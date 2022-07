Les Ukrainiens tiennent la ligne avec l’artillerie soviétique en attendant de nouvelles armes

Commentez cette histoire Commentaire

RÉGION DE ZAPORIZHZHIA, Ukraine – Les armes d’Ali Pirbudagov sont garées sous le couvert des arbres et recouvertes de filets de camouflage. Ils sont tous plus âgés que lui, datant d’une époque où l’Ukraine et la Russie combattaient ensemble dans l’Armée rouge. Maintenant, Pirbudagov doit les utiliser contre les troupes russes attaquant avec un équipement plus moderne.

“Celui-ci en particulier date de 1987”, a déclaré Pirbudagov, âgé de 34 ans, en frottant le capot d’un obusier automoteur 2S1 Gvozdika. « Il y a des anciens. C’est en fait l’une des pièces “les plus récentes”.

Alors que les pays occidentaux ont commencé à envoyer de meilleures armes à Ukraine, ils peuvent être lents à arriver, laissant certaines unités, comme la 128e brigade d’assaut de montagne séparée de Pirbudagov, pour se battre avec les restes de l’ère soviétique. Ils nécessitent beaucoup de réparations, a-t-il dit, et des pièces difficiles à trouver. De l’autre côté de la ligne de front, l’ennemi de Pirbudagov utilise souvent le même type d’obusier, mais il est plus récent de 15 ans et a un plus gros canon.

Les nouveaux systèmes d’artillerie ont tendance à se rendre dans des brigades d’artillerie ou dans des endroits hautement prioritaires, comme la région du Donbass, dans l’est de l’Ukraine, où les combats ont été les plus intenses. Mais la disparité entre les unités militaires est également le résultat du fait que l’Ukraine attend toujours une grande partie de l’armement qui lui a été promis.

Les États-Unis et l’Allemagne, par exemple, avaient, au 1er juillet, fourni moins de la moitié de l’aide militaire qu’ils avaient annoncée, selon les données de l’Institut de Kiel pour l’économie mondiale, qui a suivi les contributions des pays et les livraisons d’armes aux Ukraine.

Alors que les responsables ukrainiens sont reconnaissants pour toute aide à la sécurité – Washington à lui seul a fourni plus de 8 milliards de dollars depuis le début de l’administration Biden, avec des milliards d’autres à venir — ils ont également exprimé leur frustration face aux retards à un moment critique de la guerre où Moscou semble vulnérable. Richard Moore, le chef des services de renseignement britanniques, a déclaré la semaine dernière que la Russie risque de “s’essouffler” dans les semaines à venir, en raison de pénuries de main-d’œuvre et de matériel.

L’Institute for the Study of War, un groupe de réflexion basé à Washington, a noté «l’extrême difficulté que les forces russes ont régulièrement à capturer de petits morceaux de terrain relativement insignifiants au cours de semaines ou de mois de combats. Ces limitations augmenteront à mesure que les unités russes se dégraderont continuellement lors d’assauts contre de petits villages.

Avec les troupes russes étirées le long d’un vaste front qui s’étend sur la majeure partie de la frontière est et sud de l’Ukraine, les Ukrainiens ont eu le plus de succès en récupérant le territoire le long de l’axe sud – une contre-offensive qui est vitale pour améliorer la position de l’Ukraine dans toute future négociation sur la fin du conflit. .

Mais Pirbudagov et d’autres soldats de son unité d’artillerie automotrice près de la ligne de front dans la région sud-est de Zaporizhzhia ont déclaré qu’ils étaient incapables d’avancer avec les armes dont ils disposent. — le mieux qu’ils puissent faire est de conserver leur poste actuel. Repousser les Russes de seulement cinq milles en deux mois serait considéré comme un bon progrès.

“Nous espérons vraiment que très bientôt nous allons attaquer”, a déclaré Pirbudagov.

