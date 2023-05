Les universités anglaises averties de ne pas trop compter sur les frais des étudiants chinois

Le régulateur anglais de l’enseignement supérieur a mis en garde les universités contre une dépendance excessive aux frais de scolarité des étudiants chinois, alors que Rishi Sunak est revenu sur son engagement antérieur de fermer les succursales britanniques de l’Institut Confucius parrainé par Pékin.

L’Office des étudiants (OfS) a écrit jeudi à 23 universités comptant un grand nombre d’étudiants chinois, leur demandant de voir leur plan d’urgence en cas d’interruption soudaine du recrutement à l’étranger.

« De telles interruptions pourraient résulter, par exemple, d’un environnement géopolitique changeant qui pourrait avoir un impact immédiat et significatif sur les revenus », a déclaré un rapport de l’OfS. « Nous avons écrit aux prestataires particulièrement exposés à ces risques pour leur demander de nous faire part de leurs plans. »

Les universités sont devenues de plus en plus dépendantes des étudiants internationaux dans le cadre de leurs modèles commerciaux en raison des frais considérablement plus élevés qu’elles peuvent facturer, ce qui compense la valeur décroissante des frais de scolarité nationaux qui ont peu augmenté depuis leur introduction en 2012.

La Chine est particulièrement préoccupante car elle envoie plus d’étudiants étudier au Royaume-Uni que tout autre pays. Vingt-sept pour cent de tous les étudiants non européens des établissements d’enseignement supérieur britanniques, soit 151 690 élèves, venaient de Chine en 2021/22. L’University College London et l’Université de Manchester ont recruté le plus grand nombre.

La directrice générale de l’OfS, Susan Lapworth, a déclaré : « Les étudiants internationaux apportent d’énormes avantages économiques, culturels et éducatifs à l’enseignement supérieur en Angleterre. Mais nous continuons à craindre que certaines universités soient devenues trop dépendantes des revenus des frais de scolarité des étudiants internationaux, les étudiants d’un pays représentant parfois une part importante du modèle financier.

« Les universités doivent savoir ce qu’elles feraient si le recrutement international ne répondait pas aux attentes. Nous avons écrit aujourd’hui à un certain nombre d’institutions pour nous assurer qu’elles sont conscientes de ce risque et qu’elles ont mis en place des plans d’urgence crédibles pour les protéger des conséquences d’une réduction soudaine de leurs revenus.

Les inquiétudes de l’OfS surviennent alors que le gouvernement a admis qu’il était revenu sur l’engagement du Premier ministre de fermer des succursales de l’Institut Confucius (CI), qui sont rattachées à des universités à travers le Royaume-Uni.

Le prédécesseur de Sunak, Liz Truss, a profité de sa visite à Taïwan pour rappeler son engagement lors de la course à la direction du parti conservateur en juillet 2022, affirmant que les instituts avaient promu le soft power chinois.

Elle a déclaré: « L’été dernier, l’actuel Premier ministre britannique a décrit la Chine comme la plus grande menace à long terme pour la Grande-Bretagne et a déclaré que les Instituts Confucius devraient être fermés. Il avait raison et nous devons voir ces politiques promulguées de toute urgence.

Le numéro 10, cependant, a effectivement admis mercredi que Sunak avait changé d’avis. Un porte-parole a déclaré: «Comme tout organisme international opérant au Royaume-Uni, le CI doit fonctionner de manière transparente et dans le respect de la loi. Nous prenons des mesures pour supprimer tout financement gouvernemental du CI au Royaume-Uni, mais nous jugeons actuellement qu’il serait disproportionné de les interdire.

Ils ont également dit qu’il était important de noter que le gouvernement ne finançait pas directement l’institut.

Un organisme de bienfaisance britannique qui a publié le mois dernier un rapport très critique sur le rôle des instituts en Grande-Bretagne soutiendra cependant jeudi que la loi sur l’enseignement supérieur (liberté d’expression) – qui est devenue loi la semaine dernière – habilite les régulateurs à les fermer.

La loi comporte une section spécifique sur le financement à l’étranger, modifiant la législation précédente pour obliger l’OfS à surveiller le financement à l’étranger des prestataires d’enseignement supérieur afin d’évaluer les implications pour la liberté d’expression et la liberté académique..

UK-China Transparency a constaté dans son rapport du mois dernier que Pékin examinait les Chinois postulant pour enseigner dans les instituts en fonction de leur orientation politique, de leur appartenance ethnique et de leur capacité à se conformer aux directives du Parti communiste chinois (PCC) en matière d’affaires étrangères.

Ces lignes directrices exigent que le personnel fasse respecter les valeurs du CCP, ce qui conduit à des allégations selon lesquelles les universités enfreignent leurs responsabilités légales de protéger leurs étudiants contre le harcèlement.

Universities UK (UUK), qui représente 140 universités, a déclaré que le secteur était bien conscient des risques d’une dépendance excessive à l’égard de flux étroits de candidatures d’étudiants et s’était efforcé de diversifier sa base d’étudiants. Le nombre d’étudiants indiens, nigérians et émiriens a tous augmenté.

L’UUK a plutôt souligné les risques financiers auxquels les universités sont confrontées en raison du gel des frais et de l’augmentation des coûts. « Les universités ont besoin d’un modèle de financement clair, bien pensé et cohérent afin de protéger leur travail maintenant et à l’avenir », a déclaré un porte-parole.