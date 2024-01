Les universitaires de J’can rejettent les critiques sur la visite de Harry | Histoires principales

Les critiques dans les médias britanniques à l’égard du prince Harry et de son épouse Meghan Markle qui « fréquentent » mardi le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness sont « absolument ridicules », a déclaré un expert culturel local.

Le duc et la duchesse de Sussex en exil ont partagé du temps avec Holness, des membres de son administration, ainsi que des célébrités locales et internationales lors de la première mondiale du film. Bob Marley : Un amour dans la capitale jamaïcaine.

La réaction dans les médias britanniques a été rapide, MailOnline qualifiant Harry d’« insensible » pour avoir posé avec le Premier ministre « anti-royaliste » de la Jamaïque.

L’étiquette « anti-royaliste » faisait référence au message de Holness au frère de Harry, le prince William, lors d’une tournée dans les Caraïbes en 2022, selon lequel la Jamaïque « s’éloigne » de son système de gouvernement actuel avec le roi comme chef de l’État, en remplacement de celui-ci. comme un système de gouvernement républicain.

Un autre commentateur britannique a décrit la visite de Harry et Meghan en Jamaïque comme « sourde » survenant « la semaine même » où le roi Charles a été hospitalisé pour une maladie non divulguée et compte tenu de l’intention déclarée de l’administration Holness.

« Les voilà en Jamaïque, qui est un pays à la limite du républicanisme. Le Premier ministre jamaïcain a clairement indiqué qu’il ne voulait rien avoir à faire avec la monarchie. Il pense que la date de péremption est dépassée », a déclaré un commentateur.

“Son [King Charles] son propre fils, qui n’a pas encore trouvé le temps d’envoyer ses meilleurs vœux, est là en train de fréquenter et de fréquenter l’un des premiers ministres les plus ouvertement républicains des Caraïbes », a-t-il poursuivi.

“Quelqu’un, que je comprends aussi, veut briser le Commonwealth, qui était si précieux pour la reine… et le voici. [Harry] est maintenant en train de fréquenter quelqu’un qui veut le détruire. Ils sont sourds.

Cependant, l’universitaire jamaïcaine Carolyn Cooper a riposté hier, déclarant que les critiques adressées au duc et à la duchesse de Sussex en raison de la volonté de la Jamaïque de devenir une république étaient « absolument ridicules ».

“L’hospitalité envers un visiteur ne doit pas être confondue avec l’ambivalence quant au désengagement de la monarchie”, a déclaré Cooper, un érudit littéraire respecté.

« Quoi qu’il en soit, je pense qu’ils ont jeté le prince Harry hors de la famille royale ? Alors, quel est le problème ? Je n’y vois pas du tout de problème.

Le Dr Maziki Thame, maître de conférences à l’Institut d’études sur le genre et le développement de l’Université des Antilles, a pris la défense de Holness, affirmant qu’elle ne voyait aucune preuve que le chef du gouvernement jamaïcain soit « anti-royal ».

En outre, elle a déclaré que l’article publié par MailOnline « délégitimise notre revendication de ce que certains appelleraient une décolonisation complète ».

« Ce n’est pas un moment où la politique jamaïcaine est, d’une manière ou d’une autre, anti-impérialiste. Ils sont intéressés. Ghey tient pour acquis que leur royauté compte pour nous », a déclaré Thame. Le Glaneur hier.

Elle a déclaré que les inquiétudes concernant l’accueil glacial réservé au prince William en 2022 par rapport à l’accueil chaleureux réservé au prince Harry mardi « reflètent la nature contradictoire de notre politique ».

« À un moment donné, vous avertissez le futur roi, et à un autre moment, vous pouvez également soutenir Israël. Vous aussi, dans votre politique étrangère, soutenez les États-Unis [United States] dans leurs tentatives de déstabilisation politique dans la région, au Venezuela par exemple, et dans leur soutien à une intervention militaire en Haïti.

Pour Cooper, le prince William « méritait l’accueil qu’il a reçu ».

Elle a noté que le prince Harry était en Jamaïque pour une visite personnelle pour célébrer un Jamaïcain emblématique tandis que son frère aîné était en visite officielle pour représenter la famille royale.

“Ils [Prince William and his wife Kate Middleton] agissaient d’une manière qui renforçait les vieilles normes colonialistes. Saluer les gens à travers la clôture… leur symbolisme était totalement faux », a déclaré Cooper.

Harry vient juste d’arriver à Lyme. Il n’avait pas pour mission de nous persuader de continuer à faire partie du vieux système colonial, a-t-elle ajouté.

“Ce sont deux scénarios complètement différents.”

