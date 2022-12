Les Ukrainiens pourraient mourir du froid glacial à cause des attaques du réseau électrique russe, selon le gouverneur de Donetsk | Nouvelles du monde

Les Ukrainiens risquent de mourir de froid cet hiver à cause des attaques russes contre les sources d’électricité, a déclaré le gouverneur de la région orientale de Donetsk.

Pavlo Kyrylenko a déclaré à Sky News que les autorités ukrainiennes faisaient tout leur possible pour fournir du bois de chauffage et des poêles aux habitants vivant encore dans les villes et villages de première ligne de sa province qui n’ont ni électricité, ni gaz ni eau courante à des températures inférieures à zéro.

Mais il a ajouté que l’intensité des bombardements russes signifie qu’il est très difficile de réparer les infrastructures essentielles “donc les gens vivent les pires et les plus difficiles moments”.

Des hubs spéciaux – connus sous le nom de “points d’invincibilité” qui fournissent une source d’électricité et de chaleur – sont également proposés même dans les zones où il y a des combats.

“Mais l’ennemi comprend cela… et l’ennemi tire et lance des frappes de missiles précisément sur ces points chauds”, a déclaré M. Kyrylenko, s’exprimant dans la ville de Kramatorsk.

Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait que des gens ne meurent cet hiver à cause du froid, le gouverneur a répondu: “En raison du fait qu’il n’y a pas de chauffage, il y a un risque que des gens meurent d’hypothermie.”

Mais la menace la plus immédiate vient de l’artillerie russe et des tirs de roquettes.

Le gouverneur, vêtu de treillis militaires, a déclaré que les combats les plus féroces de la guerre font actuellement rage autour de la ville de Bakhmut dans sa province, où les forces russes tentent de percer les lignes ukrainiennes.

Il a dit qu’ils ne réussiraient pas.

5:20

À l’intérieur de l’effort de secours de Bakhmut



Les mercenaires et les troupes russes concentrent leur puissance de feu sur Bakhmut après avoir subi des défaites dans la province de Kharkiv, au nord-est, et à Kherson, au sud.

“Par conséquent, la situation là-bas est assez grave, car il y a une grande concentration de main-d’œuvre, d’équipements et de tous types d’armes : des avions aux hélicoptères et aux armes légères”, a-t-il déclaré.

Pourquoi la bataille de Bakhmut est importante

La branche du renseignement du ministère britannique de la Défense – Defense Intelligence – a déclaré dans un message sur Twitter début décembre que Bakhmut était le principal “effort offensif” de la Russie depuis août, bien que la capture de la ville n’ait qu’une “valeur opérationnelle limitée”.

Il a déclaré que la campagne avait été “disproportionnellement coûteuse” et qu’il y avait une “possibilité réaliste” que la prise de la ville soit principalement devenue un “objectif politique symbolique pour la Russie”.

Image:

Pavlo Kyrylenko dit que les troupes “feront tout” pour empêcher la Russie de prendre Bakhmut



Encore Ukraine consacre beaucoup de ressources à sa défense.

M. Kyrylenko a expliqué pourquoi empêcher la Russie de capturer Bakhmut est important.

Premièrement, il s’agissait de refuser au Kremlin la victoire de la propagande d’être sur le point de déclarer une victoire après tant de défaites, a-t-il déclaré.

Deuxièmement, il était important d’empêcher les forces russes de se déplacer avant que les températures ne descendent sensiblement en dessous de zéro pour l’hiver.

“Troisièmement, la capture stratégique de Bakhmut donnerait à l’ennemi la possibilité de se déplacer en direction de… colonies comme Kostyantynivka et Druzhkivka, et de se déplacer vers la partie centre-nord de la région”, a déclaré le gouverneur.

Il a déclaré que les troupes ukrainiennes “feraient tout pour empêcher que cela ne se produise”.