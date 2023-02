Les universités de la Colombie-Britannique soutiendront les femmes afghanes à la recherche d’une éducation

Par Mina Kerr-Lazenby, journaliste de l’Initiative de journalisme local

Un organisme de bienfaisance à but non lucratif demande aux universités du Canada d’intervenir et d’aider à restaurer l’accès des femmes afghanes à l’éducation.

Canadian Women for Women in Afghanistan (CW4WAfghan), une organisation à but non lucratif dédiée à soutenir les droits humains et les opportunités pour les filles et les femmes, a lancé une boîte à outils contenant des recommandations pratiques pour les établissements d’enseignement supérieur.

« Nous savons que les établissements d’enseignement et les dirigeants canadiens veulent aider, et qu’ils ont des programmes et des ressources qui pourraient profiter aux femmes en Afghanistan qui viennent d’être exclues de leur éducation », a déclaré Lauryn Oates, directrice générale de CW4WAfghan, ajoutant qu’elle « jouera entremetteuse » entre les femmes et les universités et collèges participants.

En décembre, le gouvernement taliban a brusquement interdit aux femmes d’accéder à l’enseignement supérieur en Afghanistan, la dernière d’une série de restrictions sévères aux droits et libertés des femmes. Quelques jours plus tard, il a été annoncé que les femmes ne pouvaient plus travailler dans des organisations non gouvernementales, l’un des rares domaines où les femmes avaient encore accès à l’emploi.

« Cela a porté un coup dur à la capacité d’apprentissage des femmes, alors qu’il y a déjà très, très peu d’occasions de le faire », a déclaré Oates, qui a grandi à Horseshoe Bay et vit actuellement à North Vancouver.

“Certaines de ces femmes sont à mi-parcours de leurs études, certaines venaient juste de commencer, et certaines étaient littéralement à quelques jours d’obtenir leur diplôme et de recevoir leurs diplômes, lorsque leur éducation s’est soudainement arrêtée.”

La campagne appelle les universités à permettre l’inscription virtuelle des femmes en Afghanistan et à apporter une aide financière, que ce soit via la suppression des frais de candidature ou le développement de bourses ou de subventions spécifiques.

Il encourage également les établissements d’enseignement à accepter des étudiants transférés, permettant aux femmes afghanes qui sont à mi-chemin d’un diplôme de transférer leurs crédits et de faire reconnaître leurs acquis, au lieu de les forcer à recommencer depuis le début.

« Le Canada regorge d’universités et de collèges qui offrent exactement ce dont les femmes afghanes ont besoin en ce moment, c’est-à-dire des études supérieures. Nous voulions simplement connecter les femmes qui ont besoin d’accéder à l’enseignement supérieur à celles qui peuvent l’offrir », a-t-elle déclaré.

Oates a déclaré que depuis le lancement de la boîte à outils le 24 janvier, lors de la Journée internationale de l’éducation, CW4WAfghan a été inondé de demandes d’universités du pays cherchant à renforcer leurs offres d’éducation.

La première à collaborer à un programme a été l’Université de la vallée du Fraser en Colombie-Britannique.

L’université publique, qui a des campus à Abbotsford, Chilliwack, Mission et Hope, a ouvert tous ses programmes aux étudiants internationaux et a créé un financement spécialisé conçu pour les étudiants internationaux qui ont été touchés par des crises ou des catastrophes dans leur pays d’origine, a déclaré Oates. .

“Il n’y a pas non plus de date limite et les candidatures sont examinées au fur et à mesure, c’est donc un excellent exemple, car ce sont les types de programmes flexibles qui sont nécessaires”, a-t-elle déclaré.

“Il y a un certain élan qui commence, et nous espérons vraiment que cela fera une différence significative pour les femmes qui ont besoin de poursuivre leurs études.”

