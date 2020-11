Les universités américaines réfléchissent à de nouveaux protocoles viraux pour le retour des étudiants

COLCHESTER, Vt. (AP) – Le St. Michael’s College a réussi à garder les cas de coronavirus à distance pendant près de deux mois cet automne avec des étudiants testés à leur arrivée et une fois toutes les trois semaines.

Mais à la mi-octobre, les cas dans la petite école du Vermont ont commencé à grimper. L’épidémie était liée à une patinoire à plus de 64 kilomètres (40 miles). Le collège d’arts libéraux est passé à l’apprentissage entièrement à distance et a fermé le campus aux visiteurs. En novembre, 76 des quelque 1 400 étudiants du campus avaient été testés positifs, selon l’école.

«C’était très inquiétant de connaître le pic de cas que nous avons fait après tant de semaines de tests de surveillance sans résultats positifs», a déclaré la présidente Lorraine Sterritt par courrier électronique.

Lorsque les étudiants reviendront pour le semestre de printemps, St. Michael’s commencera à les tester chaque semaine. Le collège peut également exiger que les étudiants déménagent dans une résidence séparée quand on leur dit de mettre en quarantaine.

Le coronavirus a présenté d’énormes défis pour le semestre d’automne pour les collèges américains qui ont ouvert l’année universitaire avec un apprentissage en personne, y compris certains qui ont été victimes d’épidémies. Ceux qui ne rejoignent pas le nombre croissant qui n’offriront qu’un apprentissage virtuel évaluent comment ils ramèneraient les étudiants après les vacances d’hiver alors que le pays fait face à des taux écrasants d’infections virales.

Les écoles qui ramènent des étudiants ajustent leurs protocoles de test, introduisent de nouveaux dépistages et éliminent les vacances de printemps pour décourager les étudiants de voyager pour aider à garder les campus ouverts.

D’autres écoles, grandes et petites, pensent qu’il est encore possible de conserver une expérience de pensionnat à l’époque de la pandémie.

La California Polytechnic State University à San Luis Obispo prévoit d’ajouter des tests de salive au cours du trimestre d’hiver qui seront traités sur le campus et lui permettront «de tester beaucoup plus de personnes beaucoup plus rapidement – notre estimation actuelle est de 4000 tests par jour à la mi-janvier, »A déclaré le président Jeffrey Armstrong dans un message à l’échelle du campus ce mois-ci.

Au semestre de printemps, le Colby College du Maine souhaite ajouter des tests antigéniques rapides à des tests deux fois par semaine pour les étudiants, les professeurs et le personnel. Il a également supprimé la semaine de relâche en le remplaçant par deux mini-pauses en mars et avril.

L’histoire continue

«Nous allons programmer des choses pour le campus afin que les gens aient une pause», a déclaré le directeur financier Douglas Terp.

On s’attend à ce que davantage d’écoles exigent que les étudiants fassent des tests avant d’arriver sur le campus plutôt qu’à leur arrivée, comme certains établissements l’ont fait avant le semestre d’automne, a déclaré Barbara Mistick, présidente de l’Association nationale des collèges et universités indépendants.

Des institutions comme l’Université de Syracuse à New York ont ​​abandonné l’apprentissage en personne plus tôt que prévu cet automne, mais prévoient une reprise de la vie sur le campus le semestre prochain.

Mais un nombre croissant d’écoles s’en tiendront à l’enseignement virtuel jusqu’au printemps.

«Nous assistons à une augmentation rapide des collèges et universités annonçant qu’ils passeront à l’apprentissage à distance pour le reste de ce semestre et pour le printemps», a déclaré Lynn Pasquerella, présidente de l’Association of American Colleges and Universities.

L’Université George Washington à Washington, DC, pour sa part, a annoncé au début du mois dernier qu’elle continuerait virtuellement la plupart de ses cours.

La coopération étudiante avec les protocoles a contribué à maintenir le nombre de cas de coronavirus à un faible niveau sur le campus de l’Université du Vermont dans la petite ville de Burlington, a déclaré le président Suresh Garimella.

Récemment, des étudiants portant des masques ont traversé une tente à l’extérieur du centre des étudiants où ils doivent être testés chaque semaine. Ils sont restés séparés, se sont arrêtés à une station pour se désinfecter les mains et se moucher, puis se sont rendus au centre de test intérieur.

«Cela fait partie de ma routine», a déclaré Brian Boyle en deuxième année des tests.

L’école a reçu un financement fédéral de secours contre les coronavirus pour les dépenses liées aux virus telles que les tests, mais Garimella estime qu’elle dépensera 10 à 15 millions de dollars supplémentaires.

Il y a aussi beaucoup de précautions en place, des règles de distanciation sociale et le nombre maximum de personnes dans un groupe, a déclaré Boyle. Il est plus difficile de se réunir avec les gens sur le plan social, mais il a dit que les étudiants peuvent trouver des moyens de s’y prendre, suivre les règles et être en sécurité.

«Vous savez être dehors en petits groupes et tout,» dit-il.

Alors que les cas augmentaient au Vermont et à l’UVM en novembre, il a déclaré qu’il devenait un peu préoccupé de savoir si le semestre de printemps se déroulerait en personne.

«Ma plus grande préoccupation est probablement que les gens deviendront plus détendus avec leurs mesures individuelles de distanciation sociale / mise en quarantaine pendant les vacances d’hiver», a-t-il déclaré par courrier électronique. «Je ne peux qu’espérer que les gens se souviendront de l’importance de ces mesures de sécurité et continueront de les appliquer pour leur santé et pour notre éducation.»

____

L’écrivain AP Michael Casey a contribué à ce rapport depuis Boston.

___

Cette histoire a été corrigée pour montrer que le nom de l’université de San Luis Obispo est California Polytechnic State University, et non California Polytechnical University.