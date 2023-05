Les Ukrainiens installent des panneaux solaires dans les hôpitaux pour lutter contre les pannes d’électricité

Des panneaux solaires recouvrent le toit d’un petit hôpital dans la banlieue de Kiev à Horenka. L’Ukraine utilise des énergies renouvelables à petite échelle, en particulier des panneaux solaires, pour améliorer la sécurité énergétique face aux attaques russes contre les infrastructures énergétiques. (Ed Ram pour le Washington Post)

Les frappes aériennes russes sur le réseau électrique ukrainien ont plongé de nombreuses régions du pays dans l’obscurité l’automne dernier, mais une compagnie des eaux a pu maintenir ses pompes en marche. Son champ de panneaux solaires, installé par mesure écologique avant la guerre, s’est transformé en outil pour résister aux attaques du Kremlin. Aujourd’hui, un nombre croissant d’hôpitaux, d’écoles, de commissariats de police et d’autres bâtiments critiques ukrainiens se précipitent pour installer l’énergie solaire avant ce que beaucoup s’attendent à ce qu’il soit un autre hiver rigoureux plus tard cette année.

Un système énergétique décentralisé moins carboné apparaît comme un élément clé des efforts de reconstruction de l’Ukraine. Sept mois d’attaques russes sur le réseau énergétique l’ont laissé sévèrement endommagé. Des médecins, des enseignants et d’autres acteurs ukrainiens ont découvert que les efforts visant à renforcer la durabilité peuvent également améliorer la sécurité en rendant plus difficile la coupure de courant. Décideurs ukrainiens, pendant ce temps, se fixent des objectifs ambitieux en matière d’énergie propre, essayant de se débarrasser de leur réputation d’avant-guerre comme étant à la traîne sur les questions climatiques.

Le vice-ministre ukrainien de l’Énergie, Yaroslav Demchenkov, a déclaré que les énergies renouvelables, ainsi que les petits réacteurs nucléaires modulaires, faisaient partie des priorités du pays pour son effort de reconstruction. Les deux aideraient à distribuer la production d’électricité loin du système fortement centralisé que le pays avait avant la guerre, le rendant plus résistant en plus de réduire les émissions.

L’Ukraine a généré 11 % de son électricité à partir de sources renouvelables en 2020, selon l’Agence internationale pour les énergies renouvelables, bien que plus de la moitié de son électricité provienne de centrales nucléaires également à faibles émissions. L’objectif du pays est de construire 30 gigawatts d’énergie propre d’ici 2030, ce qui couvrirait environ la moitié des besoins de l’Ukraine.

« Avant le début de la guerre, les gens ne pensaient qu’à l’économie. Maintenant, c’est la sécurité énergétique », a déclaré Dmytro Sakalyuk, qui travaille sur des projets énergétiques à Ecoclub Rivne, une organisation environnementale basée dans l’ouest de l’Ukraine.

Les défenseurs des énergies renouvelables veulent que l’énergie solaire représente une part importante de la nouvelle capacité. Bien que les panneaux solaires ne puissent pas facilement rivaliser avec la production d’électricité d’une centrale nucléaire, les promoteurs affirment qu’ils sont moins chers, plus rapides à installer et plus utiles comme solution rapide aux besoins énergétiques et de sécurité immédiats de l’Ukraine que l’énergie nucléaire, dont la construction et la mise en place peuvent prendre des années. installer.

Si les efforts pour diffuser les énergies renouvelables réussissent, les partisans espèrent qu’ils pourront accélérer l’avenir vert de l’Ukraine beaucoup plus rapidement que prévu avant la guerre. Certains espèrent que l’installation de panneaux solaires pourrait inciter certains Ukrainiens à prendre encore plus de mesures pour réduire leur empreinte carbone, renforcer leur autosuffisance et améliorer leur capacité à résister aux attaques russes.

« Il sera beaucoup plus difficile de détruire ce type de système décentralisé », a déclaré Kostiantyn Krynytskyi, chef du département de l’énergie à Écoaction, une organisation environnementale ukrainienne de premier plan. « Vous ne pouvez pas bombarder toutes les installations. Et apporter l’autosuffisance aidera. Nous avons vu maintenant ce que signifie la centralisation dans notre système énergétique.

Même si l’Ukraine a récemment approuvé la reprise des exportations d’électricité vers ses pays voisins – signe que sa capacité à produire de l’électricité s’est rétablie, pour l’instant, du bombardement hivernal sur le système énergétique – les travaux solaires ont toujours une urgence intense, selon les responsables. Les responsables ukrainiens et alliés préviennent que les mois froids plus tard cette année pourrait être encore plus dur que l’hiver qui vient de se terminer, puisque le réseau repartira d’un niveau plus endommagé que l’an dernier. Obtenir suffisamment de diesel pour alimenter tous les générateurs de secours est également un défi.

« La situation dans le secteur de l’énergie est encore très fragile », a déclaré Demchenkov dans une interview. « C’est un défi très important pour nous en ce moment, pendant cette période, d’avoir suffisamment d’équipement et de permettre un stock de carburant, car nous avons des informations selon lesquelles la Russie utilisera à nouveau l’hiver comme une arme. Pour nous, il est vraiment important d’avoir la protection physique des installations énergétiques.

L’Union européenne a s’est engagé à expédier des milliers de panneaux solaires à l’Ukraine. Les Ukrainiens espèrent également l’aide des États-Unis et d’ailleurs.

En attendant, les défenseurs espèrent que les installations solaires actuelles pourront servir d’exemples qui susciteront l’intérêt pour un avenir plus vert.

