Les Ukrainiens s’adaptent à la vie sous la menace constante des frappes aériennes

Commentez cette histoire Commentaire

KYIV, Ukraine – Lorsque la sirène familière a retenti vendredi en milieu de matinée, personne dans le café-terrasse du penthouse n’a levé les yeux. Quelques minutes plus tard, l’hôtesse passe de table en table, invitant poliment les gens à entrer. Les ordinateurs portables ont été fermés, les sacs fourre-tout ont été épaulés, les lattes ont été versés des tasses en porcelaine dans des verres en plastique.

Dix minutes plus tard, la plupart des clients étaient installés sur des bancs en bois dans le parking souterrain de l’immeuble. Il n’y avait ni hâte ni agitation. Les ordinateurs portables ont été rouverts, les cafés sirotés avec des pailles, les discussions ont repris sur les smartphones. C’était un exercice de routine sans faille; une habitude de guerre qui est devenue une seconde nature.

Après 16 mois de conflit, les citoyens de la capitale ukrainienne – une ville animée et sophistiquée avec des bars et des cafés à presque tous les coins de rue – se sont depuis longtemps habitués aux avertissements quotidiens de raids aériens. Certains se précipitent vers les stations de métro ou d’autres abris, mais beaucoup ne le font pas, comptant sur le système de défense aérienne de la ville pour abattre des missiles ou des drones russes, et attendant qu’une application gouvernementale leur dise quand le danger est passé.

« Malheureusement, nous nous y sommes habitués », a déclaré Katrina Lopachuk, 35 ans, chef de produit dans un centre commercial. «Nous appelons nos amis et notre famille pour nous assurer qu’ils vont bien, mais nous avons confiance en nos défenses aériennes. Au fond de nous, nous sommes tous encore inquiets, mais vous devez rester calme et continuer votre vie.

Comme des dizaines de milliers d’autres personnes à Kiev, Lopachuk vivait dans un gratte-ciel lorsque la Russie a envahi. Peu de temps après, elle a déménagé dans une petite maison en banlieue. « Je me sentais plus en sécurité près de la terre », a-t-elle déclaré.

Un trio de jeunes amis recroquevillé dans un coin du garage, riant et écoutant de la musique entraînante. Yulia Teran, 22 ans, a déclaré qu’elle était chez elle lors d’un raid aérien l’année dernière lorsqu’un vent puissant a ouvert ses fenêtres. « J’avais vraiment peur à l’époque, mais je me suis adaptée psychologiquement maintenant », a-t-elle déclaré. « C’est devenu normal. »

Pourtant, l’attente d’une heure dans un parking au sous-sol étouffé, avec une voix désincarnée annonçant périodiquement que les conditions du raid aérien étaient toujours en vigueur, a créé une ambiance feutrée de transe. Des amis bavardaient à voix basse, comme dans un musée. Les étudiants branchés sur des écouteurs, éliminant complètement la menace.

Certains résidents plus âgés ont évoqué des moments lointains et déchirants au début de la guerre, lorsque la vie urbaine normale s’est effondrée et que les gens fuyaient ou tentaient désespérément de rejoindre leurs proches.

Une propriétaire de produits de beauté, Yulia Oblinski, 46 ans, s’est souvenue d’une explosion qui a envoyé des piétons et des conducteurs courir pour se mettre à l’abri. Peu de temps après, elle a fait un cauchemar dans lequel des feux d’artifice rouges explosaient. Quand elle s’est réveillée, a-t-elle dit, son mari la secouait et lui disait qu’ils devaient amener les enfants dans un refuge.

Sur un autre banc, un homme lisant un livre a fait quelques observations polies, puis a soudainement commencé à raconter une histoire longue et compliquée sur la tentative de mettre sa mère malade et ses jeunes enfants en sécurité lorsque Kiev a été attaquée pour la première fois. Pendant qu’il parlait, l’épuisement de l’expérience se lisait sur son visage et des larmes lui montèrent brièvement aux yeux.

« Nous ne savions pas où aller », a déclaré l’homme, un employé de bureau dans la cinquantaine qui s’est exprimé à condition qu’il ne soit identifié que par son prénom, Oleh. « Nous n’avions pas assez d’argent pour quitter le pays et il n’y avait aucune zone de sécurité nulle part. Je ne savais pas comment protéger ma famille.

À trois pâtés de maisons, les escaliers en marbre de la station de métro Teatralna mènent à un marché animé avec deux boulangeries, un magasin d’électronique et un fleuriste avec des vases de roses et de lys fraîchement importés. Un autre escalier mène au niveau inférieur où circulent les trains. Ses portes s’ouvrent automatiquement lorsqu’une sirène de raid aérien retentit afin que les gens puissent descendre plus loin vers la sécurité.

Polina Kerneschko, 67 ans, est propriétaire du magasin de fleurs depuis 20 ans, mais elle l’a fermé pendant une grande partie de l’année dernière. Maintenant, les choses sont plus calmes et les affaires sont florissantes, mais elle est toujours prête à fermer à clé et à courir à tout moment.

« J’ai entendu l’alarme hier matin, et je savais quoi faire », a-t-elle déclaré samedi avec un sourire confiant. « Parfois, je suis secoué lorsque les sirènes sont longues ou que les booms sont proches et que les gens commencent à courir », a déclaré Kerneschko. « Mais je les suis juste jusqu’à ce que ce soit fini. »

Alexander Khudolobetz, qui enseigne l’histoire dans un collège voisin, a souvent parqué ses élèves dans la même station de métro lors d’alarmes anti-aériennes. Il a dit que chaque classe reçoit des instructions à l’avance afin qu’ils sachent à quoi s’attendre et comment se comporter.

« Pourtant, je m’inquiète des effets psychologiques à long terme », a déclaré Khudolobetz, 60 ans, grignotant une pâtisserie en attendant son train de retour. « La sécurité est une chose très subjective, surtout pour un enfant. Les sirènes sont très intenses. Nous, les humains, nous adaptons avec le temps, mais nos instincts de base ne se rétablissent jamais.

Un signe le rassure, dit-il. Après 20 ou 30 minutes blottis sous terre, « les enfants commencent à demander dans combien de temps nous allons manger ».

Chez certains adultes, une sorte d’ennui fataliste s’est installé. L’une d’elles est Natalia Bruboleshkov, une femme au foyer qui vit à Podil, un quartier juste au nord du centre-ville où les sirènes ont retenti fort vendredi matin. Plus tard, les autorités ont déclaré avoir intercepté avec succès six missiles de croisière, six missiles « Kinzhal » et un drone de reconnaissance vers 10h30.

« Nous avons entendu des explosions, et elles semblaient proches », a déclaré Bruboleshkov, 34 ans, alors qu’elle était assise sur un banc à l’intérieur de la gare de Teatralna samedi. Lorsque l’avertissement a retenti, se souvient-elle, elle regardait la télévision dans la cuisine; son fils, 12 ans, jouait à des jeux sur son smartphone. Ni l’un ni l’autre ne bougea, dit-elle avec un haussement d’épaules d’excuse. « Nous sommes juste fatigués de tout cela. »

Offrez cet article Article cadeau