Les Ukrainiens se préparent pour l’hiver, au milieu d’élections de mi-mandat qui pourraient changer l’approche de l’aide américaine

"Sous les républicains, pas un sou n'ira à l'Ukraine", La représentante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) a déclaré lors d'un discours de souche jeudi dernier dans l'Iowa. La politicienne d'extrême droite attendait avec impatience ce qui pourrait être l'avenir imminent : son parti est sur le point de réaliser des gains significatifs lors des élections de mi-mandat de mardi et peut-être de réorganiser toute l'approche des États-Unis pour soutenir la résistance de l'Ukraine à l'invasion de la Russie.

Greene est issu des franges extrémistes de la base républicaine, initialement connue pour promouvoir les théories du complot hystérique de QAnon, une idéologie extrémiste basée sur de fausses affirmations. Mais son bref passage au pouvoir l’a catapultée sous les projecteurs nationaux; elle est devenue une incarnation des énergies qui animent le mouvement de droite aux États-Unis. Bien qu’il n’y ait pas de consensus uniforme au sein du caucus républicain sur la meilleure façon de soutenir l’Ukraine, Greene représente autant une circonscription que d’autres personnalités de l’establishment comme le chef de la minorité au Sénat Mitch McConnell (R-Ky.), Qui a exhorté l’administration Biden à fournir une aide militaire à Kyiv à plus grande échelle et plus rapidement.

Et elle pourrait avoir des renforts au Congrès après mardi. Une maison dirigée par les républicains devrait, entre autres, faire monter la pression sur l’administration Biden pour sa gestion du retrait américain de l’Afghanistan, ainsi que renforcer la pression politique sur l’Iran. Mais l’Ukraine pourrait également ressentir le pincement, étant donné que le Congrès a déjà donné son feu vert plus de 60 milliards de dollars d’aide et Kyiv demande plus à l’Occident. Il reste enfermé dans un conflit existentiel avec la Russie, ses villes frappées par des attaques de missiles aveugles et des communautés entières déplacées ou assiégées.

Avant les élections, divers législateurs et candidats du GOP ont indiqué que le tuyau d’incendie du financement devait être désactivé.

“Je pense que les gens vont être assis dans une récession et qu’ils ne vont pas écrire un chèque en blanc à l’Ukraine”, a récemment déclaré le chef de la minorité à la Chambre Kevin McCarthy (R-Calif.) à Punchbowl News. “Ils ne le feront tout simplement pas.”

“Je pense que nous sommes au point où nous avons donné assez d’argent à l’Ukraine, vraiment. … Les Européens doivent intensifier leurs efforts », a déclaré JD Vance, le candidat républicain au Sénat américain dans l’Ohio. “Et franchement, si les Ukrainiens et les Européens, plus important encore, savaient que l’Amérique n’allait pas payer la facture, ils pourraient en fait intervenir.”

L’ambiance actuelle marque une rupture frappante avec des paradigmes pas si éloignés. Pendant des années, les républicains ont été le parti le plus enclin au militarisme et à la politique étrangère belliciste. C’est sans doute toujours le cas sur de nombreux fronts, mais la guerre en Ukraine a démêlé une curieuse couture dans la politique américaine. L’approche énergique et efficace de l’administration Biden – du moins selon les diplomates européens dans la capitale américaine – pour renforcer la défense de l’Ukraine et rallier les partenaires occidentaux à sa cause a créé ce qui semble une mission à durée indéterminée. Le président Biden et ses alliés ont tous présenté la lutte pour l’Ukraine comme une lutte pour l’avenir de la démocratie et de l’ordre libéral lui-même.

Pendant ce temps, les démocrates du flanc gauche de leur parti ont du mal à exprimer leur scepticisme quant aux efforts en cours pour soutenir la poursuite de la guerre par l’Ukraine – une situation mieux illustrée le mois dernier par la saga tourmentée entourant une lettre pour la plupart anodine présentée par un bloc de démocrates progressistes. les législateurs qui ont appelé l’administration Biden à travailler à des négociations et à un cessez-le-feu avec la Russie, alors même que les États-Unis continuent de soutenir militairement l’Ukraine.

