Les Ukrainiens rendent hommage à un écrivain primé tué dans l’attaque d’un missile russe contre un restaurant

KYIV, Ukraine (AP) – Des dizaines de personnes avec des fleurs, dont beaucoup sont incapables de retenir leurs larmes, ont fait leurs adieux mardi à un écrivain ukrainien primé qui faisait partie des personnes tuées par une attaque de missile russe contre un restaurant populaire dans l’est de l’Ukraine.

Le service commémoratif de Victoria Amelina, 37 ans, a eu lieu dans la salle principale bondée de la cathédrale Saint-Michel de Kiev, où se déroulent généralement des cérémonies pour les soldats tués sur le champ de bataille.

Amelina est décédée dans un hôpital des suites de blessures subies lors de la grève du 27 juin dans un restaurant populaire fréquemment visité par les journalistes et les travailleurs humanitaires de la ville de Kramatorsk. Douze autres personnes ont également perdu la vie dans l’attaque.

« Habituellement, nous nous réunissons ici pour dire au revoir aux plus méritants », a déclaré l’archimandrite Lavrentii, le prêtre orthodoxe qui dirigeait le service. « Compte tenu de l’époque dans laquelle nous vivons, mener une vie digne et digne pour chacun de nous est le meilleur hommage que nous puissions offrir à la mémoire de ceux qui sont décédés dans l’éternité. »

Une centaine de personnes, dont des représentants de la communauté littéraire ukrainienne, des proches et des habitants de Kiev, se sont réunies à l’église pour honorer Amelina, une éminente écrivaine qui avait détourné son attention de la littérature vers la documentation des crimes de guerre russes après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022.

Les personnes en deuil se sont approchées du cercueil fermé, touchant doucement le drapeau ukrainien jaune et bleu qui le recouvrait. Beaucoup n’ont pas pu retenir leurs larmes. À gauche du cercueil, des personnes ont déposé des fleurs, dont certaines étaient ornées de rubans aux couleurs du drapeau ukrainien. À la fin de l’adieu, une montagne de fleurs se tenait à côté d’un portrait d’Amelina, une femme rousse au visage pâle et au regard pénétrant photographié sur un fond sombre.

Des funérailles auront lieu mercredi à Lviv, la ville natale d’Amelina.

Dmytro Kovalchuk, 31 ans, dînait avec Amelina au restaurant lorsqu’un missile russe Iskander a frappé le bâtiment. Il a travaillé comme producteur pour une équipe d’écrivains – Amelina et un groupe d’auteurs colombiens.

Il a dit qu’Amelina était la première à être évacuée à l’hôpital. Elle a été blessée lorsque le toit s’est effondré et un morceau de fer a heurté sa tête.

« Victoria est restée à sa place telle qu’elle était », se souvient Dmytro. Il semblait qu’elle allait bien, mais elle ne répondait pas lorsqu’on l’appelait par son nom.

« Ce fut un honneur de travailler avec elle », a déclaré Kovalchuk, ajoutant qu’Amelina était une personne très polie et gentille.

Après le service, le cercueil et les fleurs ont été chargés dans un long véhicule noir qui est parti pour Lviv au son fort et envoûtant de la trembita, un cor alpin ukrainien en bois.

Victoria Amelina est l’une des plus de 60 artistes tuées en Ukraine depuis le début de la guerre à grande échelle, a déclaré Tetiana Teren, directrice de PEN Ukraine.

« Elle doutait que la littérature et la culture puissent avoir un impact et soutenir le pays pendant une guerre génocidaire aussi horrible. Et elle a commencé à chercher son propre rôle, ce qu’elle pourrait apporter », a déclaré Teren, tenant un drapeau ukrainien, à propos de la décision d’Amelina de documenter les crimes de guerre.

« Victoria croyait fermement que non seulement nous devons gagner cette guerre, mais nous devons également traduire en justice et tenir pour responsables tous ceux qui ont commis des crimes, qui continuent de tuer des Ukrainiens et de saper notre culture ».

Amelina est née le 1er janvier 1986 à Lviv. En 2014, elle a publié son premier roman, « Le syndrome de novembre ou Homo Compatiens », qui a été sélectionné pour le prix ukrainien Valeriy Shevchuk.

Elle a ensuite écrit deux livres pour enfants primés et un autre roman. En 2017, son roman, « Dom’s Dream Kingdom », a reçu des distinctions nationales et internationales, notamment le prix de la ville de littérature de l’UNESCO et le prix de littérature de l’Union européenne.

Sa fiction et ses essais ont été traduits dans de nombreuses langues, dont l’anglais, le polonais, l’italien, l’allemand, le croate, le néerlandais, le tchèque et le hongrois.

En 2021, elle fonde le New York Literature Festival, qui se déroule dans une petite ville appelée New York dans la région de Donetsk en Ukraine.

Depuis le début de l’invasion, Amelina s’est consacrée à documenter les crimes de guerre russes dans l’est de l’Ukraine, a déclaré PEN America. A Kapytolivka, près d’Izium, elle découvre le journal de Volodymyr Vakulenko, un écrivain ukrainien tué par les Russes.

Elle a également commencé à écrire son premier ouvrage de non-fiction en anglais peu de temps avant sa mort. Dans « War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War », Amelina raconte des histoires de femmes ukrainiennes recueillant des preuves de crimes de guerre russes. Il devrait être publié prochainement, selon PEN Ukraine.

Hanna Arhirova, Associated Press