Les Ukrainiens tentent la forme d’opération militaire la plus difficile possible

La phase initiale de cette offensive sera également conçue pour inciter les Russes à agir. Dans leurs premières attaques, les forces armées ukrainiennes voudront inciter les Russes à dévoiler des unités et des quartiers généraux que les Ukrainiens n’ont pas trouvés dans leurs activités pré-offensives, ou à forcer les Russes à déplacer leurs forces de réserve et à leur permettre d’être ciblé. Le quartier général et la logistique russes seront des cibles importantes car ils fournissent le commandement unifié et les moyens de soutien pour les défenses russes dans le sud et l’est de l’Ukraine.

Des soldats ukrainiens dans des tranchées dans l’est de l’Ukraine avant le lancement de la contre-offensive. Crédit: Tyler Hicks/Le New York Times

Au cours du week-end, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé ce qui était devenu évident les jours précédents : l’offensive ukrainienne contre la Russie avait commencé. La campagne naissante est menée sur un large front, les forces armées ukrainiennes attaquant les Russes dans le sud et l’est du pays. Jusqu’à présent, selon le gouvernement ukrainien, sept villages et 90 kilomètres carrés de territoire ont été libérés.

Tout d’abord, comprenez que dans les opérations militaires, les premiers rapports sont presque toujours erronés. Au combat, les gens ont une vision en tunnel et comprennent souvent mal ce qu’ils vivent. La plupart des participants à la guerre ont une vision limitée de ce qui se passe réellement. Pour cette raison, les rapports initiaux sont toujours écoutés mais traités avec prudence jusqu’à ce qu’une vérification supplémentaire soit disponible. Il y a eu de nombreux rapports initiaux sur le succès ou l’échec de cette offensive. Nous devons nous en méfier à court terme et ne pas nous précipiter pour porter un jugement sur le succès global ou non des offensives ukrainiennes.

Deuxièmement, il est impossible d’évaluer le déroulement d’une guerre, ou même d’une seule bataille, à partir d’une image ou d’une vidéo. Alors que des technologies étonnantes nous apportent un déluge d’images de la guerre, ce sont de piètres outils pour évaluer la situation opérationnelle ou stratégique à un moment donné. Une seule photo sur les réseaux sociaux, c’est comme voir la guerre à travers une paille très étroite. Une photo au cours du week-end, montrant plusieurs véhicules blindés ukrainiens endommagés et à l’arrêt, a été utilisé comme preuve pour une multitude d’évaluations différentes. Ce n’était qu’un instantané d’une seule entreprise ukrainienne à un seul endroit et à un seul moment. Lors de l’observation de la guerre à distance, il faut du temps pour assembler de nombreux ensembles de données différents provenant de sources diverses pour déterminer la direction du conflit.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Kiev samedi. Crédit: Getty

Troisièmement, évitez le sophisme de la certitude. Malgré la transparence accrue du champ de bataille moderne fournie par un réseau maillé de capteurs militaires et civils, la volonté humaine ne peut pas être vue à distance ou via les médias sociaux. Lorsque les événements sont visualisés en temps réel, cela ne signifie pas que nous comprenons la raison pour laquelle ils sont menés ou le niveau de résistance ou de courage que possède l’une ou l’autre des parties. Le brouillard et la friction de la guerre, explorés par Carl von Clausewitz dans Sur la guerre, est tout aussi pertinente aujourd’hui qu’elle l’était il y a deux siècles lorsque Clausewitz a écrit son livre. Il n’y a pas de certitudes dans la guerre ; méfiez-vous de ceux qui prédisent des résultats définitifs.