Des infirmières soignent un patient de Covid-19 à l’USI du Providence Cedars-Sinai Tarzana Medical Center à Tarzana, Californie, le 18 décembre. Apu Gomes / AFP / Getty Images

Il est beaucoup plus difficile d’ajouter du personnel qualifié que de créer un lit physique aux soins intensifs, en particulier au cœur d’une pandémie.

À la mi-décembre, les hôpitaux ne disposaient en moyenne que de 22% de leurs lits en unité de soins intensifs (USI) dans tout le pays, et bon nombre d’entre eux étaient complètement pleins. Alors que la flambée de Covid-19 continue de s’intensifier, le manque de lits aux soins intensifs peut avoir des conséquences désastreuses, y compris l’incapacité de soigner correctement les plus malades. patients, rationnant potentiellement les soins vitaux.

Mais même ces chiffres de capacité de lit ne racontent pas toute l’histoire.

L’ajout de lits de soins intensifs supplémentaires dans d’autres départements ou bâtiments prend un temps, des ressources et un espace précieux. Mais il est beaucoup plus difficile d’ajouter du personnel qualifié, en particulier au cœur d’une pandémie.

En cas de pénurie de personnel qualifié, il est encore plus difficile pour les hôpitaux de répondre au mieux aux besoins des patients en soins intensifs. Ces patients comprennent des personnes très malades du Covid-19, mais aussi de nombreuses personnes qui doivent être aux soins intensifs pour d’autres raisons, telles que celles qui ont eu une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral, qui se remettent d’une intervention chirurgicale majeure ou qui sont atteintes de la grippe, entre autres.



Notre monde en données, avec les données du projet de suivi COVID et du traqueur COVID19 Le nombre de personnes atteintes de Covid-19 actuellement en soins intensifs aux États-Unis a atteint un niveau record à la mi-novembre et n’a cessé d’augmenter depuis.

Il ne restait qu’une douzaine d’États à plus de 30% de capacité de soins intensifs le 15 décembre, et le nombre de cas de coronavirus n’a fait que s’accélérer depuis lors. Et la réalité sur le terrain dans de nombreux domaines est bien pire, comme l’a montré le New York Times.

D’après les données du Times, recueillies auprès du ministère américain de la Santé et des Services sociaux, sur environ 100 hôpitaux de la région de Los Angeles, plus de 65 ont signalé une occupation des soins intensifs de 90% ou plus. Le centre médical Cedars-Sinai était occupé à 112% de sa capacité.

À Dallas, la quatrième plus grande région métropolitaine du pays, sur les 47 hôpitaux comptant plus de 20 patients atteints de Covid-19, 80% d’entre eux n’avaient plus ou un seul lit de soins intensifs. Les lits les plus ouverts de tout hôpital étaient de cinq.

Dans le Minneapolis-St. Dans la région de Paul, la moitié des hôpitaux comptant plus de 20 patients Covid-19 avaient plus de 95% de capacité en lits de soins intensifs.

Dans l’Oklahoma, qui a le troisième taux de nouveaux cas par habitant le plus élevé du pays, parmi les hôpitaux comptant plus de 20 cas de Covid-19, la majorité était à plus de 90% d’occupation des lits en USI.

Nancy Nagle, pneumologue et médecin de soins intensifs au système de santé Integris à Oklahoma City, qui a signalé l’occupation complète des unités de soins intensifs dans les données les plus récentes au HHS, a déclaré avoir transformé les chambres de patients ordinaires en salles de soins intensifs pour essayer de gérer la ruée vers les personnes malades. Même ainsi, a-t-elle déclaré, «parfois, les patients de Covid-19 doivent rester aux urgences pendant plusieurs heures en attendant qu’un lit soit disponible.»

Et il y a peu de signes de soulagement dans de nombreux endroits du pays, avec une moyenne de plus de 200 000 nouveaux cas de Covid-19 signalés quotidiennement depuis début décembre.

«Les patients n’arrêtent pas de venir, et nous devons prendre soin d’eux quels que soient nos effectifs», a écrit Gisella Thomas, inhalothérapeute au Desert Regional Medical Center de Palm Springs, en Californie, dans un e-mail. «Je crains que le personnel ne puisse tenir longtemps avant de rompre, ce qui, en fin de compte, pourrait limiter davantage la capacité».

Covid-19 peut être une maladie longue, imprévisible et compliquée

Les patients les plus malades de Covid-19 peuvent rester aux soins intensifs pendant des semaines – voire plus. Et bien que nous ayons beaucoup appris depuis le printemps sur la façon de mieux traiter les patients atteints de Covid-19 gravement malades, la maladie elle-même est encore difficile à traiter et nous n’avons pas de remède. Ce qui signifie que les 2 pour cent des personnes qui contractent le Covid-19 et finissent par avoir besoin de soins intensifs sont souvent dans des unités de soins intensifs jusqu’à ce qu’elles soient en mesure de se rétablir – ce qui comprend souvent un traitement d’intubation invasif – ou de mourir.

