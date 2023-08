Les unités de protection contre les incendies de forêt sont déplacées de Shuswap à Osoyoos, Kamloops

Le feu de forêt du lac Lower East Adams était stable depuis le lundi 31 juillet.

L’incendie a été réduit la semaine dernière d’une estimation précédente de 2 000 hectares à 1 821 hectares plus précis.

Malgré l’augmentation de l’activité des incendies au cours du week-end, le BC Wildfire Service (BCWS) a signalé que les incendies de forêt n’avaient montré aucune croissance significative vers les zones peuplées près du flanc sud et que le comportement des incendies continuait de diminuer. Par la suite, BCWS a pris la décision de déplacer ses unités de protection des structures positionnées sur des propriétés au sud de l’incendie d’Adams Lake East vers Osoyoos et de l’incendie de Ross Moore Lake près de Kamloops.

« BC Wildfire a pris la décision en consultation avec ses spécialistes du comportement du feu pour évaluer les données météorologiques et sur les incendies », lit-on dans un communiqué de presse du 31 juillet publié par le Shuswap Emergency Program (SEP) et le Columbia Shuswap Regional District (CSRD). «Il a été déterminé que le risque pour les structures dans la région du lac Lower East Adams est réduit. Dans les conditions actuelles et prévues pour les cinq à sept prochains jours, le risque que le feu se déplace vers le sud en direction de la communauté est faible. »

L’équipement du BCWS est immédiatement redirigé vers des zones comme Osoyoos, où la menace d’incendie pour la sécurité publique et les biens est plus imminente, ont déclaré le SEP et le CSRD, notant que les systèmes de protection de la structure et de distribution massive d’eau du BCWS pourraient être rapidement redéployés dans le Lower East Adams. Les communautés du lac si le risque d’incendie augmente.

Pendant ce temps, SEP dispose d’unités de protection de structure supplémentaires qui peuvent être installées dans la zone selon les besoins.

Dimanche, le BCWS a signalé un problème de sécurité au programme d’urgence de Shuswap (SEP) – un aéronef à voilure fixe volait dans la zone où des hélicoptères éteignaient l’incendie du lac Lower East Adams.

Le SEP a expliqué qu’un avis aux missions aériennes, également connu sous le nom de NOTAM, était en vigueur pour la région. Cela restreint l’espace aérien dans et autour des incendies de forêt. La réglementation s’applique également aux opérateurs de drones.

« Veuillez ne pas entraver les efforts des pompiers en pénétrant dans cet espace aérien », a déclaré SEP.

Malgré les conditions chaudes et sèches, les vents du sud continuent d’éloigner le feu de la communauté, a déclaré le SEP lundi. Le feu a légèrement reculé sur la colline mais ne s’est pas déplacé de plus de 100 mètres par jour, et cela peut être une surestimation pour certains jours récents.

Une équipe de gestion des incidents BCWS travaillait avec Interfor pour construire des gardes sur les flancs nord-ouest à nord-est.

Une alerte d’évacuation est restée en vigueur pour les propriétés situées au sud de l’incendie.

Le programme d’urgence Shuswap reste activé à un statut de niveau deux, prêt à répondre à tout changement de conditions.

