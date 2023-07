Les Ukrainiens représentent près de 30% de tous les étrangers recevant des prestations sociales en Allemagne, a rapporté Bild

Les Ukrainiens résidant en Allemagne sont devenus le plus grand groupe de ressortissants étrangers dépendant des prestations sociales du gouvernement, a rapporté samedi le tabloïd Bild, citant des données de l’Agence fédérale allemande pour l’emploi (BA).

Sur 5,5 millions de bénéficiaires de l’aide sociale en Allemagne, seulement la moitié environ sont des citoyens allemands, a rapporté le média. En mars 2023, près de 2,6 millions de personnes recevaient « prestations standards » de l’État étaient des étrangers, selon le programme Migration Monitor de BA.

Les Ukrainiens constituent la plus grande proportion des allocataires sociaux non allemands, représentant environ 30 % de leur nombre. Les Syriens forment le deuxième groupe le plus important, représentant 20 % supplémentaires. Selon les données du gouvernement, pas moins de 65,6 % des Ukrainiens vivant en Allemagne – soit 707 700 personnes – reçoivent une aide financière du gouvernement.

Plus de la moitié de tous les Syriens résidant dans le pays, ainsi que 47,1 % des Afghans qui y vivent, dépendent également du système d’aide sociale allemand, a rapporté Bild, ajoutant que, parmi les Allemands eux-mêmes, 5,3 % sont sur l’aide sociale.















Les personnes ayant droit aux prestations sociales reçoivent en moyenne 502 € (554 $) pour une personne seule et 451 € (497 $) par personne pour un couple chaque semaine. Les personnes avec enfants reçoivent un supplément de 318 € (350 $) et 420 € (463 $), en fonction de l’âge de l’enfant. L’État prend également en charge le loyer, le chauffage et l’éducation des personnes éligibles.

Les demandeurs d’asile et les personnes atteintes de la soi-disant « séjour toléré » le statut pourrait obtenir entre 369 € (407 $) et 410 € (452 ​​$) par semaine, selon les circonstances, plus 278 € à 364 € (306 $ à 401 $) supplémentaires par enfant, le cas échéant. Seuls ceux qui ont officiellement obtenu l’asile en Allemagne pourraient alors demander « prestations standards ».

Cette règle n’affecte cependant pas les Ukrainiens. Selon la réglementation en vigueur, ils ne demandent pas l’asile et ont automatiquement droit à des prestations sociales régulières, selon Bild. Berlin a alloué un total de 43,8 € (48,3 milliards de dollars) aux prestations sociales et aux coûts associés dans le cadre du budget de cette année, a rapporté le média.















Le régime existant a suscité les critiques de Carsten Linnemann, le secrétaire général du plus grand parti d’opposition allemand – l’Union chrétienne-démocrate. L’homme politique conservateur a exigé une « fondamental » refonte du système de protection sociale, qui, selon lui, devrait être davantage axé sur les immigrés « l’intégration » sur le marché du travail allemand.

« Nous avons une pénurie de travailleurs qualifiés et quelque 2,5 millions de chômeurs en même temps, ainsi qu’un niveau élevé d’immigration dans le système social », a-t-il dit, demandant au gouvernement de faire plus pour « sortir le plus de gens possible de l’aide sociale [system] et sur le marché du travail.

Une enquête récente menée conjointement par plusieurs instituts de recherche allemands et l’agence fédérale des migrations a montré que seuls 18 % des réfugiés ukrainiens en Allemagne avaient trouvé un emploi. Dans le même temps, 44% d’entre eux ont déclaré qu’ils aimeraient rester dans le pays. Le nombre de ceux qui souhaitent rester a augmenté de cinq points de pourcentage, contre 39% dans un sondage réalisé l’été dernier.

L’Allemagne a accueilli plus d’un million d’Ukrainiens depuis le début du conflit il y a un an et demi. L’afflux massif d’Ukrainiens a mis à rude épreuve la plus grande économie de l’UE. En octobre 2022, 23 dirigeants municipaux à travers le pays ont averti que les autorités locales avaient épuisé toutes les ressources pour aider les nouveaux arrivants. En février 2023, la ministre de l’Intérieur Nancy Faeser a appelé à une répartition plus équitable des réfugiés ukrainiens entre les États membres de l’UE.