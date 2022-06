Les Ukrainiens recherchent 20 disparus après l’attaque d’un centre commercial par la Russie

KREMENCHUK, Ukraine (AP) – Les forces russes se sont battues mercredi pour encercler le dernier bastion de l’armée ukrainienne dans une province orientale longtemps contestée alors que le choc se répercutait sur une frappe aérienne russe sur un centre commercial qui a tué au moins 18 personnes dans le centre du pays par jour plus tôt.

La bataille de Moscou pour arracher toute la région du Donbass à l’Ukraine a vu les forces russes pousser vers deux villages de la province de Lougansk au sud de la ville de Lysychansk tandis que les troupes ukrainiennes se battaient pour empêcher leur encerclement.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré que les forces russes faisaient des “avancées progressives” dans leur offensive pour capturer la ville. Lysychansk est la dernière grande région de la province sous contrôle ukrainien après le retrait des combattants ukrainiens de la ville voisine de Sievierodonetsk.

Les troupes russes et leurs alliés séparatistes contrôlent 95% de Lougansk et détiennent environ la moitié de la région de Donetsk, l’autre province qui compose le Donbass, majoritairement russophone.

La dernière évaluation de l’Institute for the Study of War, un groupe de réflexion basé à Washington, a déclaré que les Ukrainiens étaient probablement en train de se retirer des combats pour rechercher des positions plus défendables tout en épuisant les forces militaires russes en main-d’œuvre et en ressources.

Pendant ce temps, les équipes ont continué à fouiller les décombres du centre commercial de Krementchouk, où les autorités ukrainiennes affirment que 20 personnes sont toujours portées disparues. Les autorités de la ville ont décrété trois jours de deuil.

L’explosion de la frappe aérienne de mardi a été si puissante que les proches pourraient ne pas être en mesure de retrouver la moindre trace des restes de leurs proches.

L’attachée de presse des services d’urgence de l’État ukrainien, Svitlana Rybalko, a déclaré à l’Associated Press qu’en plus des 18 personnes tuées, les enquêteurs ont trouvé des fragments de huit autres corps. Un certain nombre de survivants étaient soignés pour des blessures telles que des fractures du crâne et des membres sectionnés.

« La police ne peut pas dire avec certitude combien il y a de (victimes). Nous ne trouvons donc pas les corps mais des fragments de corps », a déclaré Rybalko. “Maintenant, nous nettoyons à l’épicentre même de l’explosion. Ici, nous ne pouvons pratiquement pas trouver de corps en tant que tels.

Plusieurs familles se sont tenues à côté de ce qui restait du centre commercial d’Amstor mercredi matin dans l’espoir de retrouver des êtres chers disparus. Une jeune femme assise les jambes croisées sur le sol pleurait derrière des lunettes de soleil foncées.

“C’est un pur génocide”, a déclaré la résidente Tatiana Chernyshova en allant déposer des fleurs sur le site. «De telles choses ne peuvent pas arriver au 21e siècle. Les gens pacifiques souffrent.

“Nous devons engager tout le monde pour aider à arrêter la guerre, nous aider à combattre ces racailles – ces agresseurs russes”, a déclaré Chernyshova. “Il faut l’arrêter par tous les moyens possibles.”

Des psychologues travaillant sur le site avec des familles ont déclaré à l’AP qu’ils essayaient d’aider les gens à accepter leur perte.

“Nous essayons de les aider à libérer leurs émotions maintenant, car plus tard cela devient plus difficile et beaucoup plus douloureux”, a déclaré un psychologue, qui n’a pas donné son nom car il n’était pas autorisé à parler à la presse.

Après l’attaque du centre commercial, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de devenir un État “terroriste” menant des “actes terroristes quotidiens”. Mercredi, il a reproché à l’Otan de ne pas mieux embrasser ou équiper son pays assiégé.

“La politique de la porte ouverte de l’OTAN ne devrait pas ressembler aux vieux tourniquets du métro de Kyiv, qui restent ouverts mais se ferment lorsque vous vous en approchez jusqu’à ce que vous payiez”, a déclaré Zelenskyy aux dirigeants de l’OTAN réunis à Madrid, s’exprimant par liaison vidéo. « L’Ukraine n’a-t-elle pas assez payé ? Notre contribution à la défense de l’Europe et de toute la civilisation n’a-t-elle pas été suffisante ?

Il a demandé des systèmes d’artillerie plus modernes et d’autres armes et a averti les dirigeants qu’ils devaient soit fournir à l’Ukraine l’aide dont elle avait besoin pour vaincre la Russie, soit “faire face à une guerre retardée entre la Russie et vous-même”.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a rejeté mercredi ce qu’elle a qualifié de “provocation flagrante” du gouvernement ukrainien en tentant de rejeter la responsabilité de l’attaque du missile sur le centre commercial sur l’armée russe.

“Tous ces faux, malheureusement, ont été reproduits et distribués”, a déclaré Zakharova.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré qu’il y avait une “possibilité réaliste” que la frappe de missile sur le centre commercial “était destinée à toucher une cible d’infrastructure à proximité”.

“Les planificateurs russes restent très probablement disposés à accepter un niveau élevé de dommages collatéraux lorsqu’ils perçoivent la nécessité militaire de frapper une cible”, a déclaré le ministère. “Il est presque certain que la Russie continuera à mener des frappes dans le but d’interdire le réapprovisionnement des forces ukrainiennes de première ligne.”

L’armée russe connaît également une pénurie “d’armes de frappe de précision plus modernes” qui, combinées aux “déficiences professionnelles de leurs planificateurs de ciblage”, aggravent les pertes civiles, a déclaré le ministère britannique.

Dans le sud de l’Ukraine, une frappe de missile russe dans la ville de Mykolaïv a tué au moins quatre personnes et en a blessé cinq après qu’un missile a touché un immeuble à plusieurs étages mercredi, a déclaré le gouverneur régional Vitaliy Kim.

Mykolaïv est un port majeur dans le sud de l’Ukraine et sa saisie – ainsi qu’Odessa plus à l’ouest – serait la clé de l’objection de la Russie à couper l’Ukraine de sa côte de la mer Noire.

Le ministère russe de la Défense a déclaré dans un communiqué que la frappe de missiles sur Mykolaïv visait une base d’entraînement de “mercenaires étrangers”, ainsi que des dépôts de munitions.

Les forces russes ont régulièrement percuté les dépôts d’armes et de munitions ukrainiens, les entrepôts de pétrole et d’autres installations à travers l’Ukraine.

Vitali Klitschko, le maire de la capitale ukrainienne, Kyiv, a exhorté les dirigeants de l’OTAN à Madrid à faire tout ce qu’il fallait pour arrêter la guerre, affirmant que si l’Ukraine était vaincue, “vous serez les prochains”.

« Si cela ne s’arrête pas maintenant, nous allons tous être touchés. Le monde libre, le soi-disant monde libre va être affecté. Et l’OTAN et la société mondiale doivent apprendre à agir rapidement », a déclaré Klitschko.

Par ailleurs, les dirigeants de l’Union européenne ont approuvé mercredi un paquet de 600 millions d’euros pour résoudre les problèmes de sécurité alimentaire provoqués par la guerre en Ukraine. L’argent, provenant des réserves du Fonds européen de développement, sera destiné aux pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.

Karmanau a rapporté de Lviv, en Ukraine. Frank Griffiths à Londres, Maria Grazia Murru à Kyiv et Samuel Petrequin à Bruxelles y ont contribué.

Suivez la couverture de la guerre par l’AP sur https://apnews.com/hub/russia-ukraine.

Francesca Ebel et Yuras Karmanau, Associated Press