Les uniformes d’éducation physique ne devraient pas être obligatoires – Shaw Local

Les uniformes d’éducation physique devraient être bannis des écoles. Ils découragent l’individualisme, favorisent le sexisme et représentent une dépense inutile.

Les uniformes PE encouragent la pensée robotique, monotone et collective. Exprimer l’individualité à travers des styles vestimentaires augmente l’estime de soi et la confiance. Les élèves sont innovants lorsqu’ils ne se ressemblent pas. La passion se fait sentir pour les activités et de nouvelles idées surgissent pendant les jeux lorsque les élèves se sentent heureux de s’exprimer. Dès leur plus jeune âge, les enfants sont encouragés à choisir eux-mêmes leurs vêtements.

Lorsque la société sent qu’ils perdent leur liberté d’expression et de choix, des comportements rebelles peuvent émerger. Cela conduira les étudiants à rejeter les uniformes et à être en colère parce qu’ils doivent aller au cours de gym. Les uniformes sont généralement conçus pour un sexe. Par exemple, les shorts sont faits pour le sexe masculin, mais les femmes sont également tenues de les porter. Ces uniformes sont sexistes. Cela fait que les femmes se sentent inférieures. Imaginez dire aux garçons qu’ils doivent porter des uniformes d’éducation physique adaptés au corps des femmes. On ne devrait pas s’attendre à ce que les étudiantes portent des uniformes conçus pour la morphologie des garçons. Pour éviter ce dilemme, les uniformes ne doivent pas être portés.

Souvent, ces uniformes doivent être altérés ou modifiés à la maison, afin que le short ou le t-shirt leur soit bien ajusté. Cela crée une anxiété inutile et une faible estime de soi. Beaucoup de filles et de garçons se tiennent maladroitement en classe, priant pour que personne ne les voie.

Les écoles ne devraient pas avoir d’exigences scolaires obligatoires en matière d’éducation physique. Au lieu de cela, les étudiants devraient avoir la liberté de choisir. L’école est le premier endroit en dehors du domicile des élèves pour apprendre à être un individu, à pouvoir s’exprimer librement et à être à l’aise avec ce à quoi ils ressemblent lorsqu’ils portent les vêtements qu’ils choisissent. Débarrassez-vous des uniformes scolaires pour créer un meilleur environnement pour les élèves.

Ariana Patel

Huntley