Les universités américaines rétablissent les mandats de masque

Six écoles de Philadelphie ont répondu au renversement de la ville, assouplissant leurs règles de masque plus strictes qui ont été réintroduites plus tôt dans la semaine conformément au mandat de la ville. Ils incluent Thomas Jefferson , Drexel , Temple , la salle et Université Saint-Joseph .

L’abandon des règles de l’ère de la pandémie – et les inquiétudes quant à savoir si les mouvements étaient prématurés au milieu de l’augmentation des cas – se sont poursuivis la semaine dernière après qu’un juge fédéral a annulé un mandat de masque fédéral pour les avions et autres transports en commun. L’administration Biden envisage de faire appel la décision.

« Le débat national sur les mandats de masque reflète certainement à la fois la fatigue pandémique et les profondes divisions politiques que nous avons en termes de politique de santé publique liée à Covid », a déclaré Neil Maniar, directeur du Master of Public Health in Urban Health Program de la Northeastern University.

Leurs mouvements interviennent alors que BA.2 alimente une augmentation des cas à l’échelle nationale et une division sur l’opportunité d’imposer à nouveau des masques pour atténuer sa propagation. Les décideurs politiques ont examiné la question politiquement controversée de l’opportunité d’exiger des couvertures faciales quelques semaines seulement après que de nombreuses villes ont assoupli leurs restrictions de santé publique, offrant aux Américains un sentiment de normalité jamais vu depuis que la pandémie a frappé il y a plus de deux ans.

L’Université de Columbia, l’Université Johns Hopkins et l’Université de Georgetown, entre autres, ont annoncé qu’elles exigeraient à nouveau des couvre-visages dans les salles de classe ou certains espaces intérieurs. Certaines écoles ont cité la menace de la sous-variante omicron BA.2 plus contagieuse, désormais la souche dominante du virus aux États-Unis

“Nous passons de cette approche unique à des approches beaucoup plus localisées et beaucoup plus personnalisées qui répondent vraiment au niveau de Covid dans une certaine communauté, organisation ou université”, a déclaré Maniar.

Maniar a déclaré que les décisions concernant les masques représentent une évolution vers une prise de décision plus locale et individualisée lors de la réponse à la pandémie.

Au-delà de Philadelphie, les changements dans les infections à Covid ont forcé les écoles à reconsidérer leurs politiques de masques. Trois écoles de l’État de New York ont ​​rétabli leurs mandats de masque d’intérieur.

L’université de Rochester annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il remettrait temporairement son mandat de masque intérieur sur tous ses campus et propriétés. L’université a déclaré qu’elle répondait à un pic de cas de Covid qui “mettent à rude épreuve la capacité” des espaces de quarantaine et d’isolement sur ses campus.

“Le nombre élevé de cas d’étudiants positifs au COVID à l’Université ces derniers jours fait qu’il est dans l’intérêt de tous de franchir l’étape de se remasquer à l’intérieur dès maintenant”, a déclaré l’université dans un communiqué.

À New York, l’Université de Columbia dit plus tôt ce mois-ci que les étudiants seraient tenus de porter des masques non en tissu dans les salles de classe pour le reste du semestre de printemps. Columbia a cité une légère augmentation du nombre de cas à New York et du taux de positivité des tests de l’université.

Barnard College, un collège pour femmes affilié à Columbia, a également réimposé son mandat de masque pour certains espaces intérieurs le 6 avril en raison d’un pic de cas depuis qu’il a levé la règle le 28 mars.

Les décisions interviennent alors que les cas augmentent dans la plus grande ville des États-Unis. La moyenne mobile sur sept jours des nouveaux cas quotidiens à New York était de 2 348 le 18 avril, contre 2 027 une semaine plus tôt, selon Les données des Centers for Disease Control and Prevention. Les cas dans la ville sont depuis tombés à une moyenne sur sept jours de 1 565, selon les données.

Dans l’État de New York, à l’exclusion de New York, la moyenne mobile globale sur sept jours était de 4 029 le 24 avril, contre 3 631 le 18 avril et 2 899 une semaine plus tôt, CDC Les données mentionné. Le taux de positivité des tests sur sept jours de l’État est également passé de 3,65% à 8,97% du 1er avril au 22 avril.

L’État de New York et NYC n’ont pas rétabli les mandats de masque d’intérieur après les avoir levés il y a plusieurs semaines. Mais la Metropolitan Transportation Authority exige toujours des masques dans les métros et les bus de New York, malgré la décision du juge de Floride d’annuler le mandat fédéral de masque sur les transports cette semaine.

Gouverneur de New York Kathy Hochul mentionné dans un message Twitter que l’exigence de masque de transit resterait en place conformément aux directives du département de la santé de l’État.