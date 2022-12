Les Ukrainiens se concentrent sur la résilience au lendemain des frappes russes majeures

KYIV, Ukraine – Les Ukrainiens se sont précipités pour réparer les dégâts et redémarrer les services samedi, un jour après que l’une des plus lourdes attaques de missiles russes contre les infrastructures a tué au moins cinq personnes et coupé l’électricité et l’eau dans de nombreuses villes principales du pays.

Alors que les Ukrainiens étaient déjà nerveux à propos de nouvelles frappes, de nouvelles explosions ont retenti au-dessus de la ville portuaire d’Odessa tôt samedi et des alertes de raid aérien ont retenti à travers le pays quelques heures plus tard. En milieu de matinée, le commandement général ukrainien a averti que des avions militaires décollaient de la Biélorussie voisine et que l’ensemble de l’Ukraine était une cible potentielle.

Les premiers rapports des responsables ukrainiens samedi faisaient état d’interceptions de missiles entrants. Le commandement militaire sud du pays a déclaré que deux missiles russes entrants avaient été interceptés par sa défense aérienne à Odessa et n’avaient fait aucune victime.

Dans tout le pays, des secouristes et des services publics ukrainiens travaillaient pour rétablir l’approvisionnement en électricité et en eau mis hors service lors d’une grande vague de grèves dans les centrales électriques et les réseaux électriques vendredi.