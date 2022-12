Les Ukrainiens ont caché des enfants orphelins de la déportation russe

KHERSON, Ukraine (AP) – Quelques heures après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février, le personnel de santé d’un hôpital pour enfants du sud a commencé à planifier secrètement comment sauver les bébés.

Les Russes étaient soupçonnés d’avoir saisi des enfants orphelins et de les avoir envoyés en Russie, alors le personnel de l’hôpital régional pour enfants de la ville de Kherson a commencé à fabriquer les dossiers médicaux des orphelins pour donner l’impression qu’ils étaient trop malades pour déménager.

“Nous avons délibérément écrit de fausses informations selon lesquelles les enfants étaient malades et ne pouvaient pas être transportés”, a déclaré le Dr Olga Pilyarska, chef des soins intensifs. « Nous avions peur que (les Russes) le découvrent… (mais) nous avons décidé que nous sauverions les enfants à tout prix.

Tout au long de la guerre, les Russes ont été accusés d’avoir expulsé des enfants ukrainiens vers la Russie ou des territoires sous contrôle russe pour les élever comme les leurs. Au moins 1 000 enfants ont été saisis dans des écoles et des orphelinats de la région de Kherson pendant les huit mois d’occupation de la région par la Russie, selon les autorités locales. Leur sort est encore inconnu.

Mais les habitants disent qu’encore plus d’enfants auraient disparu sans les efforts de certains membres de la communauté qui ont risqué leur vie pour cacher autant d’enfants que possible.

À l’hôpital de Kherson, le personnel a inventé des maladies pour 11 bébés abandonnés sous leur garde, afin qu’ils n’aient pas à les donner à l’orphelinat où ils savaient qu’ils recevraient des documents russes et pourraient être emmenés. Un bébé avait des “hémorragies pulmonaires”, un autre des “convulsions incontrôlables” et un autre avait besoin d’une “ventilation artificielle”, a déclaré Pilyarska à propos des faux enregistrements.

Dans la périphérie de Kherson, dans le village de Stepanivka, Volodymyr Sahaidak, directeur d’un centre de réhabilitation sociale et psychologique, falsifiait également des papiers pour cacher 52 enfants orphelins et vulnérables. L’homme de 61 ans a placé certains des enfants avec sept membres de son personnel, d’autres ont été emmenés chez des parents éloignés et certains des plus âgés sont restés avec lui, a-t-il déclaré. “Il semblait que si je ne cachais pas mes enfants, ils me seraient simplement enlevés”, a-t-il déclaré.

Mais les déplacer n’a pas été facile. Après que la Russie a occupé Kherson et une grande partie de la région en mars, elle a commencé à séparer les orphelins aux points de contrôle, forçant Sahaidak à faire preuve de créativité sur la façon de les transporter. Dans un cas, il a falsifié des enregistrements disant qu’un groupe d’enfants avait été soigné à l’hôpital et que leur tante les emmenait pour retrouver leur mère qui était enceinte de neuf mois et les attendait de l’autre côté de la rivière, a-t-il déclaré. .

Alors que Sahaidak a réussi à repousser les Russes, tous les enfants n’ont pas eu autant de chance. Dans l’orphelinat de Kherson – où l’hôpital aurait envoyé les 11 bébés – une cinquantaine d’enfants ont été évacués en octobre et auraient été emmenés en Crimée, que la Russie a illégalement annexée en 2014, ont déclaré à l’Associated Press un agent de sécurité de l’établissement et des voisins.

“Un bus est venu avec l’inscription Z (un symbole peint sur les véhicules russes) et ils ont été emmenés”, a déclaré Anastasiia Kovalenko, qui habite à proximité.

Au début de l’invasion, un groupe d’aide local a tenté de cacher les enfants dans une église mais les Russes les ont retrouvés plusieurs mois plus tard, les ont renvoyés à l’orphelinat puis les ont évacués, ont indiqué des habitants.

Plus tôt cette année, l’Associated Press a rapporté que la Russie tentait de donner des milliers d’enfants ukrainiens à des familles russes pour placement ou adoption. L’AP a découvert que des responsables avaient expulsé des enfants ukrainiens vers la Russie ou des territoires sous contrôle russe sans leur consentement, leur avaient menti qu’ils n’étaient pas recherchés par leurs parents, les avaient utilisés à des fins de propagande et leur avaient donné des familles et la citoyenneté russes.

L’Institut pour l’étude de la guerre, un groupe de réflexion basé à Washington, affirme que les responsables russes mènent une campagne délibérée de dépeuplement dans les régions occupées de l’Ukraine et déportent des enfants sous couvert de programmes de réadaptation médicale et de programmes d’adoption.

Les autorités russes ont déclaré à plusieurs reprises que le déplacement d’enfants vers la Russie avait pour but de les protéger des hostilités. Le ministère russe des Affaires étrangères a rejeté les allégations selon lesquelles le pays saisit et expulse les enfants. Elle a noté que les autorités recherchaient des parents d’enfants orphelins restés en Ukraine afin de trouver des possibilités de les renvoyer chez eux lorsque cela était possible.

La médiatrice russe pour les droits de l’enfant, Maria Lvova-Belova, a personnellement supervisé le déplacement de centaines d’orphelins des régions ukrainiennes sous contrôle russe pour adoption par des familles russes. Elle a affirmé que certains des enfants se sont vu offrir la possibilité de retourner en Ukraine, mais ont refusé de le faire. Sa déclaration n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante.

Le conseiller régional de l’UNICEF pour la protection de l’enfance en Europe et en Asie centrale, Aaron Greenberg, a déclaré que jusqu’à ce que le sort des parents ou d’autres parents proches d’un enfant puisse être vérifié, chaque enfant séparé est considéré comme ayant des parents proches vivants, et une évaluation doit être menée par les autorités de les pays où se trouvent les enfants.

La sécurité locale et nationale et les forces de l’ordre recherchent les enfants qui ont été déplacés mais ils ne savent toujours pas ce qui leur est arrivé, a déclaré Galina Lugova, chef de l’administration militaire de Kherson. “Nous ne connaissons pas le sort de ces enfants… nous ne savons pas où se trouvent les enfants des orphelinats ou de nos établissements d’enseignement, et c’est un problème”, a-t-elle déclaré.

Pour l’instant, une grande partie du fardeau incombe aux habitants pour les trouver et les ramener chez eux.

En juillet, les Russes ont amené 15 enfants des lignes de front dans la région voisine de Mykolaïv au centre de réhabilitation de Sahaidak, puis en Russie, a-t-il déclaré. Avec l’aide d’étrangers et de volontaires, il a réussi à les retrouver et à les amener en Géorgie, a-t-il déclaré. Sahaidak n’a pas donné plus de détails sur l’opération de peur de la compromettre, mais a déclaré que les enfants devraient retourner en Ukraine dans les prochaines semaines.

Pour certains, la menace d’expulsion d’enfants par la Russie a produit des résultats inattendus. En octobre, alors qu’il y avait des signes que les Russes se retiraient, Tetiana Pavelko, infirmière à l’hôpital pour enfants, craignait qu’ils n’emportent les bébés avec eux. Incapable d’avoir des enfants, la femme de 43 ans s’est précipitée dans le service et a adopté une fillette de 10 mois.

Essuyant des larmes de joie sur ses joues, Pavelko a déclaré qu’elle avait nommé le bébé Kira d’après un martyr chrétien. “Elle a aidé les gens, guéri et accompli de nombreux miracles”, a-t-elle déclaré.

___

Suivez la couverture d’AP sur la guerre en Ukraine : https://apnews.com/hub/russia-ukraine

Sam Mednick, Associated Press