Les unités Samsung Galaxy A23 5G verrouillées par l’opérateur obtiennent One UI 5.0 basé sur Android 13 aux États-Unis

Samsung a publié la mise à jour stable One UI 5.0 basée sur Android 13 pour le modèle international du Galaxy A23 5G en décembre dernier, et vers la fin du mois, le déploiement a été étendu au Galaxy A23 5G déverrouillé aux États-Unis. Plus d’un mois plus tard, les unités A23 5G verrouillées par l’opérateur reçoivent également la version stable One UI 5.0 aux États-Unis.

La mise à jour One UI 5.0 est actuellement en cours de déploiement pour le Galaxy A23 5G verrouillé sur le réseau de T-Mobile, mais les appareils sur d’autres réseaux devraient bientôt la recevoir. La mise à jour a la version de firmware A236USQS1BWA2 et augmente le niveau du correctif de sécurité Android sur le Galaxy A23 5G jusqu’en janvier 2023.









SamsungGalaxy A23 5G

Si vous n’avez pas reçu One UI 5.0 sur votre Samsung Galaxy A23 5G verrouillé sur le réseau de T-Mobile, vous pouvez le vérifier manuellement en vous rendant sur le téléphone. Paramètres > Mise à jour logicielle menu.

