Les unités verrouillées par l’opérateur du Samsung Galaxy Z Fold2 bénéficient de One UI 5.1.1 aux États-Unis

La mise à jour One UI 5.1.1 publiée le mois dernier pour les Samsung Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3 est désormais en cours pour le Galaxy Z Fold2. Cependant, il est en cours de diffusion aux États-Unis pour les unités verrouillées sur les réseaux T-Mobile et Sprint et devrait bientôt être publié pour le Fold2 sur d’autres réseaux.

Samsung Galaxy Z Fold2

La mise à jour One UI 5.1.1 contient la version du micrologiciel F916USQU4KWH7 et augmente le niveau du correctif de sécurité Android sur le Galaxy Z Fold2 jusqu’en août 2023. Si vous ne l’avez pas encore reçu, vous pouvez le vérifier manuellement en vous rendant sur votre Fold2. Paramètres > Mise à jour logicielle menu.

