Les unités Samsung Galaxy A52 en Inde peuvent désormais participer à la version bêta de One UI 5

Samsung a encore étendu sa version bêta de One UI 5 aujourd’hui, mais peut-être pas là où vous vous attendiez. Suite à la disponibilité du programme bêta pour les dernières générations de produits phares de Samsung, le logiciel se dirige maintenant vers la gamme d’appareils la plus vendue de la société, le Galaxy A5x, et cela commence par le Galaxy A52 en Inde.

Si vous avez un Galaxy A52 acheté en Inde, vous avez besoin de l’application Samsung Members pour obtenir la version bêta de One UI 5. Une fois dans l’application, appuyez simplement sur la grande bannière “One UI Beta Program” qui apparaîtra en haut. Une fois que vous avez entré vos informations, attendez-vous à recevoir la version bêta sous forme de mise à jour logicielle en direct dans quelques heures ou, au plus, quelques jours après la fin de votre inscription.

À partir de ce moment, vous recevrez les versions bêta suivantes, ainsi que la version finale de One UI 5 basée sur la mise à jour Android 13, ainsi que d’autres mises à jour en direct. Bien sûr, vous devez faire preuve de prudence si le Galaxy A52 en question est votre seul smartphone – il s’agit, après tout, d’une version bêta, ce qui signifie que vous pouvez trouver des bugs ici et là, les choses peuvent ne pas fonctionner exactement comme prévu, ce genre de chose.

La source