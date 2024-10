Les unités factices présumées de l’iPhone SE 4 montrent le design de l’iPhone 14, option de taille « Plus » apparente

De nouvelles images d’unités factices d’iPhone SE 4 ont été partagées par le blog japonais d’Apple Macotakara aujourd’hui, présentant un facteur de forme similaire à celui de l’iPhone 14, comme nous nous y attendions. Le blog met également en évidence la compatibilité avec les coques iPhone 14 existantes et une prétendue option de taille plus grande – qui a peu de chances de se concrétiser.

iPhone SE 4 factices

Macotakara partage régulièrement des unités factices des prochains modèles d’iPhone, et elles donnent souvent une idée de ce à quoi s’attendre des futurs iPhones. Ce n’est pas différent cette année et les maquettes correspondent essentiellement à toutes les rumeurs précédentes.

Les unités factices ont une seule caméra arrière, un commutateur de sourdine plutôt qu’un bouton d’action et une encoche plus petite avec Face ID en haut.

Les dimensions de l’unité factice sont de 146,7 mm x 71,5 mm x 7,8 mm, identiques à celles de l’iPhone 14 existant. Selon le blog, les coques en TPU souple pour iPhone 14 s’adaptent très bien, bien que la découpe de la caméra soit excessive, comme l’avait fait l’iPhone 14. une configuration à double caméra, par rapport à la caméra unique du prochain iPhone SE 4.

Ils notent également que le commutateur de sourdine est apparemment légèrement plus petit que celui de l’iPhone 14, bien que les boutons de volume et le bouton latéral soient à peu près les mêmes.

Option de taille plus grande : peu probable

Selon le blogil existe aussi apparemment une option de taille plus grande, avec la même taille que l’iPhone 14 Plus (qu’ils appellent à tort 6,5 pouces, en réalité 6,7 pouces).

Il est peu probable que cela se traduise réellement par quoi que ce soit, étant donné qu’il n’y a eu aucun rapport concernant une option de plus grande taille pour le prochain iPhone SE 4. Même si ce serait une décision intéressante, quelque chose sur lequel on spécule depuis longtemps – c’est probablement le cas. Cela ne se produit pas.

Macotakara affirme que « la conception de précision finale et l’expansion de la taille » n’ont pas été décidées et qu’il existe une « possibilité » qu’il n’y ait qu’une seule taille.

Je dirais qu’il n’y aura probablement qu’une seule taille. De manière générale, les nouveaux produits Apple dont il n’y avait jamais eu de rumeurs n’apparaissent pas aussi tard dans le développement, et s’il y avait un iPhone SE 4 plus grand en route, il est extrêmement improbable que nous l’apprenions seulement pour la première fois. temps.

Il n’y aura certainement pas d’iPhone SE 4 plus grand au lancement au printemps, même s’il existe toujours la rare possibilité qu’il soit lancé bien plus tard que le modèle plus petit.

Conclure

Que nous ayons ou non une option de plus grande taille, l’iPhone SE 4 devrait être lancé au printemps prochain avec un écran OLED de 6,1 pouces, une puce A18 prenant en charge Apple Intelligence et un seul système de caméra arrière, partageant le même capteur de 48 MP. comme l’iPhone 15. Il devrait également lancer le tout premier modem 5G d’Apple.

Attendez-vous avec impatience l’iPhone SE 4 ? Êtes-vous sceptique quant à l’existence d’une option de taille plus grande comme la nôtre ? Faites-le-nous savoir dans les commentaires.