La guerre est devenue un jeu du chat et de la souris entre unités d’artillerie. Chaque camp utilise des drones pour la reconnaissance, qui identifient les cibles d’attaque. Pour les Ukrainiens, cela signifie garder leurs armes constamment camouflées et se déplacer rapidement. Leurs principales cibles russes sont l’artillerie et les dépôts de munitions – tout ce qui pourrait réduire l’avantage considérable de Moscou en matière d’armement. Les obusiers modernes russes disposent de systèmes capables de corriger automatiquement les facteurs liés au terrain et aux conditions météorologiques, ce qui les rend plus précis que les systèmes ukrainiens, qui doivent être ajustés manuellement.

Les Ukrainiens coincés avec l’artillerie de l’ère soviétique manquent également de munitions, car les systèmes plus anciens utilisent des cartouches de différents calibres qui sont à peine produites en dehors de la Russie. Cela signifie que les soldats ukrainiens doivent être plus sélectifs avec leurs cibles, tandis que l’ennemi peut tirer sans discernement – jusqu’à cinq fois plus, selon les hommes de l’unité de Pirbudagov. Les véhicules ennemis et l’infanterie dans une cachette, ont-ils dit, ne valent probablement pas le nombre d’obus qu’il faudrait pour les enfumer à découvert.

La Russie a ciblé les munitions ukrainiennes pour affaiblir Kyiv sur le champ de bataille

“Il y a des jours où c’est calme, le soleil brille et il fait chaud”, a déclaré Victor Troshky, un artilleur de la 128e brigade. “Et parfois, nous recevons 80 à 100 obus par heure.”

Troshky était professeur à l’Université nationale Uzhhorod, dans l’ouest de l’Ukraine – il est titulaire d’un doctorat en sciences physiques et mathématiques – lorsque la Russie a envahi le 24 février. En tant que professeur, il était exempté du service militaire, mais est quand même allé se battre. Lorsqu’il dispose d’une connexion Internet stable, il accompagne toujours ses étudiants dans leurs études, notant souvent un algorithme sur un morceau de papier, en prenant une photo et en le leur envoyant par SMS. Son commandant lui a demandé de donner des cours particuliers à son frère de 12 ans.

Les compétences en mathématiques peuvent aider à la stratégie d’artillerie, a-t-il dit, mais il y a des limites qui ne peuvent être surmontées. Alors que la Russie peut – et le fait souvent – ​​tirer à volonté, les Ukrainiens disent essayer de faire plus attention, à la fois pour conserver leurs obus et pour protéger les civils vivant sous occupation. Les forces russes se positionnent souvent dans des zones peuplées comme une forme de couverture.

“Atteindre une cible précise avec un seul coup n’est pas si facile”, a déclaré Troshky. “Un peu plus à gauche ou à droite, il pourrait y avoir un immeuble résidentiel.”

Lui et d’autres membres de son unité étudient occasionnellement les types de systèmes d’artillerie plus récents qu’ils pourraient bientôt recevoir – tout ce qui pourrait accélérer l’entraînement éventuel. Exactement ce qu’ils obtiendront, et quand les armes arriveront, est quelqu’un deviner.

“Nous pourrions aussi obtenir quelque chose”, a déclaré Mykola Bezkrovnyi, commandant adjoint de Troshky. “Nous avons ce que nous avons, mais il existe un grand nombre de systèmes d’artillerie similaires de la République tchèque, de la Slovaquie et de la Pologne qu’ils peuvent nous transmettre pour remplacer ceux qui ont été détruits.”

La 128e brigade a récemment reçu une nouvelle pièce d’équipement moderne : ses membres ont saisi un véhicule de combat BMP-3 ennemi avec moins de 5 000 milles dessus. Ils l’ont conduit à un atelier automobile de fortune pour des réparations et prévoient de repeindre le symbole “Z” de la marque russe sur le devant et les côtés. Bientôt, ont-ils dit, il sera de retour sur les lignes de front.