaine pour les libertés civiles n’a pas immédiatement répondu à un e-mail demandant un commentaire.