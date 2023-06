Les unités ukrainiennes formées par l’OTAN mettront à l’épreuve la stratégie dirigée par les États-Unis dans le cadre d’une contre-offensive

Commentez cette histoire Commentaire

Lorsque la contre-offensive tant attendue de l’Ukraine commencera enfin, le combat sera mené par des brigades armées non seulement d’armes occidentales, mais également du savoir-faire occidental, glané au cours de mois d’entraînement visant à transformer l’armée ukrainienne en une force moderne maîtrisant les tactiques de guerre les plus avancées de l’OTAN. . Alors que d’autres unités ukrainiennes se battaient pour expulser les occupants russes de l’est et du sud du pays, la toute nouvelle 47e brigade mécanisée séparée se préparait pour la prochaine phase de guerre depuis une salle de classe d’une base de l’OTAN en Allemagne.

Les dirigeants de la brigade se sont entraînés avec des ordinateurs qui simulaient des situations auxquelles ils pourraient être confrontés dans la vie réelle. Le commandant adjoint, le major Ivan Shalamaha, et d’autres ont planifié leurs assauts, puis ont laissé le programme leur montrer les résultats – comment leurs ennemis russes pourraient réagir, où ils pourraient faire une percée et où ils subiraient des pertes.

« Vous comprenez l’image globale, comment cela fonctionne », a déclaré Shalamaha. « Vous comprenez où et quelles étaient vos lacunes. Et nous prêtons attention à ce que nous n’avons pas réussi à faire pendant cette simulation.

Maintenant, les jeux de guerre sont terminés. La 47e brigade et d’autres unités d’assaut ont été armées d’armes occidentales, y compris des véhicules de combat d’infanterie Bradley, et déplacées dans un endroit secret plus près de la ligne de front. Lors d’une récente visite de journalistes du Washington Post, les soldats attendaient l’ordre de charger pour reprendre une grande partie du territoire ukrainien et faire basculer la guerre en faveur de Kiev.

La contre-offensive sera le plus grand test à ce jour de la stratégie menée par les États-Unis consistant à donner aux Ukrainiens des armes et une formation pour se battre comme le ferait une armée américaine – mais par eux-mêmes.

Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, l’a qualifié de « prochain niveau » d’assistance à la sécurité, ce que lui et d’autres responsables ont demandé à leurs partenaires occidentaux. Le Royaume-Uni dispense une formation de base à des milliers de recrues ukrainiennes depuis l’été dernier. Mais plus récemment, des unités ukrainiennes entières ont été envoyées en Allemagne et dans d’autres pays pour apprendre « comment fonctionner simultanément ensemble, comme l’interopérabilité entre les différentes unités », a déclaré Reznikov.

« Nous avons besoin de cours de formation au niveau de l’entreprise, du peloton et du bataillon avec des techniques, avec leurs véhicules de combat d’infanterie, avec un commandant qui comprendra comment diriger ses forces, soutenir l’artillerie, soutenir les opérations de reconnaissance », a déclaré Reznikov.

Les critiques du nouvel accent mis par l’Occident sur la formation des Ukrainiens à la guerre interarmes, dans laquelle des chars, de l’artillerie, des véhicules de combat et d’autres armes sont superposés pour maximiser la violence qu’ils infligent, ont souligné qu’il manque encore à Kiev des éléments clés pour mettre pleinement en œuvre ce attaque, principalement des avions de chasse modernes. L’Ukraine devrait recevoir des F-16 fabriqués aux États-Unis après que Washington a accepté de ne pas empêcher les nations alliées de les fournir, mais ils n’atteindront pas le champ de bataille à temps pour la contre-offensive.

L’un des objectifs de la formation est d’enseigner aux soldats ukrainiens comment passer à l’attaque. Pendant des années, l’armée ukrainienne s’est concentrée principalement sur les tactiques défensives – comment protéger son territoire contre les attaques. Même les soldats qui ont combattu les mandataires russes dans l’est de l’Ukraine pendant huit ans avant l’invasion à grande échelle de Moscou avaient peu d’expérience des assauts planifiés.

La contre-offensive rapide et radicale de l’automne dernier pour libérer presque toute la région de Kharkiv, dans le nord-est de l’Ukraine, en moins d’une semaine, était la première offensive à grande échelle planifiée par l’armée en plus de 30 ans d’indépendance du pays.

Le succès à Kharkiv et la défense réussie de Kiev l’année dernière ont été attribués en partie à l’entraînement précédent de l’OTAN pour l’armée ukrainienne, qui a commencé après que la Russie a envahi la Crimée et fomenté la guerre dans la région orientale du Donbass en 2014. De nombreux commandants ukrainiens, maintenant à la haute direction , ont participé à cette formation.

