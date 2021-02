Les universités américaines prévoient une chute «  plus normale  »

Université d’État du Kansas a annoncé mercredi qu’il prévoyait également un semestre d’automne «plus normal», avec des cours, des événements et des activités en grande partie en personne. état de l’Ohio a annoncé jeudi son intention d’offrir des activités et des cours en personne «robustes», permettant aux étudiants de vivre dans des résidences universitaires et aux supporters d’assister à des matchs de football.

Université Bradley , à Peoria, Illinois, qui compte 5 600 étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs, a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il reviendrait à «l’enseignement résidentiel traditionnel» à l’automne, avec des cours et des activités en personne sur le campus.

Les écoles, des grandes institutions publiques aux petites institutions privées, ont annoncé qu’elles prévoyaient de ramener les étudiants dans des dortoirs, de déployer des professeurs pour enseigner la plupart (sinon la totalité) des cours en personne et de redémarrer les activités parascolaires, en contraste frappant avec la dernière année universitaire de grande cours virtuels et contacts sociaux limités. L’annonce de ces changements coïncide avec l’envoi de lettres d’acceptation à la classe de 2025.

Les collèges et universités du pays s’engagent à rouvrir plus complètement à l’automne, certains administrateurs craignant que les étudiants ne reviennent sur le campus si la normalité, ou un semblant de cela, n’est pas rétablie d’ici septembre.

Katherine Fleming, Université de New York prévôt, a déclaré mardi à ses collègues dans un courriel qu’il prévoyait que «tous les professeurs enseignent leurs cours en personne, en classe, à l’automne 2021». Elle a admis, cependant, que cela dépendrait en partie de la question de savoir si suffisamment de professeurs étaient vaccinés d’ici là.

En effet, la plupart des responsables des écoles ont déclaré que leur capacité à tenir ces promesses dépendait de facteurs tels que la mesure dans laquelle le virus pouvait être supprimé, la disponibilité du vaccin – qui est encore rare, même pour ceux qui sont éligibles – et les conseils du gouvernement. les autorités.

Malgré leur espoir quant à l’automne, les écoles ont eu du mal à contrôler le virus. Les taux de positivité ont augmenté chez les étudiants, comme dans la population générale, pendant les vacances, lorsque les gens voyageaient. Les administrateurs ont émis de nombreux avertissements sévères selon lesquels les petites fêtes et rassemblements étaient une source d’infection. Beaucoup ont noté, cependant, que la classe elle-même ne s’est pas avérée être un vecteur d’infection, tant que les élèves et les enseignants respectent les consignes de sécurité telles que le port de masques et la distanciation sociale.

Plus de 120000 cas de coronavirus ont été liés à des collèges et universités américains depuis le 1er janvier, et plus de 530000 cas ont été signalés depuis le début de la pandémie, selon une enquête du New York Times. Le Times a identifié plus de 100 décès, mais la grande majorité impliquait des employés et non des étudiants.