L’ironie, comme l’ont rapporté mes collègues ce week-end, c’est que l’administration Biden est en effet discrètement pressant les Ukrainiens de renoncer à leur refus d’engager un dialogue avec le Kremlin, dans le cadre d’une tentative “d’assurer que le gouvernement de Kyiv maintienne le soutien d’autres nations face à des électeurs qui craignent d’alimenter une guerre pendant de nombreuses années à venir”. Néanmoins, la lettre du mois dernier a déclenché une vive réaction de la part d’autres démocrates et a été maladroitement retirée, certains de ses signataires soulignant qu’ils ne voulaient pas être vus sous le même jour que les républicains qui semblent plus désireux de débrancher le soutien à Kyiv. .

À propos de ces républicains, Danielle Pletka, chercheuse principale à l’American Enterprise Institute et ancienne membre du personnel de la politique étrangère du Sénat républicain, a déclaré au New York Times que le commentaire de McCarthy sur le fait de ne pas donner de “chèque en blanc” à l’Ukraine “n’était qu’un orteil dans l’eau de cette division croissante au sein du Parti républicain entre l’aile traditionaliste et internationaliste et l’aile populiste et orbienne du parti. Elle faisait référence au Premier ministre hongrois illibéral Viktor Orban, qui commande un curieux niveau de dévotion parmi la droite américaine et est le principal homme d’État européen favorable au Kremlin.

Les démocrates ont averti qu’avec le retour de l’ancien président Donald Trump sur le devant de la scène – il semble qu’il pourrait bientôt annoncer sa course à la présidentielle de 2024 – les vents tourneront à Washington. “Je viens de voir un train de marchandises arriver, et c’est Trump et son opération qui se retournent contre l’aide à l’Ukraine”, a déclaré le sénateur Chris Murphy (D-Conn.) Sur MSNBC le mois dernier. “Les républicains de la Chambre, s’ils devaient prendre la majorité, seraient contre nature contre tout ce pour quoi Joe Biden est – y compris la guerre en Ukraine – et il y a une véritable crise où la majorité républicaine de la Chambre refuserait de soutenir une aide supplémentaire à l’Ukraine.”

L’Ukraine jette une ombre sur le mandat de Trump. Sa première destitution par une Chambre dirigée par les démocrates a été provoquée par les tentatives de Trump de forcer le gouvernement ukrainien à aider ses propres querelles politiques intérieures. Et en remontant plus loin, Trump et son entourage avaient de nombreux liens avec des agents ukrainiens et russes déterminés à renverser une dispense politique à Kyiv qui était défavorable au Kremlin, comme expliqué en détail dans le New York Times Magazine de cette semaine.

Pour tout ce que cela vaut maintenant, beaucoup en Ukraine sont préoccupés par la route à suivre.

“Les élections de mi-mandat aux États-Unis sont l’un des facteurs qui nous préoccupent au sujet de l’hiver”, a déclaré le mois dernier un haut responsable ukrainien à mes collègues, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat alors que les forces ukrainiennes armées presque entièrement par l’Occident cherchaient à récupérer davantage de territoires perdus. les envahisseurs. « La Russie gagnera un avantage avec le nouveau Congrès et avec les Européens qui les font chanter sur la politique énergétique. C’est pourquoi l’offensive actuelle est si importante.

On craint également une réduction de l’aide américaine à l’Ukraine en Europe, où de nombreux gouvernements pourraient ne pas être en mesure de rassembler la capacité ou la volonté politique de combler le vide. « Vous joueriez dans [Russian President Vladimir] Les mains de Poutine », a déclaré à mes collègues Tobias Ellwood, qui préside la commission de la défense du Parlement britannique. “Si l’Amérique recule, Poutine pourrait arracher la victoire aux mâchoires de la défaite.”

