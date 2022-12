Les universitaires de l’Université de Californie mettent fin à la grève

SACRAMENTO – Les employés universitaires de l’Université de Californie ont voté pour le retour au travail, ont annoncé les dirigeants syndicaux vendredi soir, mettant fin à une grève historiquement importante qui avait perturbé la recherche et les cours dans le célèbre système public pendant près de six semaines.

Les votes de ratification à des majorités importantes de deux unités de négociation fractionnées des Travailleurs unis de l’automobile garantissent que des dizaines de milliers d’employés reviendront en janvier une fois les vacances d’hiver terminées dans le système à 10 campus. Les accords ont été salués par les responsables syndicaux, bien que certains négociateurs aient fait valoir que l’accord n’offrait toujours pas suffisamment de salaires et d’avantages aux membres assiégés par le coût de la vie élevé en Californie.

“Ces accords redéfinissent ce qui est possible en termes de soutien des universités à leurs travailleurs, qui sont l’épine dorsale de leur entreprise de recherche et d’éducation”, a déclaré Rafael Jaime, doctorant à l’Université de Californie à Los Angeles et président de l’UAW 2865. , dans un rapport. “Ils incluent des améliorations particulièrement importantes pour les parents et les travailleurs marginalisés, et amélioreront la qualité de vie de chaque employé universitaire de l’Université de Californie.”

Quelque 48 000 travailleurs syndiqués, pour la plupart des étudiants diplômés, ont débrayé en novembre, et environ 36 000 sont restés en grève après que les employés postdoctoraux et les chercheurs ont ratifié séparément leurs contrats ce mois-ci. L’arrêt de travail a été le plus important parmi les travailleurs universitaires de l’histoire nationale.