L’une des raisons pour lesquelles les unités de soins intensifs se remplissent est qu’une fois qu’un patient atteint de Covid-19 tombe aussi malade, il est peu probable qu’il se stabilise très rapidement. Une étude de septembre a révélé qu’un séjour moyen en USI pour un patient de Covid-19 était d’environ une semaine – presque le double du séjour typique de 3,8 jours pour les autres patients en USI. D’autres rapports anecdotiques montrent que de nombreux patients peuvent être aux soins intensifs pendant des semaines, voire des mois. Et cerner ce nombre est crucial pour projeter le nombre de lits qui pourraient être disponibles à l’avenir si les cas continuent de grimper.

Comme l’a souligné une étude d’octobre, si la durée moyenne de séjour aux soins intensifs est de 10 jours, cela signifie que chaque jour, il n’y a que 10% de chances qu’un nouveau lit s’ouvre. Ainsi, lorsque les admissions dépassent ce taux, les unités de soins intensifs risquent d’être débordées.

C’est quelque chose que doivent affronter chaque jour ceux qui travaillent avec des patients atteints de coronavirus gravement malades. «Les patients atteints de Covid-19 restent malheureusement longtemps aux soins intensifs», a déclaré Nagle. «L’évolution de la maladie est très lente, ce qui contribue à la pénurie de lits disponibles.»

Et pendant que les patients Covid sont là, répondre à leurs besoins peut être extrêmement laborieux. «Les patients atteints de Covid-19 peuvent être incroyablement malades, avec plusieurs machines à surveiller et à régler, plusieurs médicaments à administrer et des résultats de laboratoire à dessiner et des résultats à surveiller», a déclaré Nagle. Et bien que nous ayons maintenant une meilleure compréhension des traitements possibles pour les patients gravement malades, «les patients réagissent toujours de différentes manières, et leurs progrès et les résultats possibles sont toujours imprévisibles.» C’est une autre raison pour laquelle les hôpitaux n’ont pas toujours une bonne projection du nombre de lits de soins intensifs qu’ils pourraient avoir dans les semaines ou les jours à venir.

Prendre soin des patients Covid-19 nécessite également beaucoup plus d’étapes et de précautions que lorsque le personnel de l’USI travaille avec d’autres patients, ce qui limite les unités. Tous les membres du personnel qui entrent dans une salle de soins intensifs Covid-19 doivent revêtir à chaque fois des blouses complètes et des EPI, ce qui nécessite beaucoup de ressources. «Cela crée également de réelles difficultés si quelqu’un tombe en panne, car cela ralentit notre réponse», a déclaré Thomas. «La nécessité de nettoyer plus en profondeur tous les équipements crée également des retards et rend les effectifs normaux inadéquats pour la pandémie.»

Entre-temps, les médecins, les infirmières et autres travailleurs de la santé s’efforcent de fournir les meilleurs soins possibles tout en étant appelés à traiter de plus en plus de patients. «Les patients gravement malades sont très complexes», a déclaré Orlando Garner, médecin de soins intensifs pulmonaires au Baylor College of Medicine. «Il y a beaucoup de pièces mobiles en même temps qui nécessitent le même niveau de priorité.» Mais, a-t-il dit, «lorsque vous êtes épuisé au-delà de vos capacités, vous ne pouvez pas fournir les mêmes soins de qualité à moins de créer des travailleurs de la santé plus qualifiés, et comme nous l’avons découvert, ces ressources sont rares.

Le personnel est encore plus rare que les lits en USI

Bien que les hôpitaux puissent souvent augmenter quelque peu le nombre de lits et la quantité de fournitures, le personnel est beaucoup moins disponible. «La ressource la plus précieuse de tout hôpital, ce sont les êtres humains qui sont bien informés et capables de prendre soin des patients», a écrit Sarah Delgado, infirmière praticienne en soins de courte durée et spécialiste de la pratique clinique à l’American Association of Critical-Care Nurses, à Vox. email. «C’est le facteur limitant.» Sans suffisamment de ces personnes pour s’occuper de tous ceux qui sont très malades, «les résultats des patients risquent d’en souffrir», a-t-elle déclaré.

Et ce ne sont pas seulement les médecins et les infirmières en soins intensifs qui sont en pénurie. «Les soins intensifs sont davantage un sport d’équipe», a déclaré Garner. «Cela signifie des soins et des interventions dispensés par un médecin, mais aussi une sélection rigoureuse des médicaments avec des pharmaciens, des soins infirmiers qualifiés, des inhalothérapeutes, des prestataires de niveau intermédiaire, des nutritionnistes, une mobilisation précoce auprès des physiothérapeutes. À cette liste, Nagle ajoute également tous les autres membres du personnel hospitalier nécessaires pour effectuer d’autres tâches essentielles dans les unités de soins intensifs, y compris le bain des patients, le changement des draps et d’autres fonctions.

