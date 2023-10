Les Ukrainiens se tiennent aux côtés d’Israël dans la guerre contre le Hamas, malgré les griefs | Conflit israélo-palestinien Actualités

Kyiv, Ukraine – Pour Valentina Boyko, ce qui se passe en Ukraine et en Israël est étonnamment similaire.

« Nous avons été attaqués. Ils ont été attaqués. Les deux attaques étaient furtives, poignardées dans le dos », a déclaré à Al Jazeera cette habitante de Kiev, faisant référence à l’invasion de son pays par la Russie et à la guerre entre le Hamas et Israël qui a commencé samedi.

À quelques mètres d’elle, sur l’une des dalles de béton qui entourent l’ambassade israélienne à Kiev, se trouvaient des fleurs fraîches et des morceaux de papier sur lesquels on pouvait lire « Prier pour Israël » en anglais et en ukrainien.

L’opinion de Boyko est partagée par de nombreuses personnes en Ukraine, malgré le refus de Tel-Aviv de fournir des systèmes de défense aérienne à Kiev et de sanctionner Moscou, ainsi que les mesures prises par Israël pour suspendre temporairement les voyages sans visa pour les Ukrainiens et restreindre l’arrivée des réfugiés.

Les liens historiques semblent plus forts que les désaccords actuels : il y a à peine un siècle, ce qui est aujourd’hui l’Ukraine abritait l’une des plus grandes diasporas de Juifs ashkénazes et le berceau du hassidisme, une doctrine réformiste du judaïsme.

Volodymyr Zelenskyy, qui a remporté la présidence ukrainienne en 2019 avec la plus grande victoire écrasante de l’histoire du pays, et certains des membres de son cabinet sont fiers de leurs racines juives.

« J’ai du sang juif. Et je suis président. Et personne ne s’en soucie, n’est-ce pas ? Zelenskyy a déclaré au Times of Israel en 2020.

Ce fait et cette expression semblent impossibles à Nikolaï Gogol, l’auteur le plus célèbre d’Ukraine, qui a décrit comment les Cosaques tuaient les Juifs avec une cruauté habituelle et irréfléchie.

Cependant, l’héritage de Zelensky ne garantit pas une approbation écrasante de la part des Israéliens pour tout ce qu’il dit et fait.

Son discours de mars 2022 devant les législateurs israéliens a été fustigé pour sa comparaison de la guerre russo-ukrainienne avec l’Holocauste et ses critiques cinglantes des liens israélo-russes.

Cependant, alors que la guerre avec la Russie approche de son 600e jour et que l’annexion de la Crimée approche de son 10e anniversaire, de nombreux Ukrainiens voient Israël comme une nation qui prospère malgré un conflit qui dure depuis des décennies – et qui dispose d’un armement avancé et de services de renseignement qui minimisent les risques pour la sécurité. civils.

L’idée s’est révélée dépassée samedi, lorsque le Hamas a déclenché des attaques surprises contre Israël depuis la bande de Gaza, tuant et enlevant des centaines de personnes – et prenant au dépourvu les services de renseignement et l’armée israéliens.

« Le Hamas a désacralisé le mythe du secteur de la défense israélien. Il s’avère qu’Israël n’était prêt pour l’invasion, ni techniquement ni technologiquement », a déclaré à Al Jazeera l’analyste basé à Kiev, Aleksey Kushch.

Il voit des similitudes entre les dirigeants du Hamas et ceux du Kremlin, qui peuvent mobiliser leurs sujets contre leurs voisins.

« Au XXIe siècle, la société de consommation et d’information n’est pas prête pour une guerre totale. C’est un axiome. Mais les sociétés pauvres et idéologisées y sont prêtes », a-t-il déclaré.

La guerre entre le Hamas et Israël pourrait également convaincre les Ukrainiens de rechercher encore plus obstinément leur adhésion à l’OTAN.

« Les événements récents terniront d’une manière ou d’une autre l’image d’Israël du point de vue du maintien de sa sécurité et inciteront à une attitude plus critique à l’égard de toutes les formes de « garanties » de sécurité américaines au-delà de l’OTAN », a déclaré à Al Jazeera l’expert basé à Kiev Viatcheslav Likhachev.

