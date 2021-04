Deux institutions de l’Ivy League sont allées sur la défensive après qu’il ait été révélé qu’elles utilisaient les restes présumés d’enfants noirs tués lors d’une tristement célèbre opération policière à Philadelphie, comme accessoires d’enseignement.

La controverse a été déclenchée par un récent éditorial du Philadelphia Inquirer qui exigeait des excuses et « réparations » du Penn Museum, un musée d’archéologie et d’anthropologie qui fait partie de l’Université de Pennsylvanie, pour avoir gardé les os d’un, et peut-être deux, enfants qui ont été tués par la police il y a plus de 35 ans.

En 1985, la police de Philadelphie a largué une bombe depuis un hélicoptère sur une maison appartenant à des membres de MOVE, une organisation de libération noire, à la suite d’une fusillade. L’enfer qui en a résulté a tué onze personnes, dont cinq enfants âgés de sept à 14 ans.





Les restes en question – un os pelvien et une partie d’un fémur – ont été récupérés sur le site et remis à un professeur d’anthropologie de Penn, Alan Mann, qui a été embauché par le bureau du médecin légiste de la ville pour effectuer une analyse. Bien que les os n’aient jamais été identifiés, on pense qu’ils pourraient appartenir à deux filles âgées de 14 et 12 ans. Les restes n’ont jamais été réclamés par personne et pendant un certain temps, ils ont été conservés au Penn Museum.

Mann a ensuite pris les os avec lui lorsqu’il a rejoint la faculté de l’Université de Princeton en 2001, mais les a ensuite rendus au Penn Museum en 2016 dans l’espoir qu’un nouveau laboratoire d’anthropologie pourrait enfin identifier les restes. On pense qu’ils ont ensuite été transférés à Princeton.

En 2019, Princeton a présenté les os dans un cours en ligne, « Real Bones: Adventures in Forensic Anthropology », qui se concentre sur «Personnalité perdue» – les cas où les restes ne peuvent être identifiés en raison de la décomposition ou d’autres facteurs.

Dans une leçon vidéo, l’instructrice du cours, Janet Monge, professeure auxiliaire d’anthropologie à l’Université de Pennsylvanie, décrit les restes comme « Juteux, par quoi je veux dire que vous pouvez dire que ce sont les os d’une personne récemment décédée. » Elle a continué: «Si vous le sentez, cela ne sent pas vraiment mauvais – ça sent un peu gras, comme une graisse plus ancienne.»

Elle poursuit en expliquant qu’elle a ressenti « instable » par la tragédie de 1985, et a noté que MOVE était toujours actif à Philadelphie.





Aujourd’hui, on ne sait pas où se trouvent les restes. L’Université de Pennsylvanie a déclaré que les restes avaient été rendus à Mann à l’Université de Princeton, mais Princeton a nié avoir les os. Mann, qui est maintenant à la retraite, n’a pas répondu aux demandes des médias.

Dans une interview, Carolyn Rouse, la présidente du département d’anthropologie de Princeton, a défendu ses collègues.

«Ce n’est pas une controverse. C’est un problème à résoudre », dit-elle au Philadelphia Inquirer. «Il n’y a pas de racisme. Il s’agissait d’une enquête médico-légale et personne n’est venu réclamer les restes.



Elle a dit que Mann et Monge étaient «Traumatisé» par leur expérience en essayant d’identifier les restes. «Ils étaient les défenseurs de ces gens et ils ont été horrifiés par ce que la ville a fait», Nota Rouse.

Certains rapports des médias ont mis en évidence le fait que les os ont apparemment été utilisés sans autorisation. Mais il semble qu’aucun membre de la famille n’ait jamais tenté de réclamer la dépouille. Un membre de MOVE a affirmé plus tôt cette semaine dans une interview que son organisation n’avait jamais été contactée au sujet des os. Le Penn Museum dit, cependant, qu’il a fait plusieurs tentatives infructueuses pour contacter MOVE à propos des os.

La controverse a débordé sur les médias sociaux, de nombreuses personnes exprimant leur dégoût quant à la façon dont les os étaient utilisés. Un intervenant l’a décrit comme « profanation, « tandis qu’un autre a dit que les professeurs avaient « joué« avec les os.

La journaliste Kat Stafford a déclaré que l’histoire montre pourquoi les Noirs américains ont «Méfiance valide» dans les institutions et les systèmes.

« La prise de conscience que la brutalité endurée par certains Noirs américains s’étend même jusqu’à la mort … Horrible, » elle a écrit.

La tragédie de 1985 et ses conséquences montrent que la vie des Noirs n’a pas d’importance pour les « élite, » argumenta un autre observateur.

C’est tellement irrespectueux et beaucoup d’autres mots qui me feraient bannir. Chaque jour, une autre ligne est franchie. Ma confiance en ma propre race s’est évanouie il y a longtemps. Ces enfants sont humains. Ils ont été assassinés et ce qui s’est passé après est une preuve solide que la vie des Noirs n’a pas d’importance pour l’élite YT – Eerie (@CrankyFae) 24 avril 2021

Certains semblaient plus en colère contre les médias à propos de l’histoire, affirmant qu’elle était utilisée pour diviser les gens.

La dose quotidienne d’obscurcissement du gardien au nom du capital. Obsédant la politique identitaire à une époque de stratification de la richesse sans précédent pour distraire et diviser les gens; les empêchant de prendre conscience de la véritable source de leurs griefs. – Correcteur de politique (@Akkkshually) 24 avril 2021

Une autre réponse a admis qu’ils étaient trop bouleversés par les gros titres sur les restes pour lire réellement sur la controverse.

Je sais que les gros titres ne peuvent pas raconter toute l’histoire, mais c’est vraiment la goutte d’eau et moi je ne peux pas supporter de lire l’article complet 😭. – Princesse Xena inquiète (@zinamalcolm) 24 avril 2021