Dans un petit hôpital de Horenka, une banlieue de Kiev, le personnel médical a appris la difficulté de fonctionner sans électricité dans les premières heures de la guerre l’année dernière. Horenka est à côté d’Hostomel, dont L’aéroport militaire a été l’une des premières cibles que les parachutistes russes ont tenté de capturer. La ville a fait face à de lourds bombardements russes. L’hôpital n’a jamais fermé ses portes, mais il a perdu le courant le deuxième jour de l’invasion et ne l’a pas récupéré pendant plus de deux mois. Sans électricité, son système de chauffage est partiellement tombé en panne. Et puis un obus est tombé dans la rue juste à l’extérieur du bâtiment, soufflant ses fenêtres et endommageant la façade avant.

Maintenant, l’hôpital a été reconstruit. Cet hiver, comme une grande partie de l’Ukraine, il a utilisé des générateurs diesel pour continuer à fonctionner pendant les pannes. Mais les générateurs diesel consomment de grandes quantités de carburant, ils ont tendance à tomber en panne et leur bruit et leurs fumées les rendent peu pratiques pour une utilisation à long terme dans des endroits comme les hôpitaux.

L’hiver prochain, le personnel médical d’Horenka espère les éviter. En février, les travailleurs ont vissé des panneaux solaires sur son toit à forte pente, achevant un projet qui devrait couvrir environ la moitié des besoins énergétiques typiques de l’hôpital, suffisamment pour garantir que les équipements critiques restent en ligne même en cas de panne du réseau. Une batterie étendra la portée des panneaux solaires dans la nuit. Et une pompe à chaleur électrique peut garder l’hôpital au chaud même s’il est à nouveau coupé du réseau. Les panneaux solaires et la batterie coûtent 11 700 $ pour un système de 12,6 kilowatts, une taille comparable à celle d’une maison.

« Nous avons besoin de solutions à long terme pour de tels hôpitaux », a déclaré Denys Tsutsaiev, qui travaille pour Greenpeace Europe centrale et orientale à Kiev et, avec Krynytskyi, a aidé à organiser le projet solaire de l’hôpital.

L’une des premières questions que Tsutsaiev reçoit des étrangers, a-t-il dit, est de savoir s’il est logique de faire avancer les projets renouvelables à un moment où la Russie bombarde encore le pays. Mais, a-t-il dit, cela méconnaît le besoin.

« Les gens sont de retour », a-t-il dit. «Les gens ne peuvent pas vivre en ce moment sans hôpitaux. Ils ne peuvent pas vivre sans écoles.

Lui et d’autres ne s’attendaient pas non plus à ce que les panneaux solaires deviennent des cibles. Compte tenu de la petite échelle des projets, il serait insensé pour la Russie d’utiliser l’un de ses missiles coûteux et rares pour s’attaquer aux panneaux solaires sur les toits, a-t-il déclaré.

« C’est beaucoup plus cher de le frapper avec un missile que de le reconstruire s’il est endommagé », a-t-il déclaré.

Des projets renouvelables à grande échelle se sont poursuivis malgré la guerre, notamment un parc éolien dans la région sud de Mykolaïv qui vient de terminer sa première phase de construction en mars.

Une panoplie de projets solaires

L’effort d’expansion de l’énergie solaire n’est pas toujours simple. Les hivers en Ukraine peuvent être longs et le pays est assez loin au nord – à peu près à la même latitude que le sud du Canada et le nord des États-Unis — que les heures de clarté deviennent courtes en décembre et janvier. Les défenseurs de l’énergie solaire affirment que les panneaux génèrent encore suffisamment d’électricité pendant ces mois pour être utiles.

L’Ukraine n’a pas de loi sur la facturation nette, qui permettrait aux propriétaires de panneaux solaires de revendre leur électricité excédentaire dans le système, bien que le parlement travaille sur une législation et Demchenkov, le vice-ministre de l’énergie, a déclaré qu’il espérait qu’elle serait finalisée. d’ici l’automne.

Le vice-chancelier allemand Robert Habeck s’est rendu à l’hôpital de Horenka le mois dernier pour annoncer que son gouvernement offrirait 1,1 million de dollars pour huit projets pilotes solaires similaires en Ukraine, et il a exhorté les entreprises et les philanthropies allemandes à emboîter le pas. Les organisations environnementales ukrainiennes ont identifié des dizaines d’autres hôpitaux, écoles et bâtiments publics où les administrateurs aimeraient installer des panneaux solaires ou trouver d’autres moyens d’être plus autonomes.

La communauté où le service d’eau municipal a installé des panneaux solaires a déjà prouvé la valeur de l’énergie renouvelable en temps de guerre, a déclaré Sakalyuk, qui a rencontré Habeck lors de sa visite. Après une panne de courant de plus d’une semaine dans une grande partie de la région sud de Mykolaïv à la fin de l’année dernière, le service public de la ville de Voznesensk a pu maintenir l’eau courante même si la plupart des autres activités se sont arrêtées. L’aqueduc avait installé une centrale solaire de 50 kilowatts en 2020 dans le cadre d’une initiative verte.

« Les gens ont changé leur façon de penser à l’énergie solaire », a déclaré Sakalyuk. La résilience de la station de pompage a inspiré une vague de nouvelles demandes de la part d’entreprises et de propriétaires qui veulent leurs propres panneaux solaires, a-t-il déclaré.

Si les défenseurs du solaire réussissent, ils espèrent avoir un impact qui durera bien au-delà de la guerre. Les panneaux solaires installés dans les écoles, par exemple, pourraient faire des pratiques respectueuses du climat une partie ordinaire de la vie des enfants, a déclaré Anastasiia Vereshchynska, responsable du développement international chez Loi sur l’énergie pour l’Ukraineun groupe qui a installé des panneaux solaires dans une école de la banlieue de Kiev à Irpin à la fin de l’année dernière et a aligné 15 autres projets cette année à travers l’Ukraine.