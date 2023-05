Les Ukrainiens qui ont fui la guerre font face à des milliers de frais de scolarité internationaux

Polina Gaga se souvient à quel point elle était ravie de recevoir sa lettre d’admission de l’Université Carleton plus tôt ce mois-ci.

Mais la jeune fille de 17 ans a déclaré que son excitation s’était rapidement transformée en consternation lorsqu’elle a réalisé combien on lui facturait pour une année d’études.

« Quand j’ai ouvert ma lettre, elle disait que les frais de scolarité estimés pour un an pour mon programme étaient d’environ 32 000 à 47 000 dollars », a déclaré Gaga. « J’étais vraiment choqué et triste à ce moment-là, et je ne savais vraiment pas quoi faire ensuite. »

Il y a un peu plus d’un an, Gaga a fui la guerre dans son pays d’origine pour arriver à Ottawa avec un visa en vertu des mesures d’autorisation Canada-Ukraine pour les voyages d’urgence (CUAET). À l’époque, elle avait dit qu’elle ne s’attendait pas à rester au Canada plus de quelques mois.

« J’avais l’intention d’aller dans l’une des plus grandes universités technologiques d’Ukraine », a-t-elle déclaré. « J’avais très bien planifié mon avenir… J’attendais déjà avec impatience mon futur travail, mes futurs amis, mon futur appartement. »

Mais alors que la guerre s’intensifiait, Gaga a déclaré qu’il devenait évident qu’elle ne reviendrait pas. Elle s’est inscrite à l’école secondaire Hillcrest pour terminer sa 12e année et a décidé d’étudier les technologies de l’information à l’Université Carleton.

Gaga dit qu’elle était ravie de recevoir sa lettre d’admission de l’Université Carleton, illustrée ici. Son excitation s’est rapidement transformée en choc lorsqu’elle a réalisé à quel point ses frais de scolarité allaient être élevés. (Avanthika Anand/CBC)

Elle a vite compris que la poursuite de son rêve aurait un coût élevé.

Les Ukrainiens comme Gaga avec un visa sous CUAET ne sont pas considérés comme des réfugiés. Contrairement aux personnes ayant le statut de réfugié, qui seraient généralement considérées comme des étudiants nationaux, elles doivent payer des frais d’inscription internationaux pour poursuivre des études au Canada.

« Difficile pour nous »

Les étudiants nationaux sont généralement facturés entre 7 000 $ et 9 000 $ par année d’études. Les frais de scolarité pour les étudiants internationaux, en revanche, varient généralement d’environ 25 000 $ à 40 000 $ par an, selon le programme d’études et l’université.

Gaga a déclaré que lorsqu’elle avait reçu sa lettre d’admission, elle avait vérifié auprès de Carleton et l’école avait confirmé qu’elle devrait payer les frais d’inscription des étudiants internationaux.

Le seul soutien financier que Gaga reçoit de l’université, a-t-elle dit, est une bourse de 4 000 $ accordée en fonction de ses notes.

Pourtant, Gaga a déclaré qu’elle était déterminée à obtenir son diplôme et travaille actuellement à temps partiel chez Starbucks, avec l’intention d’accepter deux autres emplois cet été pour financer ses études. Elle a ajouté que sa mère avait une petite épargne qui servirait également à ses frais de scolarité.

« Ce sera vraiment difficile pour nous », a-t-elle déclaré, « [But] Je suis prêt à faire de mon mieux pour rester ici et payer ces frais. »

« Beaucoup trop cher »

Pour Marina Mokretska, 33 ans, fréquenter une université canadienne n’est tout simplement pas possible.

« C’est beaucoup trop cher et je ne peux pas me le permettre en ce moment », a-t-elle déclaré.

Mokretska a fui son Kiev natal au Canada cet hiver avec son enfant en bas âge et son mari, laissant derrière elle sa carrière de 10 ans en tant qu’avocate.

