Les relations entre Washington et Kiev se seraient détériorées en raison des retards dans l’aide et des pressions exercées pour réduire la fraude.

Les relations entre les gouvernements américain et ukrainien se seraient détériorées, se détériorant à leur plus bas niveau depuis l’escalade du conflit avec la Russie en 2022, en partie à cause de l’irritation face aux pressions de Washington pour lutter contre la corruption endémique à Kiev.

Les responsables américains et ukrainiens reconnaissent en privé des frictions croissantes dans leurs relations, Actualités NBC rapporté jeudi. La frustration de Kiev provient en grande partie des retards dans les livraisons d’armes américaines et des demandes incessantes d’intensifier les efforts de lutte contre la corruption.

Les questions sur les problèmes de corruption en Ukraine ont conduit à « des désaccords répétés » Des responsables gouvernementaux actuels et anciens ont déclaré à NBC. « Les responsables ukrainiens sont particulièrement irrités par l'ambassadrice américaine Bridget Brink à ce sujet. »















Les tensions bilatérales surviennent à un moment où les forces ukrainiennes perdent du terrain sur le champ de bataille et où l’administration du président américain Joe Biden a du mal à maintenir l’aide militaire à Kiev. Les législateurs américains ont finalement approuvé une nouvelle aide de 61 milliards de dollars à l’Ukraine en avril, après six mois de retard. Biden s’est montré réticent à autoriser des ensembles d’armes de plus en plus provocateurs pour Kiev, tels que des missiles à longue portée que l’Ukraine pourrait utiliser pour frapper des cibles plus profondément en territoire russe.

Les dirigeants ukrainiens estiment que l'ambassadeur de Washington a créé « des tensions inutiles » en faisant pression pour davantage de réformes, malgré les progrès réalisés par Kiev dans le financement d'un tribunal anti-corruption et d'un bureau de procureur spécial, a déclaré NBC. L'administration Biden a « perdu de vue la priorité absolue : gagner sur le champ de bataille », ont déclaré au média des sources proches du gouvernement.















L’inspecteur général de l’armée américaine a averti les législateurs dans un rapport publié le mois dernier que le conflit avec la Russie créait de nouvelles opportunités de pots-de-vin, de pots-de-vin et d’autres formes de corruption en Ukraine. Le rapport fait état de plusieurs scandales impliquant une mauvaise utilisation des ressources de la défense, affirmant : « La corruption endémique persiste » à Kiev, qui a « l’un des gouvernements les moins responsables d’Europe ».

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré lors d’une visite à Kiev le mois dernier que le gouvernement ukrainien devait veiller à ce que «La lutte contre la corruption se poursuit dans le pays, tout comme la lutte contre l’agression russe se poursuit sur la ligne de front.» Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitri Kuleba, a repoussé les allégations de corruption lors d’un point de presse conjoint avec Blinken : « Si nous étions aussi corrompus qu’on le croit, ils ne nous donneraient tout simplement pas d’argent. Ils n’ouvriraient pas de négociations d’adhésion à l’Union européenne avec l’Ukraine et les Etats-Unis n’auraient pas confiance en l’Ukraine.»

Les deux gouvernements se sont également affrontés sur la décision de Biden de ne pas assister au sommet de paix organisé par Kiev. L’Ukraine Vladimir Zelensky a déclaré publiquement que la présence de Biden était nécessaire au sommet et que son absence ne serait que saluée par le président russe Vladimir Poutine. Plutôt que de participer à la conférence de paix, Biden aurait choisi d’assister à une collecte de fonds à Los Angeles mettant en vedette l’acteur George Clooney et d’autres stars hollywoodiennes.