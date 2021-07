Les unités Poco X3 Pro en Inde voient désormais le déploiement limité de la mise à jour MIUI 12.5

Les unités Poco X3 Pro qui ont été vendues en Inde sont désormais les prochaines à obtenir la mise à jour MIUI 12.5. Il y a déjà un déploiement en cours, bien que limité, qui pousse le nouveau logiciel sur quelques appareils.

S’il n’y a pas de gros problèmes découverts, une version plus large suivra. Selon le directeur de Poco India, Anuj Sharma, « la raison de la publication limitée est de surveiller si un réseau ou une application possible qui ne fait pas partie de notre scénario de test se comporte différemment de celui prévu ».

La nouvelle version qui va maintenant à quelques chanceux est intitulée MIUI 12.5.3.0.RJUINXM, et il s’agit d’un téléchargement de 830 Mo. Il comprend les correctifs de sécurité de juin 2021, qui sont presque à jour et donc automatiquement agréables à voir sur un téléphone Xiaomi / Redmi / Poco car ils sont généralement assez en retard sur ceux-ci.

Comme pour toutes les autres mises à jour MIUI 12.5, celle-ci devrait également apporter une sensation de fonctionnement plus rapide grâce à des « ajustements de modèle d’appareil personnalisés », une réponse instantanée aux gestes, « 20 fois plus de puissance de rendu » (quoi que cela signifie) et un interface « plus légère, plus rapide et plus durable ».

De plus, l’application Notes a reçu une énorme mise à jour avec la prise en charge d’un raccourci gestuel, d’extraits, de mises en page dynamiques, de cartes mentales avec des structures complexes et de nouveaux outils pour griffonner et dessiner. Il y a aussi quelques corrections de bugs, concernant les notifications et les badges de notification.

