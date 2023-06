Les Ukrainiens regardent avec ravissement le déroulement de la mutinerie de Wagner

Les mercenaires russes de Wagner ont lancé une insurrection armée contre les hauts gradés russes.

En réponse, les autorités russes ont déclaré que la sécurité avait été renforcée dans plusieurs régions.

Moyennetandis que les gens ordinaires en Ukraine ont réagi avec amusement.

Les habitants de Kiev ont déclaré samedi à l’AFP qu’ils étaient « très heureux » de la mutinerie du groupe de mercenaires Wagner contre Moscou et espéraient que les combats internes affaibliraient les troupes russes sur le champ de bataille.

Les mercenaires de Wagner qui ont été le fer de lance d’une grande partie des combats en Ukraine se sont rebellés contre les chefs militaires russes et avancent vers le nord en direction de Moscou après s’être emparés d’une base militaire clé dans le sud.

Le président russe Vladimir Poutine a juré de vaincre la révolte et d’écarter la menace de guerre civile.

Les gens dans les rues de la capitale ukrainienne ont réagi avec joie.

« Je m’attendais à ce que quelque chose » comme ça se produise « mais pas si vite », a déclaré Ilya Tsvirkun, 21 ans. « Je pensais que tout commencerait après la fin de la guerre. Mais ça a commencé plus tôt et c’est très bien. »

Il a déclaré qu’il pensait que Poutine « retirerait certaines troupes » d’Ukraine pour aider à lutter contre la mutinerie chez lui, ce qui faciliterait la tâche des forces ukrainiennes.

‘Beaucoup de plaisir’

Kiev a lancé sa contre-offensive au début du mois, dans l’espoir de reprendre le territoire occupé par la Russie dans le sud et l’est du pays.

Alors que l’équipe du chef de Wagner Yevgeny Prigozhin a combattu à l’avant-garde de l’offensive russe en Ukraine, ces derniers mois, elle s’est engagée dans une querelle amère avec les dirigeants militaires de Moscou.

Prigozhin a accusé à plusieurs reprises le ministre de la Défense Sergei Shoigu et Valery Gerasimov, chef d’état-major général, de la mort de ses combattants.

Bogdan Teodorovskiy, 19 ans, habitant de Kiev, a qualifié les combats de « très amusants ».

« Nous devons juste regarder, et nous encourageons les deux côtés », a-t-il déclaré, faisant référence à Wagner et à l’armée russe. « J’espère qu’ils nous laisseront tranquilles et qu’ils rivaliseront mieux les uns avec les autres. »

Les forces de Prigozhin, renforcées par des dizaines de milliers de recrues de prison, ont joué un rôle central dans la prise par la Russie de la ville de Bakhmut dans la région orientale de Donetsk, la bataille la plus longue et la plus sanglante du conflit.

Wagner s’est depuis retiré de la région, laissant la place à l’armée russe régulière, mais les combats se poursuivent autour de la ville et les troupes ukrainiennes attaquent ses flancs.

Mariya, 22 ans, a déclaré qu’elle pensait que les combats internes auraient un impact sur le champ de bataille en Ukraine.

« Peut-être que maintenant certaines forces de Wagner se retireront (ailleurs) et que l’armée russe régulière sera là. Et comme nous le savons, elles n’ont pas le sang froid et elles seront peut-être plus faciles à vaincre », a-t-elle déclaré.

Au début, elle pensait qu’il « existait encore une sorte d’accord entre le ministère (russe) de la Défense et le groupe Wagner, juste pour détourner l’attention de notre contre-offensive… pour renforcer leurs forces ».

Mais elle se demande aussi si la mutinerie n’est pas un coup médiatique.

« C’est pourquoi je pense que nous devons suivre l’actualité, et si quelque chose de grave se passe vraiment là-bas, cela pourrait être un véritable coup d’État », a-t-elle déclaré.

« Fin de la misère »

Wagner « a lancé son offensive, ils vont atteindre Moscou », a déclaré Mykhailo, 50 ans.

« Je pense qu’il y a toutes les raisons pour que nos forces armées gagnent. Je pense que cela affaiblira les troupes russes, cela affaiblira les forces politiques internes de la Russie. Je pense que c’est formidable », a-t-il déclaré.

Olga, 45 ans, a déclaré qu’elle espérait que le conflit entre le groupe Wagner et l’armée russe « sera la fin de cette guerre, et que ce sera la fin de notre misère et de notre chagrin ».

Au milieu de la tourmente, trois personnes ont été tuées et 11 blessées à Kiev après des frappes aériennes russes à travers le pays pendant la nuit, a annoncé samedi l’Ukraine.