Les universitaires de l’Université de Californie concluent un accord pour mettre fin à la grève

Le gouverneur Gavin Newsom, dans une interview, a déclaré qu’il était «soulagé» par l’accord, mais a qualifié la friction de travail «d’un aperçu des choses à venir» à mesure que l’économie se ramollit. Un accord budgétaire de l’État cette année qui garantissait au moins cinq ans d’augmentations annuelles du financement de l’UC paiera très probablement les coûts supplémentaires des nouveaux contrats, a-t-il déclaré.

“Je suis content”, a déclaré M. Newsom. “Je ne m’attends pas, et j’espère ne pas voir, à une augmentation des frais de scolarité.”

L’annonce est intervenue alors que les inquiétudes commençaient à monter que les notes d’automne pourraient être retardées par le différend de l’université avec les employés qui, à bien des égards, constituent l’épine dorsale de l’enseignement quotidien au premier cycle. De nombreux programmes avaient déjà apporté des ajustements à leurs horaires de notation à l’approche de la période des finales et des vacances d’hiver, mais les responsables ont noté que pour certains étudiants, un long report pourrait compromettre l’aide financière fédérale.

Le système de l’Université de Californie compte près de 300 000 étudiants et constitue le principal moteur de recherche d’un État crucial pour les secteurs les plus innovants du pays. L’action syndicale a mis en évidence la dépendance des écoles à l’égard des étudiants diplômés, des chercheurs et des boursiers postdoctoraux qui dirigent des unités de discussion, fournissent des heures de bureau, des tests de qualité et des laboratoires de recherche du personnel. L’arrêt de travail était parmi les plus importants du pays à une époque de bouleversements sur le lieu de travail américain et, selon l’UAW, le plus important dans une université de l’histoire des États-Unis.

Dans un communiqué, Michael V. Drake, président de l’Université de Californie, a qualifié l’accord de principe de “pas en avant positif” qui rétablirait une force de travail qui fait partie intégrante de l’université et de ses étudiants. « Ces ententes placeront nos employés étudiants diplômés parmi les mieux soutenus de l’enseignement supérieur public », a-t-il déclaré.

À la fin du mois dernier, l’université a conclu des accords distincts de cinq ans avec deux autres unités de négociation représentant environ 12 000 chercheurs universitaires et employés postdoctoraux, généralement des travailleurs plus âgés dont le salaire était garanti par des subventions de recherche et un financement fédéral. Mais cet accord laissait toujours les trois quarts des employés en grève sans accord.