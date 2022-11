Les Ukrainiens se tournent vers les journaux pour se consoler et pour partager la vie en temps de guerre

Dans une entrée sur son journal de podcast datée du 18 mai, Oksana Koshel, 35 ans, parle d’aller voir une maison que sa famille avait récemment achetée dans une petite ville appelée Hostomel. Les forces russes ont occupé la région en février et mars, et c’est au printemps qu’elle a finalement pu aller la voir. Toutes les fenêtres et les portes vitrées ont été brisées, a-t-elle dit; le portail a été arraché et leur minibus volé.

Hostomel est une petite ville juste au nord d’Irpin, où une photographie a capturé une famille d’évacués assassinés. “C’est tellement atroce à voir parce que je sais exactement où se trouve ce carrefour”, a-t-elle déclaré à propos de l’endroit où la famille a été tuée. “C’est tellement surréaliste d’imaginer qu’il y a à peine deux mois, toute une famille est morte ici.”

L’entrée du journal de Koshel fait partie d’une série de podcasts britanniques, “Ukraine War Diaries”, produite par Sky News Storycast. La série compte plus d’1 million d’écoutes. Elle est l’une des trois Ukrainiennes qui enregistrent des journaux audio personnels à l’aide de WhatsApp depuis mars. Les autres sont son mari, Seva Koshel, un chef d’entreprise et un volontaire militaire sur les lignes de front ; et Ilyas Verdiev, un informaticien basé à Kyiv.

Ils envoient les notes audio au producteur de la série, Robert Mulhern, à Londres, qui les édite en segments plus courts et les publie chaque semaine sous forme de podcast de 15 minutes.

Un projet comme celui-ci n’aurait pas été possible avant l’utilisation généralisée des smartphones, a déclaré Mulhern dans une interview. “Mais aujourd’hui, ces types se promènent en Ukraine avec des micros mono dans leurs poches, c’est-à-dire leurs iPhones.”

Lorsque Seva Koshel était en première ligne dans la région du Donbass, a ajouté Mulhern, il pouvait répondre à ce qu’il vivait sous forme de journal, “alors que son expérience est plutôt brute. Parfois, des heures ou des minutes après que quelque chose se soit produit, il peut s’asseoir là, l’enregistrer et me l’envoyer immédiatement.

Pour Vitaly Sych, rédacteur en chef de l’une des plus grandes sociétés de presse d’Ukraine, NV Media House, qui produit un site d’information, un magazine hebdomadaire et une radio parlée, il y avait une immédiateté libératrice à publier un journal personnel en ligne lorsque la guerre a commencé.