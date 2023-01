Les Ukrainiens pleurent au moins 59 morts dans des endroits que beaucoup considèrent comme à l’abri de la guerre

BROVARY, Ukraine –

Un petit balai et une pelle à poussière à la main, Olga Prenzilevich nettoie les débris le long de la route dans une banlieue endormie de Kyiv à côté d’un monticule bouclé de véhicules carbonisés et d’épaves difformes.

Mais elle ne peut pas balayer le terrible souvenir d’avoir vu l’hélicoptère gouvernemental qui transportait le ministre de l’Intérieur ukrainien dégringoler dans le brouillard et s’écraser sur le bâtiment de la maternelle. Ou la course effrénée qui a suivi pour sauver les enfants, leurs corps minuscules en flammes.

“Je suis toujours sous le choc”, dit le gardien de 62 ans, l’odeur âcre de brûlure toujours dans l’air.

À proximité, Oksana Yuriy, 33 ans, regarde les enquêteurs photographier la scène pour tenter de reconstituer comment l’accident de mercredi s’est produit.

“Je pensais que c’était un endroit sûr”, a-t-elle déclaré. “Maintenant, je comprends qu’il n’y a rien de tel.”

C’est la dure leçon que les Ukrainiens ont dû apprendre en une semaine de deuil d’au moins 59 morts dans des endroits que beaucoup considéraient comme à l’abri de la violence de la guerre contre la Russie, qui en est maintenant à son 11e mois.

Depuis février, ils ont vu des vies perdues à la suite de tirs de missiles et de combats sur le champ de bataille, et des civils mourir dans des écoles, des théâtres, des hôpitaux et des immeubles d’habitation. Ils ont subi des pertes irrémédiables : un être cher, un chez-soi et pour certains, tout espoir pour l’avenir.

Mais la semaine dernière semblait avoir une cruauté particulière.

Tout a commencé le week-end dernier, lorsqu’un barrage de missiles russes a percuté un complexe d’appartements qui abritait environ 1 700 personnes dans la ville de Dnipro, dans le sud-est du pays. Le tir de barrage du 14 janvier a tué 45 civils, dont six enfants – la frappe la plus meurtrière contre des civils depuis le printemps – dans une zone autrefois considérée comme sûre pour beaucoup de ceux qui ont fui les zones de première ligne plus à l’est.

Puis est venu l’accident d’hélicoptère de mercredi dans le jardin d’enfants de Brovary, dans la banlieue de Kyiv, qui a fait 14 morts, dont le ministre de l’Intérieur Denys Monastyrskyi, d’autres membres de son ministère et l’équipage de l’avion. Un enfant au sol a été tué et 25 personnes ont été blessées, dont 11 enfants.

Monastyrskyi, 42 ans, se rendait sur la ligne de front lorsque l’hélicoptère Super Puma s’est écrasé dans le brouillard, bien qu’aucune cause officielle n’ait été déterminée.

Des fleurs se sont accumulées vendredi à la clôture devant le jardin d’enfants. Une femme de 73 ans a accroché un sac en plastique rempli de plantes d’aloe vera après avoir lu qu’elles pourraient aider à guérir les victimes de brûlures.

Mais tout le deuil n’était pas à Brovary ou à Dnipro.

Dans un cimetière de la ville de Bucha, près de la capitale, Oleksy Zavadskyi a été inhumé après être tombé au combat à Bakhmut, où les combats sont intenses depuis des mois. Sa fiancée, Anya Korostenstka, a jeté de la terre sur son cercueil après qu’il ait été descendu dans la tombe. Puis elle s’est effondrée en larmes.

“Le courage de nos militaires et les motivations du peuple ukrainien ne suffisent pas”, a déclaré le président Volodymyr Zelensky lors d’une conférence de presse jeudi au palais Mariinsky à Kyiv.

Il était apparu un jour plus tôt dans un lien vidéo vers le Forum économique mondial de Davos, en Suisse, où il avait demandé à son public de haut niveau de se tenir silencieusement pour honorer les personnes tuées dans l’accident d’hélicoptère. Son épouse, Olena Zelenska, qui s’était rendue à la conférence pour rassembler en personne le soutien à l’Ukraine, a essuyé des larmes de ses yeux en apprenant l’accident.

Lors d’un événement jeudi au somptueux hôtel Fairmont de Kyiv, l’ambassadrice américaine Bridget Brink a déclaré aux participants que certains membres du personnel de l’ambassade étaient morts dans des combats sur le front.

“Je sais que beaucoup d’Ukrainiens à l’intérieur et à l’extérieur du gouvernement souffrent en ce moment”, a-t-elle déclaré, exhortant son auditoire de diplomates, d’hommes d’affaires et de journalistes à ne pas perdre la foi.

“Si vous le regardez au jour le jour, c’est presque trop difficile”, a-t-elle ajouté. “Dans le plus grand balayage des choses, c’est une autre histoire.”

Dans une salle d’hôpital de Dnipro, où elle se remettait de l’attaque au missile du week-end dernier, Olha Botvinova, 40 ans, a célébré son anniversaire avec des ballons et des cartes. Ce n’était pas son véritable anniversaire, a-t-elle dit, mais elle pense qu’elle est née une deuxième fois simplement en survivant.

“Nous prévoyons de continuer à vivre”, a-t-elle déclaré.

Elle avait fui Donetsk ravagé par la guerre en 2014 lorsque des séparatistes soutenus par Moscou se sont emparés de la ville. Au printemps 2022, ils ont dû fuir à nouveau, cette fois de la ville de Kherson après qu’elle soit tombée aux mains des Russes.

Elle pensait qu’elle serait en sécurité à Dnipro.

L’attaque au missile a fait sauter les murs des cuisines et des chambres de dizaines d’appartements. À l’intérieur, la vie telle qu’elle était quelques instants avant l’explosion est préservée : dans une cuisine du huitième étage aux murs jaune vif, un bol de pommes était intact.

De nombreux habitants sont toujours sans fenêtre. Oleksii Kornieiev est revenu du front de l’Est pour aider sa femme à nettoyer.

“L’humeur de notre famille est mauvaise”, a-t-il déclaré, affirmant qu’ils devaient faire face à des pannes de courant dans des températures glaciales. “Mais nous sommes heureux d’être en vie.”

Des vêtements, des oreillers, des couvertures et des matelas étaient distribués aux points de distribution de la ville.

“Hier, ils avaient tout, et aujourd’hui ils n’ont rien”, a déclaré la volontaire Uliana Borzova, à propos des habitants.

“J’essaie de tenir le coup”, a-t-elle ajouté. “Parce que sinon, nous allons tous nous noyer dans le chagrin.”