Avant l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, Kiev et Tel Aviv avaient un « bon niveau de compréhension mutuelle », a-t-il déclaré.

Mais le retour au pouvoir l’année dernière du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui se vante depuis longtemps de ses liens « particuliers » avec le président russe Vladimir Poutine, a galvanisé le mécontentement.

« Le public ukrainien, avec sa sensibilité exacerbée par le traumatisme collectif, a également commencé à s’irriter de manière quelque peu puérile contre Israël », a déclaré Likhachev.

Quelque 43 pour cent des Ukrainiens étaient opposés au refus de Tel-Aviv de fournir des armes, mais un tiers « comprend et accepte » toujours la décision, selon un sondage réalisé en janvier par l’Institut international de sociologie de Kiev.

Quelque 52 pour cent des Ukrainiens considèrent toujours Israël comme une « nation amie », et seulement 12,5 pour cent ne sont pas d’accord, selon le sondage.

« L’opinion publique actuelle à l’égard d’Israël est véritablement équilibrée sur le plan stratégique car potentiellement (et dans certains aspects pratiques – à l’heure actuelle) Israël est un partenaire important de l’Ukraine », ont conclu les organisateurs du sondage.

Et même les groupes ukrainiens d’extrême droite et leur adoration des personnalités qui ont contribué à l’Holocauste n’influencent pas cette attitude.

Dans les relations ukraino-israéliennes, chaque année commençait par une dispute diplomatique presque rituelle.

Avant l’invasion russe à grande échelle, des milliers de personnes marchaient aux flambeaux le 1er janvier, jour de l’anniversaire de Stepan Bandera, un nationaliste ukrainien qui s’est brièvement rangé du côté de l’Allemagne nazie pour combattre aux côtés du Moscou communiste pendant la Seconde Guerre mondiale.

Et même si Bandera a été jeté dans un camp de concentration allemand après une dispute avec les nazis et empoisonné à Munich en 1959 par un assassin soviétique, Israël le fustige, lui et ses partisans, pour leur rôle dans les massacres de Juifs ukrainiens.

Ainsi, quelques heures après que les nationalistes en marche eurent cessé de scander « Bandera est notre père, l’Ukraine est notre mère » dans les rues de Kiev, l’ambassade israélienne lançait une protestation dénonçant la marche.

Mais malgré leur penchant pour les rassemblements de rue soigneusement organisés, les groupes d’extrême droite ukrainiens ont peu d’influence politique, qui a encore diminué pendant la guerre.

Et un autre événement annuel prouverait à quel point l’antisémitisme est devenu lamentable et insignifiant en Ukraine.

Chaque mois d’octobre, des dizaines de milliers de juifs hassidiques se rassemblent sur la tombe du rabbin Nachman, fondateur de la branche hassidique de Breslov et a demandé à ses partisans de visiter sa tombe dans la ville d’Ouman, au centre de l’Ukraine.

Même si des missiles de croisière russes ont atteint Ouman à plusieurs reprises, tuant deux douzaines de personnes, plus de 32 000 pèlerins envahissaient encore les rues près de la tombe de Nachman à la mi-septembre.

« Rien ne peut les arrêter, leur foi et leur détermination sont trop fortes », a déclaré à Al Jazeera Alex Melnik, un habitant d’Ouman, dont la famille loue depuis des années son appartement à des pèlerins.

Et alors que les reportages en provenance d’Israël et de la bande de Gaza dominent les journaux télévisés et les premières pages, certains Ukrainiens ont des explications très simplistes sur qui et quoi se cache derrière le conflit.

« La Russie a aidé le Hamas à déclencher cette guerre parce que Poutine veut détourner l’attention du monde de notre guerre », a déclaré à Al Jazeera Roman Zhelyabenko, qui a fui sa ville de Berdiansk, dans le sud-est de l’Ukraine, occupée par la Russie, pour Kiev l’année dernière.