Les ultra-riches continuent d’acheter du luxe malgré l’inflation et les craintes de récession

Les prix de la nourriture, de l’essence et des voyages ont grimpé en flèche au cours de l’année écoulée, mais les riches semblent faire fi et alimentent toujours les ventes des entreprises de luxe, où les baskets peuvent coûter 1 200 $ et les voitures de sport facilement dépasser les 300 000 $.

Les entreprises qui s’adressent aux ultra-riches, notamment Ferrari et les sociétés mères de Dior, Louis Vuitton et Versace, enregistrent de fortes ventes ou augmentent leurs prévisions de bénéfices. Les résultats optimistes surviennent alors même que les craintes de récession pèsent sur l’économie, avec Walmart, Best Buy, Gap et d’autres réduisant leurs perspectives financières, citant un recul des dépenses des consommateurs à faible revenu pressés par l’inflation.

La force inébranlable de la catégorie du luxe est conforme aux ralentissements économiques passés, selon les experts, les riches étant souvent les derniers à en ressentir les effets en raison du coussin que leur extrême richesse procure. Parmi la jet set, les dépenses continues indiquent également à quel point les achats coûteux servent souvent de symboles de statut.

“Avoir des symboles de pouvoir au sein de votre tribu est une chose puissante”, a déclaré Milton Pedraza, fondateur et PDG de Luxury Institute, une société d’études de marché et de gestion d’entreprise. “Ces symboles de pouvoir comptent toujours énormément au sein des tribus des ultra-riches.”

Louis Vuitton, par exemple, propose une paire de baskets pour 1 230 $, ainsi qu’un sac cela coûte 2 370 $. La société mère de la marque de haute couture LVMH, qui possède également Christian Dior, Fendi et Givenchy, a enregistré une croissance organique de ses revenus de 21% à 36,7 milliards d’euros (37,8 milliards de dollars) au première moitié de 2022 par rapport à il y a un an.

Chez Versace, où le prix d’un une paire de chaussures ou une chemise à col peut facilement supérieur à 1 000 $, les revenus trimestriels ont augmenté de près de 30 % pour atteindre 275 millions de dollars par rapport à il y a un an, en excluant l’effet des mouvements de change. Sa société mère Capri Holdings, qui possède également Michael Kors et Jimmy Choo, a déclaré le chiffre d’affaires global a augmenté de 15 % pour atteindre 1,36 milliard de dollars pour la période.

Malgré les incertitudes économiques plus larges, le PDG de Capri, John Idol, a déclaré que la société restait confiante dans ses objectifs à long terme en raison de “la résilience éprouvée de l’industrie du luxe”.

“Aucun d’entre nous ne sait ce qui va se passer au cours de la seconde moitié de l’année avec le consommateur, mais il semble que l’industrie du luxe soit assez robuste et en bonne santé”, a déclaré Capri lors d’un appel aux résultats cette semaine.

Plus tôt ce mois-ci, le constructeur italien de supercars Ferrari a également relevé ses prévisions pour l’année après que les revenus aient atteint un record de 1,29 milliard d’euros (1,33 milliard de dollars) au deuxième trimestre. La Ferrari 296 GTB 2022 du constructeur automobile, âgée de 75 ans, qui a des capacités hybrides rechargeables, commence à 322 000 $, selon Voiture et chauffeur, tandis que sa Ferrari 812 GTS 2022 commence à environ 600 000 $. Même les Ferrari d’occasion sont vendre pour des centaines de milliers de dollars.

En dehors du monde du luxe, certaines entreprises notent également la force des options plus chères. Delta Air Lines, par exemple, a cité une plus forte récupération des revenus pour des offres telles que la classe affaires et la classe économique premium, par rapport à ses autres billets d’autocar.

Bien que l’industrie du luxe ait toujours eu un certain degré de résilience, la disparité croissante des richesses alimentée par la pandémie ajoute à la force actuelle du secteur, a déclaré Amrita Banta, directrice générale d’Agility Research & Strategy, spécialisée dans les consommateurs aisés.

“Le revenu disponible des consommateurs les plus aisés et les plus fortunés (fortunés) a augmenté car ils ont moins dépensé en voyages”, a-t-elle déclaré.

De plus, elle a déclaré qu’il y avait eu un changement culturel depuis la récession de 2008 et que les consommateurs fortunés d’aujourd’hui sont moins coupables de dépenser en période de ralentissement et “se sentent autorisés à dépenser leur richesse”. Elle a dit que c’est en partie le reflet des habitants des pays en développement, où la richesse augmente.

Les entreprises de luxe pourraient remarquer un ralentissement des dépenses parmi les 80% de leurs clients qui sont “presque aisés”, a déclaré Pedraza du Luxury Institute. Mais il a déclaré que ces consommateurs représentaient généralement environ 30% des ventes.

Au lieu de cela, il a déclaré que les marques de luxe comptaient souvent sur seulement 20% de leur clientèle – les ultra-riches et les très riches – pour la majorité de leurs ventes. Et comme ce cadre est beaucoup plus résistant à l’inflation et à la récession, les entreprises de luxe ont tendance à connaître un ralentissement en dernier, a-t-il déclaré.

“Le type de clients et le montant des ventes qu’ils représentent dans les vraies marques de luxe les rendent super résistants”, a-t-il déclaré. “Pas immunisé, mais super résistant.”