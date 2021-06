Les ultra-riches ont exploité les Roth IRA. vous pouvez faire la même chose

Parfois, il peut sembler que seuls les riches peuvent bénéficier du code des impôts.

Certains individus ultra-riches ont amassé des centaines de millions – voire des milliards – de dollars dans des comptes de retraite individuels Roth à l’abri de l’impôt, selon un rapport publié jeudi de ProPublica, un média d’investigation. Cependant, la stratégie est généralement accessible à tous ceux qui souhaitent l’utiliser.

« Ce qui est bien avec le Roth, c’est qu’il s’agit du meilleur abri fiscal pour tous », a déclaré Ed Slott, CPA et fondateur d’Ed Slott and Company.

Plus de Personal Finance :

Comment élaborer une stratégie d’inflation à l’aide des obligations municipales

Les taux des certificats de dépôt atteignent des plus bas historiques

La plupart des travailleurs attendent des années pour que les matchs 401 (k) soient acquis

Pour les plans 401(k) traditionnels et les IRA, vous bénéficiez généralement d’un allégement fiscal lorsque vous versez des cotisations, puis payez des impôts sur les retraits à la retraite. En revanche, les versions Roth de ces comptes ne sont assorties d’aucun allégement fiscal initial, mais les retraits admissibles sont exclus de l’impôt fédéral sur le revenu.

Bien qu’il existe des limites de revenu fixées pour qui peut contribuer directement à un Roth, les investisseurs ayant un revenu plus élevé peuvent convertir des actifs dans un IRA traditionnel ou 401 (k) – dont les retraits à la retraite sont imposés comme un revenu ordinaire – en un Roth.

Des impôts sont payés sur l’argent converti, mais il peut ensuite croître à l’abri de l’impôt et être retiré complètement libre d’impôt tant que vous détenez le compte depuis au moins cinq ans et que vous avez 59 ans et demi ou plus.

Parmi les milliardaires qui ont exploité les règles des Roth IRA se trouve Peter Thiel, l’un des fondateurs de Paypal, dont le compte valait 5 milliards de dollars en 2019 après une valeur de moins de 2 000 dollars en 1999, selon le rapport ProPublica. (CNBC n’a vérifié de manière indépendante aucun détail du rapport.)