À son arrivée, Mokretska a déclaré qu’elle avait immédiatement commencé à se pencher sur le processus de reconnaissance de son diplôme en droit au Canada.

Marina Mokretska est arrivée au Canada il y a un peu plus de deux mois, avec un visa CUAET. Elle dit qu’elle ne peut pas payer les frais de scolarité internationaux pour étudier au Canada. (Avanthika Anand/CBC)

Mokretska a déclaré qu’elle avait appris qu’elle devrait suivre plusieurs cours universitaires sur le droit canadien, ainsi que réussir des examens administrés par le Comité national d’accréditation (NCA) pour recevoir un certificat de qualification qui lui permettrait de faire une demande d’admission au barreau.

Mokretska a déclaré que bien que les frais pour passer les examens du NCA soient chers, elle a été très déçue lorsqu’elle a vu le prix des cours universitaires pour les étudiants internationaux.

« Cela a brisé mon espoir », a-t-elle déclaré. « Ce n’est tout simplement pas faisable pour moi. »

En conséquence, Mokretska a déclaré qu’elle reportait « indéfiniment » son processus d’éducation et d’accréditation et cherchait des « emplois de survie » pour aider à subvenir aux besoins de sa famille.

« J’espère que je parviendrai à revenir à mes rêves juridiques », a-t-elle déclaré.

Manque de soutien pour les étudiants ukrainiens

Le manque de soutien pour les Ukrainiens désireux de poursuivre des études supérieures les place dans une position « horrible » et peut entraîner un « gaspillage » de talents, selon le directeur exécutif du Congrès ukrainien canadien Ihor Michalchyshyn.

« Nous avons invité des gens à venir fuir au Canada, mais ils sont essentiellement coincés parce qu’il n’y a aucun moyen qu’ils soient en mesure de payer ce genre d’argent », a-t-il déclaré.

Michalchyshyn a ajouté que les gouvernements provinciaux et les établissements postsecondaires à travers le Canada doivent faire plus pour soutenir les Ukrainiens qui souhaitent poursuivre des études supérieures.

Dans un e-mail, l’Université Carleton a déclaré qu’elle avait contacté les étudiants de nationalité ukrainienne pour fournir des ressources et offrir « un soutien dans des domaines tels que l’aide financière, le logement, les universitaires et les conseils en matière d’immigration … au cas par cas. . »

L’Université Carleton dit qu’elle fournit un soutien « dans des domaines tels que l’aide financière, le logement, les universitaires et les conseils en matière d’immigration … au cas par cas » aux étudiants ukrainiens titulaires d’un visa CUAET. (Danny Globerman/CBC)

Le communiqué ajoute que l’université suit la procédure d’exploitation de déclaration des frais de scolarité et des frais accessoires du ministère des Collèges et Universités.

Cette procédure permet aux établissements d’enseignement postsecondaire d’établir des frais d’inscription aux étudiants internationaux aux niveaux qu’ils jugent appropriés, avec certaines exemptions.

Carleton n’a pas répondu aux questions quant à savoir si elle envisagerait de modifier sa politique sur les frais des étudiants internationaux ou de faire des exceptions pour les étudiants ukrainiens.

Plus tôt ce mois-ci, le ministre de l’Enseignement supérieur de la Saskatchewan, Gordon Wyant, a annoncé que la province dépenserait 400 000 $ pour accueillir les étudiants ukrainiens en tant qu’étudiants nationaux.

Le ministère des Collèges et Universités de l’Ontario n’a pas répondu aux questions sur ce que la province pourrait faire pour aider à exempter les étudiants ukrainiens des frais de scolarité des étudiants internationaux.

Dans un e-mail, un porte-parole du ministère a déclaré que le gouvernement de l’Ontario fournit près de 2 millions de dollars par an disponibles « aux étudiants nationaux et internationaux à temps plein et à temps partiel dans les établissements publics, qui ont été chargés d’émettre des bourses, en donnant la priorité aux étudiants touchés par le conflit en Ukraine. »