Lors de l’entraînement en Allemagne plus tôt cette année, « les principales tâches qui y ont été jouées étaient offensives – seulement passer à l’offensive », a déclaré un commandant de compagnie de 29 ans que le Washington Post n’identifie que par son indicatif d’appel, Tovarish, par souci de sécurité.

« Nous étions en contact permanent avec leurs sergents, officiers, soldats, pendant qu’ils nous entraînaient », a déclaré Tovarish. « Nous avions des traducteurs avec nous, nous pouvions donc poser toutes les questions. Il n’y a jamais eu de moment où nous avons posé une question, et ils n’ont pas répondu. Tout était vraiment à un niveau élevé. Nous avons vu cet autre niveau, et nous devons y arriver.

Shalamaha a déclaré que les premières tâches de travail avec KORA, un simulateur de jeu de guerre conçu pour les forces de l’OTAN, étaient de planifier des opérations imaginaires sur un sol étranger contre un faux ennemi. L’instruction a progressé pour se concentrer sur ce qui attend l’armée ukrainienne cet été. À la fin, Shalamaha travaillait aux côtés des commandants d’autres brigades censées combattre dans la contre-offensive, coordonnant leurs actions pour tester leur collaboration sur le champ de bataille.

D’autres membres de la 47e brigade ont reçu une formation spécifique aux armes ou aux véhicules qu’ils recevraient, apprenant d’abord les bases de leur fonctionnement, puis comment les incorporer en une seule unité de combat, puis aux côtés d’autres unités.

Un soldat de 32 ans dont l’indicatif d’appel est Luke a déclaré qu’il était resté en contact avec certains des instructeurs américains qu’il avait rencontrés. Parfois, il demande des conseils ou de revoir certaines des choses qu’ils lui ont enseignées.

« En Allemagne, ils nous ont vraiment donné une bonne chance de sentir comment ça va se passer », a déclaré Luke. « En tant que chef d’équipe, je peux commander entre cinq et sept personnes. Mais quand cela devient plus que cela, vous avez vraiment besoin de plus de pratique. Et puis vous essayez d’organiser tout un bataillon pour qu’il bouge en même temps et tout le monde doit savoir ce qu’il fait. C’est vraiment, vraiment difficile. »

La 47e brigade a commencé comme un bataillon que Shalamaha et Valerii Markus, un célèbre vétéran et auteur avec plus de 450 000 abonnés Instagram, ont été chargés de créer. Il est finalement devenu une brigade à part entière destinée à percer les lignes ennemies.

« J’ai réalisé qu’il y avait en effet une opportunité de créer quelque chose – quelque chose d’intéressant, quelque chose d’important, qui pourrait ensuite devenir quelque chose de beaucoup plus grand », a déclaré Markus.

« Quand j’ai rejoint l’armée il y a 12 ans, j’ai rencontré beaucoup de choses qui m’ont beaucoup déçu, qui m’ont fait détester l’armée », a-t-il ajouté. « Quand j’ai reçu cette offre, j’y ai vu une opportunité de construire une unité dans laquelle j’aurais aimé servir il y a 12 ans. »

Bien qu’elle n’ait pas encore fait ses preuves sur le champ de bataille, la 47e brigade est armée presque entièrement d’armes occidentales et, dans un premier temps, presque tous les soldats de l’unité ont suivi un cours d’une semaine avec des instructeurs étrangers. La direction du 47e est aussi particulièrement jeune – tous nés après la chute de l’Union soviétique. Aux côtés de Shalamaha, qui a 25 ans, le lieutenant-colonel Oleksandr Sak, le commandant en chef de la brigade, a 28 ans. Markus, le sergent-chef en chef, a 29 ans.

« Nous sommes la jeune génération », a déclaré Shalamaha. « Nous avons encore toute la vie devant nous, et nous nous battons maintenant pour cet État que nous voulons voir par nous-mêmes, pour nos enfants, petits-enfants, etc. »

Mais le plus gros changement ? Ils n’ont pas simplement accepté n’importe qui, interrogeant chaque soldat qui voulait rejoindre la brigade. Les commandants ont remis en question la motivation et l’état de préparation de chacun. Chaque candidat devait passer un test d’aptitude physique.

Alyona, une enseignante de 27 ans qui s’appelle Airy, était tellement en colère après les atrocités commises l’an dernier par des soldats russes à Bucha, sa ville natale, qu’elle a demandé à rejoindre plusieurs brigades d’assaut. À chaque fois, elle a été refoulée parce qu’elle est une femme – on lui a dit de rentrer chez elle et de cuisiner du bortsch, a-t-elle déclaré.

Plus tôt cette année, Alyona a contacté un commandant de la 47e brigade. Il a demandé si sa mère savait qu’elle voulait se battre. Elle a menti et a dit oui.

« Je lui ai dit pourquoi je suis ici, que ce n’est pas pour prendre des photos à publier sur Instagram », a-t-elle déclaré. « Ce n’est pas une blague. »