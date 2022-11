Les Ukrainiens se plaignent de la hausse des prix de Starlink — RT World News

Les frais mensuels et le prix du plat devraient augmenter, selon un e-mail que les clients auraient reçu

Les utilisateurs ukrainiens de Starlink exigent des réponses du PDG Elon Musk sur une proposition de hausse des prix de leur Internet par satellite, selon plusieurs tweets publiés mardi. Dimko Zhluktenko, le fondateur d’une ONG dédiée à l’approvisionnement de l’armée en plats Starlink, a condamné l’augmentation de prix de 10 dollars décrite dans les captures d’écran circulant sur les réseaux sociaux comme “pas cool“, mais a promis de”trouver la solution économique.”

Les utilisateurs ont déclaré avoir reçu des e-mails de Starlink les informant que leurs frais de service mensuels passeraient de 65 $ à 75 $, tandis que le coût de l’antenne parabolique devrait passer de 500 $ à 700 $. Les nouveaux frais devraient entrer en vigueur le 29 décembre, mais «si vous ne souhaitez pas continuer votre service, vous pouvez annuler à tout moment“, explique le message.

Un autre utilisateur ukrainien de Twitter, Roman Kyryliuk, a exigé de savoir «quelles raisons ont eu un impact» la hausse des prix, rappelant à Musk que «la situation financière n’est pas bonne ici.”















Les utilisateurs de Starlink en Ukraine bénéficient d’une réduction modeste par rapport à leurs homologues américains, et de nombreux systèmes utilisés par l’armée sont payés par le gouvernement américain, l’OTAN, les ONG et d’autres sponsors de l’effort de guerre de Kiev. Les coûts d’abonnement mensuels en Ukraine ont été réduits en août de 100 $ à 60 $, bien que dans le cadre du nouveau régime de tarification, les plats coûtent un peu moins cher pour les utilisateurs américains (599 $).

Alors que les finances de Musk ressemblent à une boîte noire en raison de la nature privée de ses entreprises, l’homme le plus riche du monde s’est plaint il y a plusieurs mois qu’il avait du mal à supporter le coût de la maintenance de l’armée ukrainienne en ligne, appelant le Pentagone à payer son juste part des coûts du service Internet de haute technologie.

Plus tôt ce mois-ci, quelque 1 300 terminaux Starlink en Ukraine se seraient éteints en raison de factures en souffrance, selon CNN. Le ministère ukrainien de la Défense, conscient du problème imminent de joindre les deux bouts, avait demandé à ses homologues britanniques 3,25 millions de dollars pour combler l’écart, mais il aurait été refusé.

Alors que les utilisateurs ukrainiens et leurs partisans réclamaient des réponses de Musk mardi, le nouveau propriétaire de Twitter semblait être préoccupé par les échanges commerciaux avec Apple et l’establishment médiatique occidental. Lundi, il a révélé que non seulement Apple avait «menacé de retirer Twitter de son App Store“, mais que le géant de la technologie”ne nous dira pas pourquoi.”