Les universités britanniques élaborent des principes directeurs sur l’IA générative

Les universités britanniques ont élaboré un ensemble de principes directeurs pour garantir que les étudiants et le personnel maîtrisent l’IA, alors que le secteur s’efforce d’adapter les méthodes d’enseignement et d’évaluation pour faire face à l’utilisation croissante de l’intelligence artificielle générative.

Les vice-chanceliers des 24 universités à forte intensité de recherche du Russell Group ont signé le code. Ils disent que cela aidera les universités à tirer parti des opportunités de l’IA tout en protégeant simultanément la rigueur académique et l’intégrité dans l’enseignement supérieur.

Alors qu’il était autrefois question d’interdire des logiciels comme ChatGPT dans le cadre de l’éducation pour empêcher la triche, les conseils indiquent que les étudiants doivent apprendre à utiliser l’IA de manière appropriée dans leurs études, tout en les sensibilisant aux risques de plagiat, de biais et d’inexactitude dans l’IA générative.

Le personnel devra également être formé afin d’être équipé pour aider les étudiants, dont beaucoup utilisent déjà ChatGPT dans leurs devoirs. De nouvelles façons d’évaluer les élèves sont susceptibles d’émerger pour réduire le risque de tricherie.

Les 24 universités du Russell Group ont revu leurs politiques et directives de conduite académique pour refléter l’émergence de l’IA générative. Les nouvelles directives indiquent: «Ces politiques indiquent clairement aux étudiants et au personnel où l’utilisation de l’IA générative est inappropriée, et visent à les aider à prendre des décisions éclairées et à leur donner les moyens d’utiliser ces outils de manière appropriée et de reconnaître leur utilisation si nécessaire. ”

Développés en partenariat avec des experts en IA et en éducation, les principes représentent une première étape dans ce qui promet d’être une période de changement difficile dans l’enseignement supérieur alors que le monde est de plus en plus transformé par l’IA.

Les cinq principes directeurs stipulent que les universités aideront à la fois les étudiants et le personnel à devenir alphabétisés en IA ; le personnel doit être équipé pour aider les étudiants à utiliser de manière appropriée les outils d’IA générative ; le secteur adaptera l’enseignement et l’évaluation pour intégrer l’utilisation « éthique » de l’IA et en assurer l’égalité d’accès ; les universités veilleront à ce que l’intégrité académique soit respectée ; et partager les meilleures pratiques à mesure que la technologie évolue.

Le Dr Tim Bradshaw, directeur général du Russell Group, a déclaré : « L’opportunité de transformation offerte par l’IA est énorme et nos universités sont déterminées à la saisir. Cette déclaration de principes souligne notre engagement à le faire d’une manière qui profite aux étudiants et au personnel et protège l’intégrité de l’éducation de haute qualité que les universités du Russell Group offrent.

Le professeur Andrew Brass, directeur de l’École des sciences de la santé de l’Université de Manchester, a déclaré: «Nous savons que les étudiants utilisent déjà cette technologie, donc la question pour nous en tant qu’éducateurs est de savoir comment les préparer au mieux à cela, et quels sont les compétences dont ils ont besoin pour savoir comment s’engager judicieusement avec l’IA générative ?

« De notre point de vue, il est clair que cela ne peut pas être imposé du haut vers le bas, mais en travaillant très étroitement avec nos étudiants pour co-créer les conseils que nous fournissons. S’il y a des restrictions, par exemple, il est crucial d’expliquer clairement aux étudiants pourquoi elles sont en place, sinon nous constaterons que les gens trouveront un moyen de les contourner.

Le professeur Michael Grove, pro-vice-chancelier adjoint (politique et normes d’éducation) à l’Université de Birmingham, a déclaré: «L’essor rapide de l’IA générative signifie que nous devons continuellement revoir et réévaluer nos pratiques d’évaluation, mais nous devrions voir cela comme une opportunité plutôt qu’une menace.

« Nous avons l’occasion de repenser le rôle de l’évaluation et la manière dont elle peut être utilisée pour améliorer l’apprentissage des élèves et aider les élèves à évaluer leur propre gain en matière d’éducation. »

Gillian Keegan, secrétaire à l’éducation, a lancé le mois dernier un appel à témoignages sur l’utilisation de l’IA générative dans l’éducation, qui demandait des avis sur les risques, les considérations éthiques et la formation des travailleurs de l’éducation.