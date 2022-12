Les Ukrainiens qui ont fui la guerre s’apprêtent à célébrer le premier Noël au Canada, loin de leurs proches

Anastasiia Tertyshna se souvient d’avoir été assise autour de la table du dîner dans la maison de ses parents dans l’est de l’Ukraine l’année dernière, la veille de Noël, faisant des blagues avec son mari et ses frères et sœurs alors qu’ils mangeaient un pudding traditionnel typiquement préparé pour les vacances.

Ce sera une scène bien différente cette année alors que Tertyshna marque la saison au Canada, loin de son mari, de ses parents et d’autres membres de sa famille après avoir fui la guerre en Ukraine.

« Je ne sais pas quand je pourrai les voir », dit-elle dans une interview. « J’aimerais que mes proches soient avec moi ici au moins. Mais il est impossible.”

Tertyshna, qui est arrivée à Mississauga, en Ontario, il y a environ deux mois, fait partie des dizaines de milliers de nouveaux arrivants ukrainiens qui célèbrent leur premier Noël au Canada tout en s’inquiétant pour les êtres chers qu’ils ont dû laisser derrière eux.

Tertyshna dit que son plan de Noël cette année est d’appeler son mari à Kyiv et de se joindre virtuellement à une réunion de famille à laquelle il prévoit d’assister.

“Je les verrai tous en vidéo”, dit-elle. “Je vais probablement pleurer.”

En Ukraine, beaucoup marquent la saison des fêtes du 6 au 19 janvier, selon le calendrier orthodoxe, le Noël orthodoxe tombant le 7 janvier.

Tertyshna dit que même s’il sera difficile de célébrer les fêtes loin de ses proches, elle espère participer aux festivités au Canada le jour de Noël ainsi qu’au Noël orthodoxe.

Le 25 décembre, elle et ses amis prévoient de visiter le centre-ville de Toronto pour découvrir les traditions de Noël canadiennes. La veille de Noël orthodoxe, elle prévoit de dîner avec la famille avec laquelle elle vit et le matin du 7 janvier, elle espère visiter une église à Toronto.

Certains nouveaux arrivants ukrainiens prévoient de célébrer Noël le 25 décembre plutôt que le 7 janvier cette année en guise de protestation contre l’Église orthodoxe russe, qui soutient l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Korzhenovska Yuliia, qui est arrivée au Canada en provenance d’Ukraine en août, dit que sa famille a commencé à discuter de changement à l’occasion de Noël après l’annexion de la péninsule de Crimée par la Russie en 2014. Ils ont célébré Noël le 25 décembre pour la première fois l’année dernière.

« Maintenant, je suis sûre à 100 % que c’était une bonne décision pour nous », dit-elle, notant que l’objectif de sa famille était de se distancer de la culture russe. Elle et sa colocataire feront de même cette année.

“Pour moi, Noël le 7 janvier, cela me rappelle davantage la tradition russe”, dit-elle. “Je veux le garder loin de la Russie, de la tradition russe.”

Yuliia dit que cela la rend “très triste” de savoir que sa famille ne sera pas avec elle pendant cette saison des fêtes, mais elle espère pouvoir les retrouver pour les vacances de l’année prochaine.

“C’est vraiment, vraiment dur”, dit-elle.

Les hommes ukrainiens âgés de 18 à 60 ans n’ont pas le droit de quitter le pays depuis l’invasion de la Russie. Par conséquent, de nombreux nouveaux arrivants qui sont arrivés au Canada sont des femmes et des enfants, séparés des membres masculins de leur famille.

Olya Bolshov, une mère de deux enfants qui vit maintenant à Toronto, dit qu’il sera difficile de célébrer Noël pendant que son mari reste en Ukraine, mais elle fait preuve de courage pour montrer à ses enfants que les “envahisseurs russes” n’ont pas pu voler leur joie.

“Nous ne sommes pas vraiment d’humeur à faire la fête parce qu’il y a une guerre en Ukraine, et toutes nos pensées et nos prières sont évidemment là-bas”, dit-elle par l’intermédiaire de son mari, qui était au téléphone et a traduit ses paroles.

Bolshov a rappelé que récemment sa fille de huit ans avait demandé s’il était sécuritaire pour Saint Nicolas – la version ukrainienne du Père Noël – de se rendre en Ukraine et d’y distribuer des cadeaux pour les enfants.

“Elle s’inquiétait de savoir si Saint-Nicolas se rendrait ou non en Ukraine, car les Russes bombardent et il y a beaucoup de roquettes qui volent”, dit-elle.

L’église orthodoxe ukrainienne St. Demetrius à Toronto espère aider les nouveaux arrivants ukrainiens à marquer la saison en les accueillant pour un service de dîner la veille de Noël orthodoxe.

Darcia Moskaluk-Rutkay, vice-présidente de l’église, dit que le plan est de servir Sviat Vechir, 12 plats sans viande que les Ukrainiens orthodoxes préparent pour le dîner de la veille de Noël, “afin qu’ils sachent qu’ils ne sont pas oubliés”.

Moskaluk-Rutkay dit que de nombreuses familles de nouveaux arrivants n’ont peut-être pas les moyens de préparer les plats ou de savoir où elles peuvent se procurer les épices et autres ingrédients nécessaires, alors l’église intervient pour servir le repas.

Née au Canada de parents ukrainiens, Moskaluk-Rutkay dit que sa famille a préservé ses traditions pendant des décennies et qu’elle veut aider les autres à faire de même.

« En tant qu’anciens Ukrainiens canadiens et immigrants, nous avons apporté cela au Canada et nous l’avons maintenu », déclare Moshaluk-Rutkay, qui est également présidente de l’Association des femmes ukrainiennes du Canada.

“Les occupants essaient d’anéantir nos traditions, et il est si important de maintenir notre tradition pour qu’elle continue et pour que les occupants ne gagnent pas à cet égard.”

—Sharif Hassan, La Presse canadienne

réfugiéUkraine