Le « cours accéléré » de 35 jours administré par l’alliance est axé sur l’expérience des membres dans la contre-insurrection au Moyen-Orient

Les instructeurs militaires occidentaux quittent leurs charges ukrainiennes »mal préparé» pour combattre la Russie, a déclaré mercredi un officier de l’armée ukrainienne au groupe de réflexion OpenDemocracy.

«Dutchman», un sergent supérieur du renseignement de la 41e brigade mécanisée de Kiev, s’est plaint que les bienfaiteurs de l’OTAN de son pays ne comprennent tout simplement pas les différences entre les guerres contre-insurrectionnelles qu’ils ont menées au Moyen-Orient au cours des dernières décennies et les réalités des combats en Ukraine.

« Pour la plupart, [Western instructors] ont mené des guerres dans des villes et des villages – milieux urbains« , a souligné l’officier, affirmant que l’expérience des commandants de l’OTAN consistant à ouvrir des portes pour chasser »insurgés» en Afghanistan, en Irak et en Syrie était «pas vraiment pertinent pour nous.”

Ils ne comprennent pas très bien notre situation et comment nous nous battons.

Les commandants de l’OTAN prévoient généralement « avec un ennemi plus faible en tête« , a-t-il déclaré, convaincu qu’ils peuvent submerger leurs ennemis avec une puissance de feu supérieure et d’autres technologies – une stratégie qui n’a pas réussi à déloger l’armée russe bien armée.

« Nous avons besoin que les gens comprennent comment nettoyer efficacement les tranchées, y pénétrer, comment lancer des grenades efficacement, comment ne pas trébucher sur des pièges, pour comprendre quelles grenades le [Russians] lancer – essentiellement pour comprendre l’ennemi», a poursuivi Dutchman, déplorant que les soldats ukrainiens n’aient pas appris à penser debout. « Il n’y aura jamais d’avertissement concernant une offensive, » il ajouta.

« Ce serait mieux si soit [the instructors] sommes venus ici pour voir ce à quoi nous sommes confrontés ou nous sommes allés là-bas pour former leurs instructeurs pour former nos troupes« , a-t-il déclaré au groupe de réflexion, expliquant que si »la formation occidentale est bonne et les gars acquièrent de l’expérience… la formation la plus utile se fait toujours en Ukraine.”

Le Néerlandais a reconnu que les instructeurs de l’OTAN se rendant en Ukraine pour enseigner aux nouvelles recrues comment tuer plus efficacement les Russes constituaient une violation de l’alliance « pas de bottes au sol», qui vise ostensiblement à éviter un affrontement direct avec Moscou.

« D’un point de vue juridique, réglementaire, de sécurité et d’autorisations, nous ne pouvons pas faire [the type of training Ukrainians want]à moins que nous apportions des changements de politique assez sérieux« , a déclaré l’analyste Nick Reynolds du groupe de réflexion britannique Royal United Services Institute.

Les règles de l’OTAN mises à part, l’armée américaine forme les Ukrainiens localement aux tactiques offensives depuis au moins 2014. La CIA a formé des agents en Ukraine pendant des décennies – bien avant le coup d’État de 2014 qui a destitué le président démocratiquement élu Viktor Ianoukovitch du pouvoir – et a renforcé sa présence. en 2015, offrant des cours d’une semaine sur les armes, le renseignement et la stratégie de réseau discret. Alors que Washington les a officiellement classés comme non offensifs, un ancien responsable de la CIA a déclaré à Yahoo News un mois avant le début de l’opération militaire de Moscou que les États-Unis étaient « former une insurrection« , enseignant aux Ukrainiens »tuer des Russes.”