Pour faire face aux poussées de patients très malades de Covid-19, de nombreux hôpitaux ont dû retravailler leur structure de personnel. À l’hôpital Christiana du Delaware, l’infirmière en soins intensifs Lauren Esposito et ses collègues travaillent généralement avec des patients cardiaques critiques. Mais cette année, son unité a servi de débordement pour les cas critiques de Covid-19. «Au début, c’était un peu mal à l’aise», a-t-elle écrit pour l’American Association of Critical-Care Nurses.

Leur hôpital a mis en œuvre une stratégie de dotation en personnel à plusieurs niveaux dans laquelle les infirmières cardiaques travailleraient avec des infirmières formées aux soins intensifs. «Pendant le quart de travail, si un patient tombait en panne, nous pouvions faire preuve de souplesse et demander à l’infirmière de l’USI d’aller vers ce patient pour lui prodiguer des soins», a-t-elle écrit. Ils ont également pu dispenser une formation rapide au personnel infirmier, par exemple sur le travail avec des patients intubés. Pourtant, les devoirs de débordement étaient difficiles, et ils n’étaient pas facilités étant donné l’isolement intensif de ces patients pour arrêter la propagation de l’infection. «Je me souviens que la première fois que je suis entré dans la chambre d’un patient, il est vraiment surprenant que vous soyez le principal soignant et que personne d’autre ne puisse entrer.

De plus, le personnel doit désormais s’occuper d’un plus grand nombre de patients à la fois. En Californie, où la semaine dernière, une moyenne de plus de 44600 personnes par jour a été testée positive pour le coronavirus, le gouverneur Gavin Newsom a fait chuter le ratio infirmière-patient de l’État de 1: 2 à 1: 3 dans le but de répondre à la flambée des chiffres d’hospitalisations Covid-19.

Dans l’Oklahoma, Nagle note que bien que les infirmières de l’USI avec lesquelles elle travaille s’occupent généralement d’un à deux patients pendant un quart de travail, «avec la pénurie d’infirmières de soins intensifs, chaque infirmière peut avoir trois, et dans des conditions très extrêmes, même quatre patients s’occuper de. »

Cette augmentation du nombre de patients que voit chaque infirmière – en particulier dans une maladie complexe comme Covid-19 – est un ajustement majeur. «Les infirmières sont aux côtés du patient toutes les heures de chaque jour, administrent des médicaments vitaux, collaborent avec d’autres membres de l’équipe de soins de santé, traduisent les informations aux familles et assurent une présence en fin de vie lorsque ces familles ne peuvent pas visiter en raison d’exigences strictes d’isolement». Dit Delgado. «Ce travail ne peut être effectué lorsque le nombre de patients dépasse la capacité de dotation en personnel.»

Et le personnel lui-même tombe souvent malade du virus. Selon un rapport de novembre, jusqu’à un quart des infections à Covid-19 dans certains États concernent des agents de santé.

« Ça aurait pu être moi »

Garner, dont toute la famille est tombée malade du Covid-19 plus tôt cette année, y compris sa fille de 4 mois, dit que la maladie lui-même lui a donné une nouvelle perspective sur les patients qui affluent maintenant dans les USI locales du Texas.

«Cela aurait pu être moi, ma femme ou l’un de mes enfants sur ce lit aux soins intensifs», a-t-il déclaré. «Il est facile de rationaliser le nombre de patients malades en pensant: ‘Oh, eh bien, ils ne se distançaient pas’ ou ‘ils ne portaient pas de masque’, mais le fait est que personne ne mérite d’attraper ce virus et de tomber malade. pas même les gens qui en doutent. Alors que la pointe continue de croître, la compassion est la seule chose qui peut nous empêcher de devenir fatigués et épuisés.«

Le revers de la médaille est de se souvenir de la compassion pour les travailleurs de la santé qui s’occupent de ces patients, surtout à l’approche des fêtes. Non seulement beaucoup de ces travailleurs continueront de travailler de longues périodes pendant les vacances, mais ils le feront en sachant que de nombreuses personnes ne tiennent pas compte des avertissements de santé publique pour éviter les rassemblements.

«Nous avons besoin que le public fasse sa part», a déclaré Delgado. «Arrêtez les voyages non essentiels, respectez strictement les directives relatives au port de masques et à la distance sociale, et limitez les rassemblements avec des personnes extérieures à votre foyer», a déclaré Delgado.

Katherine Harmon Courage est journaliste scientifique indépendante et auteure de Cultivé et et Poulpe! Retrouvez-la sur Twitter à @KHCourage.