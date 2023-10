Les unités commerciales de General Dynamics participeront à AUSA 2023

RESTON, Virginie., 3 octobre 2023 /PRNewswire/ — Quatre unités commerciales de General Dynamics (NYSE :DG) sera parmi les exposants de l’Association of the US Army’s Réunion et exposition annuellesplanifié pour 9 au 11 octobre 2023au Walter E. Washington Convention Center à Washington DC

Voici une liste des produits et solutions General Dynamics qui seront présentés lors de l’événement.



Le démonstrateur technologique StrykerQB est conçu pour être le quarterback de l’Armée 2030.



Systèmes terrestres de General Dynamics (Stand 6027)

StrykerQB : Le démonstrateur technologique StrykerQB est conçu pour être le quarterback de l’Armée 2030. Ses capacités incluent un mouvement silencieux, une montre silencieuse et une énergie électrique exportable via un bloc d’alimentation hybride diesel-électrique pour améliorer la capacité de survie et la mobilité du véhicule. Il est protégé par un système de protection active intégré et une architecture électronique avancée avec cyberdéfense.

TRX SHORAD: Charge utile de défense aérienne à courte portée (SHORAD) intégrée pour la première fois sur un véhicule robotique, cette variante du démonstrateur technologique Tracked Robot 10-ton (TRX) est la dernière innovation au sein des systèmes aériens sans équipage (c- famille de véhicules UAS).

Réservateur M10: Le M10 Booker est conçu avec une capacité de croissance de canon principal de plus gros calibre pour fournir une puissance de feu protégée aux équipes de combat de brigade d’infanterie (IBCT). Il est protégé par des panneaux blindés supplémentaires et une protection IED sous le véhicule, ainsi qu’un compartimentage des munitions éprouvé pour la sécurité de l’équipage.

Véhicule de récupération de poids moyen (MWRV) : Ce modèle réduit exploite les composants du M10 Booker pour un véhicule spécialisé conçu pour récupérer et supporter des véhicules à chenilles et à roues de poids moyen. Le MWRV est conçu pour remorquer, treuiller, hisser, aider aux réparations sur le terrain et retirer les tourelles sur le terrain.

Soutien aux véhicules autonomes (AVS) : Solution de maintenance pronostique et prédictive (PPMx), AVS optimise les performances des équipements et augmente la préparation opérationnelle grâce à un système de surveillance de l’état, de l’utilisation et de la surveillance (HUMS) sur la plate-forme intégré à l’architecture électronique de nouvelle génération pour fournir une logistique décisionnelle et exploitable en temps réel et tournée vers l’avenir. Information.

General Dynamics Ordnance et systèmes tactiques (Stand 6041)

Système de protection active Iron Fist (APS) : Iron Fist est le système de protection active de confiance qui utilise des capteurs optiques indépendants, un radar de suivi, des lanceurs et des munitions de contre-mesure pour vaincre les menaces à une distance de sécurité. General Dynamics Ordnance and Tactical Systems et Elbit Systems se sont associés pour proposer cette solution.

Intégrateur de systèmes d’artillerie de 155 mm : En tant que future source de capacité de chargement, d’assemblage, d’emballage (LAP) d’artillerie de 155 mm, General Dynamics Ordnance and Tactical Systems est désormais un fournisseur de solutions de bout en bout de pièces métalliques, de remplissage explosif HE et de charges d’artillerie modulaires (MACS) pour l’artillerie. entreprise, ainsi qu’un intégrateur de systèmes d’artillerie à spectre complet. Cette suite multimission de munitions d’artillerie de 155 mm permet des frappes de quasi-précision à de plus grandes distances de sécurité.

Munition d’assaut individuelle (IAM) XM919 : Permet aux forces américaines d’engager des cibles depuis des positions protégées avec une arme jetable à un coup, lancée à l’épaule, qui combine les meilleures capacités de l’arme antichar M136, du M136E1 et de la munition de destruction de bunker M141, en les remplaçant par une seule munition.

Systèmes de mission General Dynamics (Stand 6227)

Démonstration des capacités de commandement et de contrôle (C2) : Une démonstration en direct d’applications de gestion de combat qui permettent aux chefs tactiques d’analyser, de planifier, de répéter, d’exécuter et de réviser efficacement les opérations stratégiques. Relié à un Stryker sur le stand de General Dynamics Land Systems, il comporte un GéoSuite solution utilisant une interface intuitive centrée sur la carte, comprenant des outils multimédias uniques, des capacités de planification avancées et des visualisations spécifiquement axées sur l’environnement opérationnel.

Démonstration du programme CTSO XM250 : Dans le cadre de son soutien au maître d’œuvre Textron, cette démonstration du sous-système CTSO C5 comprend des communications en visibilité directe, un système de commande et de contrôle à distance pour activer/désactiver les champs d’obstacles, ainsi qu’un système de gestion pour la planification et la configuration des champs de munitions et une infrastructure de communication sécurisée.

Munitions intelligentes : Cette exposition présentera une multitude de capacités clés de sous-systèmes d’armes, notamment des capacités PNT assurées, des radios définies par logiciel (SDR) et des unités électroniques de guidage dans le cadre d’une solution intégrée visant à améliorer la chaîne de mise à mort pour les tirs de précision à longue portée et les plates-formes d’armes associées.

Systèmes de guerre électronique tactique (TEWS) – Infanterie: Un système d’assistance électronique tactique et d’attaque électronique au sol dédié, 24 heures sur 24, tous temps, qui réduit le délai entre le capteur et le tireur.

Solutions PNT avec source GPS assurée : Combattez ce soir et APRNG Les solutions Assured PNT pour les environnements confrontés à des problèmes de GPS sont basées sur les conditions de menace définies par le DoD et l’armée et proposent des solutions évolutives, peu coûteuses et faciles à installer pour la majorité de la flotte de véhicules terrestres tactiques de l’armée.

Technologie de l’information de General Dynamics (GDIT) (Stand 6227)

Ingénierie numérique: La solution d’ingénierie numérique de GDIT fournit un « cadre numérique » sécurisé pour permettre aux équipes interfonctionnelles de collaborer et de prendre de meilleures décisions lorsqu’elles gèrent, créent et testent des prototypes numériques avant d’investir des ressources dans des solutions en direct. GDIT présentera une gamme d’applications, allant de la modernisation des réseaux au soutien à la modernisation des plates-formes d’armes.

Everest Zéro Confiance: En utilisant des technologies telles que l’intelligence artificielle (IA) et l’automatisation, GDIT propose des offres cyber avancées pour partager les données de mission, qui génèrent une capacité fédérée de confiance zéro pour les déploiements d’entreprise et tactiques et protègent contre les menaces actuelles et émergentes.

Gestion des identités, des informations d’identification et des accès (ICAM): ICAM est la première solution de gestion des accès du DoD et constitue la base de la mise en œuvre du modèle Zero Trust. Cette solution permet aux organisations de partager des informations d’identité au sein d’une entreprise tout en conservant un contrôle local et une connaissance de qui et de quoi se trouve sur le réseau à tout moment. GDIT comportera des capacités axées sur des scénarios tactiques de pointe, ainsi que permettre l’interaction des partenaires de mission grâce à une sécurité centrée sur les données.

Comète 5G — Permet aux agences d’étendre en toute sécurité leurs missions jusqu’à la périphérie, en temps réel et de fonctionner avec plus d’efficacité et d’agilité. La solution de bout en bout testée sur le terrain et personnalisable de GDIT intègre des réseaux 5G privés et des applications natives de pointe pour répondre aux défis et aux cas d’utilisation uniques des agences.

